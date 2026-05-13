Deportivo Alavés 1 - 0 Barcelona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 36 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 13 de mayo de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Deportivo Alavés ha ganado este miércoles por 1-0 al Barcelona en la jornada 36 de LaLiga, en un partido donde los vascos supieron aprovechar sus oportunidades. El único gol del encuentro llegó en el tiempo de descuento de la primera mitad, cuando Ibrahim Diabate anotó tras una asistencia de Antonio Blanco. A pesar de que el conjunto catalán dominó la posesión con un 77% y realizó más remates, no logró concretar sus ocasiones. Marcus Rashford fue uno de los jugadores más participativos en el ataque del Barcelona, aunque sin éxito en el marcador. Con esta derrota, el Barcelona mantiene sus 91 puntos, pero aún se asegura el título de campeón de LaLiga y su clasificación para la próxima edición de la Champions, dado que el Real Madrid, segundo clasificado, no puede alcanzarlo matemáticamente a falta de dos jornadas.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: DEPORTIVO ALAVÉS 1 - BARCELONA 0 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Angel Perez, Ville Koski, Nahuel Tenaglia, Victor Parada (Carlos Protesoni, min.80), Abderrahman Rebbach; Jon Guridi, Antonio Blanco, Denis Suarez (Pablo Ibanez, min.64); Antonio Martinez, Ibrahim Diabate (Aitor Manas, min.64).



BARCELONA: Wojciech Szczesny; Jules Kounde, Pau Cubarsi (Xavi Espart, min.62), Alejandro Balde (Joao Cancelo, min.79), Alvaro Cortes; Marc Bernal (Tommy Marques, min.87), Marc Casado (Pedri, min.62), Roony Bardghji (Ferran Torres, min.62), Dani Olmo, Marcus Rashford, Robert Lewandowski.



--GOLES.

1-0, min.45(+1): Ibrahim Diabate (Antonio Blanco) .





--ÁRBITRO.

Jose Sanchez, asistido en las bandas por Raul Cabanero y Juan Lopez, en el VAR: Valentin Pizarro y Pablo Gonzalez. Amonestó a Abderrahman Rebbach (min.81), por parte del DEPORTIVO ALAVÉS. Amonestó a Marcus Rashford (min.46), Joao Cancelo (min.89), por parte del BARCELONA.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio Mendizorroza (19,138 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Deportivo Alavés Barcelona Goles 1 0 Remates Fuera 1 5 Remates 9 8 Pases Totales 189 678 Corners 6 4 Faltas 14 8 Posesión 23% 77% Tiros Bloqueados 5 3 Fueras de Juego 3 0 Tarjetas Amarillas 1 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 0 Ataques 66 152 Ataques Peligrosos 35 60 Centros 15 16 Saques de Banda 18 14 Saques de Portería 14 4 Tratamientos 0 0 Sustituciones 3 5 Tiros de Falta 8 17 Paradas 0 2 Contra Golpes 2 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 91 36 2 Champions Real Madrid 77 35 3 Champions Villarreal 69 36 4 Champions Atlético 66 36 5 Champions Betis 57 36 6 Europa League Celta 50 36 7 Conference League Getafe 45 35 15 Permanencia Alavés 40 36 18 Descenso Levante 39 36 19 Descenso Girona 39 35 20 Descenso Real Oviedo 29 35



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/05/2026 LaLiga Alavés 1-0 Barcelona 29/11/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Alavés 02/02/2025 LaLiga Barcelona 1-0 Alavés 06/10/2024 LaLiga Alavés 0-3 Barcelona 03/02/2024 LaLiga Alavés 1-3 Barcelona









-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/05/2026 LaLiga Elche 1-1 Alavés 02/05/2026 LaLiga Alavés 2-4 Athletic Bilbao 25/04/2026 LaLiga Alavés 2-1 Mallorca 21/04/2026 LaLiga Real Madrid 2-1 Alavés 11/04/2026 LaLiga Real Sociedad 3-3 Alavés









-Últimos Resultados del Barcelona.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/05/2026 LaLiga Barcelona 2-0 Real Madrid 02/05/2026 LaLiga Osasuna 1-2 Barcelona 25/04/2026 LaLiga Getafe 0-2 Barcelona 22/04/2026 LaLiga Barcelona 1-0 Celta 14/04/2026 Champions Atlético 1-2 Barcelona









-Próximos partidos del Deportivo Alavés.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 17/05/2026 19:00 LaLiga Real Oviedo Alavés 23/05/2026 21:00 LaLiga Alavés Rayo









-Próximos partidos del Barcelona.

