Daria Kasatkina 1 - 2 Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de National Bank Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 5 de agosto de 2026.





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La tenista kazaja Elena Rybakina ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo National Bank Open de categoría WTA 1000, que se disputa en pista dura al aire libre en Toronto, tras ganar a la australiana Daria Kasatkina por 6-3, 5-7, 6-4 en un partido que duró 2 horas y 32 minutos. En el primer set, Rybakina se impuso por 6-3, logrando un break en el segundo juego y manteniendo su servicio en todos sus turnos. En el segundo set, Kasatkina logró remontar y ganar 7-5, con dos breaks cruciales en el segundo y duodécimo juegos. En el tercer set, Rybakina consiguió un break en el tercer juego y mantuvo su servicio para cerrar el set 6-4. Estadísticas destacadas del partido incluyen que Rybakina tuvo un 43% de efectividad en su primer servicio, ganando 42 de 53 puntos jugados con su primer saque, y logró 15 aces durante el partido. Kasatkina, por su parte, tuvo un 65% de efectividad en su primer servicio, ganando 40 de 68 puntos jugados con su primer saque, y cometió 6 dobles faltas.



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