Deportivo Alavés 0 - 2 Getafe | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Deportivo Alavés 0 - 2 Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 23 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 8 de febrero de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el Estadio Mendizorroza, el Getafe se impuso por 2-0 ante el Deportivo Alavés en un encuentro marcado por la efectividad visitante frente a la portería y una disputada posesión de balón. A pesar de que el Alavés mantuvo un control del 60% sobre el esférico y generó más intentos de ataque, fueron los goles de Luis Vazquez y Mauro Arambarri, este último de penalti, los que decidieron el encuentro a favor del Getafe. La actuación del VAR en el minuto 82, revisando un posible penalti para el Alavés, concluyó sin cambios en la decisión arbitral, manteniendo el marcador inalterado.
El partido también estuvo caracterizado por una intensa batalla en el medio campo y numerosas interrupciones, reflejadas en las amonestaciones a ambos equipos, destacando por su participación en el ataque Luis Milla con una asistencia. A pesar de los esfuerzos del Alavés por revertir el resultado, el Getafe supo administrar su ventaja, llevándose tres puntos cruciales que les permiten alejarse de las posiciones de descenso, mientras que el Alavés deberá reevaluar su estrategia para los próximos encuentros en su lucha por la permanencia en la categoría.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: DEPORTIVO ALAVÉS 0 - GETAFE 2 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Facundo Garces, Jonny Otto (Youssef Enriquez, min.77), Jon Pacheco; Calebe (Abderrahman Rebbach, min.58), Pablo Ibanez (Denis Suarez, min.59), Antonio Blanco, Carles Alena (Angel Perez, min.77); Antonio Martinez (Aitor Manas, min.59), Lucas Boye.
GETAFE: David Soria; Kiko (Diego Rico, min.90+1), Domingos Duarte, Djene, Zaid Abner Romero, Juan Iglesias; Mario Martin (Abdelkabir Abqar, min.34), Luis Milla, Mauro Arambarri; Luis Vazquez (Adrian Liso, min.67), Martin Satriano (Allan Nyom, min.90+1).
--GOLES.
0-1, min.53: Luis Vazquez (Luis Milla) .
0-2, min.72: Mauro Arambarri, de penalti.
Amarilla al banquillo, a Pepe Bordalas del Getafe en el minuto 89 .
--ÁRBITRO.
Juan Martinez, asistido en las bandas por Eliana Fernandez y Miguel Martinez, en el VAR: Ivan Caparros y Daniel Trujillo. Amonestó a Jonny Otto (min.60), Facundo Garces (min.85), por parte del DEPORTIVO ALAVÉS. Amonestó a Djene (min.10), Mario Martin (min.27), Domingos Duarte (min.49), Abdelkabir Abqar (min.76), por parte del GETAFE.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.82: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para Deportivo Alavés.
Min.82: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.
--ESTADIO.
Estadio Mendizorroza televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Deportivo Alavés
| Getafe
|Goles
| 0
| 2
|Remates Fuera
| 9
| 7
|Remates
| 14
| 16
|Pases Totales
| 404
| 273
|Corners
| 6
| 3
|Faltas
| 19
| 19
|Posesión
| 60%
| 40%
|Tiros Bloqueados
| 0
| 4
|Fueras de Juego
| 3
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 4
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 1
|Ataques
| 102
| 97
|Ataques Peligrosos
| 31
| 42
|Centros
| 19
| 13
|Saques de Banda
| 20
| 18
|Saques de Portería
| 10
| 11
|Tratamientos
| 1
| 4
|Sustituciones
| 5
| 4
|Tiros de Falta
| 21
| 22
|Paradas
| 3
| 5
|Contra Golpes
| 0
| 2
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 58
| 23
|2
| Champions
| Real Madrid
| 54
| 22
|3
| Champions
| Atlético
| 45
| 22
|4
| Champions
| Villarreal
| 42
| 21
|5
| Europa League
| Betis
| 35
| 22
|6
| Conference League
| Espanyol
| 34
| 22
|10
| Permanencia
| Getafe
| 26
| 23
|11
| Permanencia
| Alavés
| 25
| 23
|18
| Descenso
| Rayo
| 22
| 22
|19
| Descenso
| Levante
| 18
| 21
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 16
| 22
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/02/2026
| LaLiga
| Alavés
| 0-2
| Getafe
|24/09/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Alavés
|09/02/2025
| LaLiga
| Alavés
| 0-1
| Getafe
|28/09/2024
| LaLiga
| Getafe
| 2-0
| Alavés
|18/05/2024
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Getafe
-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/02/2026
| LaLiga
| Alavés
| 0-2
| Getafe
|30/01/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Alavés
|25/01/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Betis
|18/01/2026
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Alavés
|10/01/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 3-1
| Alavés
-Últimos Resultados del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/02/2026
| LaLiga
| Alavés
| 0-2
| Getafe
|01/02/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-0
| Celta
|26/01/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-1
| Getafe
|18/01/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Valencia
|09/01/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-2
| Real Sociedad
-Próximos partidos del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|14/02/2026 18:30
| LaLiga
| Sevilla
| Alavés
|23/02/2026 21:00
| LaLiga
| Alavés
| Girona
|27/02/2026 21:00
| LaLiga
| Levante
| Alavés
-Próximos partidos del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|14/02/2026 16:15
| LaLiga
| Getafe
| Villarreal
|22/02/2026 14:00
| LaLiga
| Getafe
| Sevilla
|02/03/2026 21:00
| LaLiga
| Real Madrid
| Getafe