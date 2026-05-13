Deportivo Alavés 1 - 0 Barcelona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 36 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 13 de mayo de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Deportivo Alavés ha ganado este miércoles por 1-0 al Barcelona en la jornada 36 de LaLiga, en un partido donde los vascos supieron aprovechar sus oportunidades. El único gol del encuentro llegó en el tiempo de descuento de la primera mitad, cuando Ibrahim Diabate anotó tras una asistencia de Antonio Blanco. A pesar de que el conjunto catalán dominó la posesión con un 77% y realizó más remates, no logró concretar sus ocasiones. Marcus Rashford fue uno de los jugadores más participativos en el ataque del Barcelona, aunque sin éxito en el marcador. Con esta derrota, el Barcelona mantiene sus 91 puntos, pero aún se asegura el título de campeón de LaLiga y su clasificación para la próxima edición de la Champions, dado que el Real Madrid, segundo clasificado, no puede alcanzarlo matemáticamente a falta de dos jornadas.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: DEPORTIVO ALAVÉS 1 - BARCELONA 0 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Angel Perez, Ville Koski, Nahuel Tenaglia, Victor Parada (Carlos Protesoni, min.80), Abderrahman Rebbach; Jon Guridi, Antonio Blanco, Denis Suarez (Pablo Ibanez, min.64); Antonio Martinez, Ibrahim Diabate (Aitor Manas, min.64).
BARCELONA: Wojciech Szczesny; Jules Kounde, Pau Cubarsi (Xavi Espart, min.62), Alejandro Balde (Joao Cancelo, min.79), Alvaro Cortes; Marc Bernal (Tommy Marques, min.87), Marc Casado (Pedri, min.62), Roony Bardghji (Ferran Torres, min.62), Dani Olmo, Marcus Rashford, Robert Lewandowski.
--GOLES.
1-0, min.45(+1): Ibrahim Diabate (Antonio Blanco) .
--ÁRBITRO.
Jose Sanchez, asistido en las bandas por Raul Cabanero y Juan Lopez, en el VAR: Valentin Pizarro y Pablo Gonzalez. Amonestó a Abderrahman Rebbach (min.81), por parte del DEPORTIVO ALAVÉS. Amonestó a Marcus Rashford (min.46), Joao Cancelo (min.89), por parte del BARCELONA.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadio Mendizorroza (19,138 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Deportivo Alavés
| Barcelona
|Goles
| 1
| 0
|Remates Fuera
| 1
| 5
|Remates
| 9
| 8
|Pases Totales
| 189
| 678
|Corners
| 6
| 4
|Faltas
| 14
| 8
|Posesión
| 23%
| 77%
|Tiros Bloqueados
| 5
| 3
|Fueras de Juego
| 3
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 0
|Ataques
| 66
| 152
|Ataques Peligrosos
| 35
| 60
|Centros
| 15
| 16
|Saques de Banda
| 18
| 14
|Saques de Portería
| 14
| 4
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 3
| 5
|Tiros de Falta
| 8
| 17
|Paradas
| 0
| 2
|Contra Golpes
| 2
| 1
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 91
| 36
|2
| Champions
| Real Madrid
| 77
| 35
|3
| Champions
| Villarreal
| 69
| 36
|4
| Champions
| Atlético
| 66
| 36
|5
| Champions
| Betis
| 57
| 36
|6
| Europa League
| Celta
| 50
| 36
|7
| Conference League
| Getafe
| 45
| 35
|15
| Permanencia
| Alavés
| 40
| 36
|18
| Descenso
| Levante
| 39
| 36
|19
| Descenso
| Girona
| 39
| 35
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 29
| 35
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/05/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Barcelona
|29/11/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Alavés
|02/02/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Alavés
|06/10/2024
| LaLiga
| Alavés
| 0-3
| Barcelona
|03/02/2024
| LaLiga
| Alavés
| 1-3
| Barcelona
-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/05/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-1
| Alavés
|02/05/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-4
| Athletic Bilbao
|25/04/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Mallorca
|21/04/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Alavés
|11/04/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-3
| Alavés
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/05/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 2-0
| Real Madrid
|02/05/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
| Barcelona
|25/04/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-2
| Barcelona
|22/04/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Celta
|14/04/2026
| Champions
| Atlético
| 1-2
| Barcelona
-Próximos partidos del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|17/05/2026 19:00
| LaLiga
| Real Oviedo
| Alavés
|23/05/2026 21:00
| LaLiga
| Alavés
| Rayo
-Próximos partidos del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|17/05/2026 21:15
| LaLiga
| Barcelona
| Betis
|23/05/2026 21:00
| LaLiga
| Valencia
| Barcelona