Deportivo Alavés 2 - 2 Girona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Deportivo Alavés 2 - 2 Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 23 de febrero de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En un emocionante encuentro en el Estadio Mendizorroza, Deportivo Alavés y Girona empataron a dos goles, con acciones destacadas que mantuvieron a los espectadores al filo de sus asientos. El partido comenzó con un ritmo intenso, y Lucas Boye abrió el marcador para el Alavés en el minuto 5, asistido por Youssef Enriquez, pero el Girona respondió con un gol de Vladyslav Vanat en el minuto 31, nivelando el marcador antes del descanso. La segunda mitad vio cómo el Girona tomaba la delantera con un gol de Viktor Tsigankov en el minuto 73, pero Lucas Boye, asistido por Victor Parada, aseguró el empate para el Alavés en el minuto 89.
El partido estuvo marcado por la intervención del VAR en dos ocasiones cruciales, sin embargo, no hubo cambios en las decisiones originales del árbitro. En el minuto 44, se revisó una posible pena máxima a favor del Deportivo Alavés, pero tras la revisión, el árbitro decidió no otorgar el penalti. Más adelante, en el tiempo añadido, se revisó un gol para el Deportivo Alavés, y tras la revisión, el gol fue validado, asegurando el empate final. Este resultado deja a ambos equipos luchando en la mitad de la tabla, con el Girona posicionándose en el undécimo lugar con 30 puntos y el Deportivo Alavés justo detrás en el decimocuarto puesto con 27 puntos tras 25 jornadas disputadas.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: DEPORTIVO ALAVÉS 2 - GIRONA 2 (1-1, al descanso).
--EQUIPOS.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Youssef Enriquez, Victor Parada; Angel Perez (Calebe, min.77), Pablo Ibanez (Denis Suarez, min.76), Antonio Blanco (Ander Guevara, min.88), Carles Alena (Aitor Manas, min.88); Antonio Martinez, Lucas Boye.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincon, Vitor Reis, Daley Blind, Arnau Martinez; Viktor Tsigankov (Cristhian Stuani, min.84), Thomas Lemar (Fran Beltran, min.61), Axel Witsel, Ivan Martin (Claudio Echeverri, min.61), Bryan Gil (Alejandro Frances, min.84), Vladyslav Vanat (Azzedine Ounahi, min.68).
--GOLES.
1-0, min.5: Lucas Boye (Youssef Enriquez) .
1-1, min.31: Vladyslav Vanat (Axel Witsel) .
1-2, min.73: Viktor Tsigankov (Azzedine Ounahi) .
2-2, min.89: Lucas Boye (Victor Parada) .
--ÁRBITRO.
Adrian Cordero, asistido en las bandas por Israel Barcena y Judit Romano, en el VAR: Valentin Pizarro y Jose Antonio Lopez. Amonestó a Antonio Martinez (min.11), Youssef Enriquez (min.49), por parte del DEPORTIVO ALAVÉS. Amonestó a Claudio Echeverri (min.76), Fran Beltran (min.84), por parte del GIRONA.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.44: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para Deportivo Alavés.
Min.44: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial - ¡no otorgar un penalti a favor de Deportivo Alavés!
Min.90: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Deportivo Alavés.
Min.90(+1) : META PERMANECE VÁLIDA - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol del Deportivo Alavés permanece válido.
--ESTADIO.
Estadio Mendizorroza televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Deportivo Alavés
| Girona
|Goles
| 2
| 2
|Remates Fuera
| 8
| 1
|Remates
| 17
| 10
|Pases Totales
| 413
| 538
|Corners
| 7
| 6
|Faltas
| 18
| 5
|Posesión
| 44%
| 56%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 4
|Fueras de Juego
| 1
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 2
| 2
|Ataques
| 99
| 125
|Ataques Peligrosos
| 48
| 59
|Centros
| 29
| 13
|Saques de Banda
| 19
| 23
|Saques de Portería
| 3
| 9
|Tratamientos
| 1
| 2
|Sustituciones
| 4
| 5
|Tiros de Falta
| 6
| 19
|Paradas
| 3
| 4
|Contra Golpes
| 1
| 5
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 61
| 25
|2
| Champions
| Real Madrid
| 60
| 25
|3
| Champions
| Villarreal
| 51
| 25
|4
| Champions
| Atlético
| 48
| 25
|5
| Europa League
| Betis
| 42
| 25
|6
| Conference League
| Celta
| 37
| 25
|11
| Permanencia
| Girona
| 30
| 25
|14
| Permanencia
| Alavés
| 27
| 25
|18
| Descenso
| Mallorca
| 24
| 25
|19
| Descenso
| Levante
| 18
| 25
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 17
| 24
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/02/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-2
| Girona
|08/11/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-0
| Alavés
|05/04/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-1
| Alavés
|11/01/2025
| LaLiga
| Alavés
| 0-1
| Girona
|10/05/2024
| LaLiga
| Alavés
| 2-2
| Girona
-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/02/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-2
| Girona
|14/02/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Alavés
|08/02/2026
| LaLiga
| Alavés
| 0-2
| Getafe
|30/01/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Alavés
|25/01/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Betis
-Últimos Resultados del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/02/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-2
| Girona
|16/02/2026
| LaLiga
| Girona
| 2-1
| Barcelona
|08/02/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Girona
|31/01/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Girona
|26/01/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-1
| Getafe
-Próximos partidos del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|27/02/2026 21:00
| LaLiga
| Levante
| Alavés
|08/03/2026 21:00
| LaLiga
| Valencia
| Alavés
|13/03/2026 21:00
| LaLiga
| Alavés
| Villarreal
-Próximos partidos del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|01/03/2026 21:00
| LaLiga
| Girona
| Celta
|07/03/2026 16:15
| LaLiga
| Levante
| Girona
|14/03/2026 14:00
| LaLiga
| Girona
| Athletic Bilbao