Deportivo Alavés 0 - 2 Getafe | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Deportivo Alavés 0 - 2 Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 23 de LaLiga EA Sports
Deportivo Alavés 0 - 2 Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 23 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 8 febrero 2026 15:57
Seguir en

Madrid, 8 de febrero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el Estadio Mendizorroza, el Getafe se impuso por 2-0 ante el Deportivo Alavés en un encuentro marcado por la efectividad visitante frente a la portería y una disputada posesión de balón. A pesar de que el Alavés mantuvo un control del 60% sobre el esférico y generó más intentos de ataque, fueron los goles de Luis Vazquez y Mauro Arambarri, este último de penalti, los que decidieron el encuentro a favor del Getafe. La actuación del VAR en el minuto 82, revisando un posible penalti para el Alavés, concluyó sin cambios en la decisión arbitral, manteniendo el marcador inalterado. El partido también estuvo caracterizado por una intensa batalla en el medio campo y numerosas interrupciones, reflejadas en las amonestaciones a ambos equipos, destacando por su participación en el ataque Luis Milla con una asistencia. A pesar de los esfuerzos del Alavés por revertir el resultado, el Getafe supo administrar su ventaja, llevándose tres puntos cruciales que les permiten alejarse de las posiciones de descenso, mientras que el Alavés deberá reevaluar su estrategia para los próximos encuentros en su lucha por la permanencia en la categoría.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: DEPORTIVO ALAVÉS 0 - GETAFE 2 (0-0, al descanso).

--EQUIPOS.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Facundo Garces, Jonny Otto (Youssef Enriquez, min.77), Jon Pacheco; Calebe (Abderrahman Rebbach, min.58), Pablo Ibanez (Denis Suarez, min.59), Antonio Blanco, Carles Alena (Angel Perez, min.77); Antonio Martinez (Aitor Manas, min.59), Lucas Boye.

GETAFE: David Soria; Kiko (Diego Rico, min.90+1), Domingos Duarte, Djene, Zaid Abner Romero, Juan Iglesias; Mario Martin (Abdelkabir Abqar, min.34), Luis Milla, Mauro Arambarri; Luis Vazquez (Adrian Liso, min.67), Martin Satriano (Allan Nyom, min.90+1).

--GOLES.
0-1, min.53: Luis Vazquez (Luis Milla) .
0-2, min.72: Mauro Arambarri, de penalti.
Amarilla al banquillo, a Pepe Bordalas del Getafe en el minuto 89 .


--ÁRBITRO.
Juan Martinez, asistido en las bandas por Eliana Fernandez y Miguel Martinez, en el VAR: Ivan Caparros y Daniel Trujillo. Amonestó a Jonny Otto (min.60), Facundo Garces (min.85), por parte del DEPORTIVO ALAVÉS. Amonestó a Djene (min.10), Mario Martin (min.27), Domingos Duarte (min.49), Abdelkabir Abqar (min.76), por parte del GETAFE.

--INCIDENCIAS VAR.
Min.82: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para Deportivo Alavés.

Min.82: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.


--ESTADIO.
Estadio Mendizorroza televisado por Movistar La Liga

-Estadísticas del partido.



Estadística Deportivo Alavés Getafe
Goles 0 2
Remates Fuera 9 7
Remates 14 16
Pases Totales 404 273
Corners 6 3
Faltas 19 19
Posesión 60% 40%
Tiros Bloqueados 0 4
Fueras de Juego 3 2
Tarjetas Amarillas 2 4
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 0 1
Ataques 102 97
Ataques Peligrosos 31 42
Centros 19 13
Saques de Banda 20 18
Saques de Portería 10 11
Tratamientos 1 4
Sustituciones 5 4
Tiros de Falta 21 22
Paradas 3 5
Contra Golpes 0 2



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 58 23
2 Champions Real Madrid 54 22
3 Champions Atlético 45 22
4 Champions Villarreal 42 21
5 Europa League Betis 35 22
6 Conference League Espanyol 34 22
10 Permanencia Getafe 26 23
11 Permanencia Alavés 25 23
18 Descenso Rayo 22 22
19 Descenso Levante 18 21
20 Descenso Real Oviedo 16 22



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/02/2026 LaLiga Alavés 0-2 Getafe
24/09/2025 LaLiga Getafe 1-1 Alavés
09/02/2025 LaLiga Alavés 0-1 Getafe
28/09/2024 LaLiga Getafe 2-0 Alavés
18/05/2024 LaLiga Alavés 1-0 Getafe




-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/02/2026 LaLiga Alavés 0-2 Getafe
30/01/2026 LaLiga Espanyol 1-2 Alavés
25/01/2026 LaLiga Alavés 2-1 Betis
18/01/2026 LaLiga Atlético 1-0 Alavés
10/01/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Alavés




-Últimos Resultados del Getafe.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/02/2026 LaLiga Alavés 0-2 Getafe
01/02/2026 LaLiga Getafe 0-0 Celta
26/01/2026 LaLiga Girona 1-1 Getafe
18/01/2026 LaLiga Getafe 0-1 Valencia
09/01/2026 LaLiga Getafe 1-2 Real Sociedad




-Próximos partidos del Deportivo Alavés.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
14/02/2026 18:30 LaLiga Sevilla Alavés
23/02/2026 21:00 LaLiga Alavés Girona
27/02/2026 21:00 LaLiga Levante Alavés




-Próximos partidos del Getafe.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
14/02/2026 16:15 LaLiga Getafe Villarreal
22/02/2026 14:00 LaLiga Getafe Sevilla
02/03/2026 21:00 LaLiga Real Madrid Getafe


Contador

Contenido patrocinado