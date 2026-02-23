Deportivo Alavés 2 - 2 Girona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Deportivo Alavés 2 - 2 Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 23 de febrero de 2026.

En un emocionante encuentro en el Estadio Mendizorroza, Deportivo Alavés y Girona empataron a dos goles, con acciones destacadas que mantuvieron a los espectadores al filo de sus asientos. El partido comenzó con un ritmo intenso, y Lucas Boye abrió el marcador para el Alavés en el minuto 5, asistido por Youssef Enriquez, pero el Girona respondió con un gol de Vladyslav Vanat en el minuto 31, nivelando el marcador antes del descanso. La segunda mitad vio cómo el Girona tomaba la delantera con un gol de Viktor Tsigankov en el minuto 73, pero Lucas Boye, asistido por Victor Parada, aseguró el empate para el Alavés en el minuto 89. El partido estuvo marcado por la intervención del VAR en dos ocasiones cruciales, sin embargo, no hubo cambios en las decisiones originales del árbitro. En el minuto 44, se revisó una posible pena máxima a favor del Deportivo Alavés, pero tras la revisión, el árbitro decidió no otorgar el penalti. Más adelante, en el tiempo añadido, se revisó un gol para el Deportivo Alavés, y tras la revisión, el gol fue validado, asegurando el empate final. Este resultado deja a ambos equipos luchando en la mitad de la tabla, con el Girona posicionándose en el undécimo lugar con 30 puntos y el Deportivo Alavés justo detrás en el decimocuarto puesto con 27 puntos tras 25 jornadas disputadas.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: DEPORTIVO ALAVÉS 2 - GIRONA 2 (1-1, al descanso).



--EQUIPOS.

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Youssef Enriquez, Victor Parada; Angel Perez (Calebe, min.77), Pablo Ibanez (Denis Suarez, min.76), Antonio Blanco (Ander Guevara, min.88), Carles Alena (Aitor Manas, min.88); Antonio Martinez, Lucas Boye.



GIRONA: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincon, Vitor Reis, Daley Blind, Arnau Martinez; Viktor Tsigankov (Cristhian Stuani, min.84), Thomas Lemar (Fran Beltran, min.61), Axel Witsel, Ivan Martin (Claudio Echeverri, min.61), Bryan Gil (Alejandro Frances, min.84), Vladyslav Vanat (Azzedine Ounahi, min.68).



--GOLES.

1-0, min.5: Lucas Boye (Youssef Enriquez) .

1-1, min.31: Vladyslav Vanat (Axel Witsel) .

1-2, min.73: Viktor Tsigankov (Azzedine Ounahi) .

2-2, min.89: Lucas Boye (Victor Parada) .





--ÁRBITRO.

Adrian Cordero, asistido en las bandas por Israel Barcena y Judit Romano, en el VAR: Valentin Pizarro y Jose Antonio Lopez. Amonestó a Antonio Martinez (min.11), Youssef Enriquez (min.49), por parte del DEPORTIVO ALAVÉS. Amonestó a Claudio Echeverri (min.76), Fran Beltran (min.84), por parte del GIRONA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.44: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para Deportivo Alavés.



Min.44: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial - ¡no otorgar un penalti a favor de Deportivo Alavés!



Min.90: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Deportivo Alavés.



Min.90(+1) : META PERMANECE VÁLIDA - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol del Deportivo Alavés permanece válido.





--ESTADIO.

Estadio Mendizorroza televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Deportivo Alavés Girona Goles 2 2 Remates Fuera 8 1 Remates 17 10 Pases Totales 413 538 Corners 7 6 Faltas 18 5 Posesión 44% 56% Tiros Bloqueados 3 4 Fueras de Juego 1 1 Tarjetas Amarillas 2 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 2 Ataques 99 125 Ataques Peligrosos 48 59 Centros 29 13 Saques de Banda 19 23 Saques de Portería 3 9 Tratamientos 1 2 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 6 19 Paradas 3 4 Contra Golpes 1 5



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 61 25 2 Champions Real Madrid 60 25 3 Champions Villarreal 51 25 4 Champions Atlético 48 25 5 Europa League Betis 42 25 6 Conference League Celta 37 25 11 Permanencia Girona 30 25 14 Permanencia Alavés 27 25 18 Descenso Mallorca 24 25 19 Descenso Levante 18 25 20 Descenso Real Oviedo 17 24



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/02/2026 LaLiga Alavés 2-2 Girona 08/11/2025 LaLiga Girona 1-0 Alavés 05/04/2025 LaLiga Girona 0-1 Alavés 11/01/2025 LaLiga Alavés 0-1 Girona 10/05/2024 LaLiga Alavés 2-2 Girona









-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/02/2026 LaLiga Alavés 2-2 Girona 14/02/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Alavés 08/02/2026 LaLiga Alavés 0-2 Getafe 30/01/2026 LaLiga Espanyol 1-2 Alavés 25/01/2026 LaLiga Alavés 2-1 Betis









-Últimos Resultados del Girona.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/02/2026 LaLiga Alavés 2-2 Girona 16/02/2026 LaLiga Girona 2-1 Barcelona 08/02/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Girona 31/01/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Girona 26/01/2026 LaLiga Girona 1-1 Getafe









-Próximos partidos del Deportivo Alavés.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 27/02/2026 21:00 LaLiga Levante Alavés 08/03/2026 21:00 LaLiga Valencia Alavés 13/03/2026 21:00 LaLiga Alavés Villarreal









-Próximos partidos del Girona.

