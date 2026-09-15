Deportivo Alavés 0 - 1 Valencia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 6 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 15 de septiembre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Valencia ha ganado este martes por 0-1 al Deportivo Alavés en el Estadio Mendizorroza, en un partido donde los visitantes supieron aprovechar su mayor posesión de balón, un 57%, para llevarse los tres puntos. A pesar de que el Alavés tuvo más remates, con un total de 15, fue el conjunto che el que logró marcar la diferencia gracias a un gol de Luis Rioja en el minuto 78, asistido por Javier Guerra. El partido estuvo marcado por un gol anulado a Arnaut Danjuma en el minuto 17, tras una revisión del VAR que determinó fuera de juego. Con esta victoria, el Valencia suma 7 puntos en 6 partidos, mientras que el Alavés, que se mantiene en la cuarta posición con 10 puntos, ha jugado un partido más que sus rivales directos en la clasificación.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: DEPORTIVO ALAVÉS 0 - VALENCIA 1 (0-0, al descanso).
-EQUIPOS
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Nicolas Valentini; Angel Perez (Carles Alena, min.85), Pablo Ibanez, Antonio Blanco (Ander Guevara, min.85), Denis Suarez (Youssef Enriquez, min.67), Abderrahman Rebbach (Miguel Rodriguez, min.85); Antonio Martinez (Mariano Diaz, min.67), Lucas Boye.
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Jose Gaya, Pepelu, Justin De Haas (Iker Cordoba, min.82), Pablo Maffeo (Jesus Vazquez, min.82); Aaron Mayol, Filip Ugrinic, Guido Rodriguez (David Otorbi, min.70), Arnaut Danjuma, Javier Guerra, Hugo Duro (Luis Rioja, min.63).
-GOLES
0-1, min.78: Luis Rioja (Javier Guerra) .
Gol anulado a Arnaut Danjuma de Valencia en el minuto 17 .
-ÁRBITRO
Miguel Sesma, asistido en las bandas por Ion Rodriguez y Mario Martin-Consuegra, en el VAR: Valentin Pizarro y Juan Luis Pulido. Amonestó a Antonio Blanco (min.21), por parte de DEPORTIVO ALAVÉS. Amonestó a Javier Guerra (min.21), Pepelu (min.45+2), Aaron Mayol (min.52), Guido Rodriguez (min.61), por parte de VALENCIA.
-INCIDENCIAS VAR
Min.17: ¡G O O O O O O O L de Valencia! Marca Arnaut Danjuma.
Min.17: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Valencia.
Min.18: ¡GOL ANULADO! - Tras una revisión, el árbitro invalida el gol de Valencia por fuera de juego.
-ESTADIO
Estadio Mendizorroza (16,161 espectadores) televisado por Dazn
Estadísticas del partido
|Estadística
| Deportivo Alavés
| Valencia
|Goles
| 0
| 1
|Remates Fuera
| 7
| 2
|Remates
| 15
| 10
|Pases Totales
| 344
| 475
|Corners
| 2
| 5
|Faltas
| 7
| 14
|Posesión
| 43%
| 57%
|Tiros Bloqueados
| 5
| 5
|Fueras de Juego
| 3
| 4
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 4
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 1
|Ataques
| 107
| 82
|Ataques Peligrosos
| 60
| 29
|Centros
| 19
| 11
|Saques de Banda
| 16
| 23
|Saques de Portería
| 9
| 10
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 18
| 10
|Paradas
| 2
| 3
|Contra Golpes
| 5
| 5
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 15
| 5
|2
| Champions
| Real Madrid
| 12
| 5
|3
| Champions
| Betis
| 12
| 5
|4
| Champions
| Alavés
| 10
| 6
|5
| Europa League
| Atlético
| 10
| 5
|6
| Conference League
| Sevilla
| 10
| 5
|17
| Permanencia
| Valencia
| 4
| 6
|18
| Descenso
| Malaga
| 3
| 5
|19
| Descenso
| Villarreal
| 2
| 5
|20
| Descenso
| Elche
| 2
| 5
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/09/2026
| LaLiga
| Alavés
| 0-1
| Valencia
|08/03/2026
| LaLiga
| Valencia
| 3-2
| Alavés
|20/10/2025
| LaLiga
| Alavés
| 0-0
| Valencia
|14/05/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Valencia
|22/12/2024
| LaLiga
| Valencia
| 2-2
| Alavés
Últimos Resultados de Deportivo Alavés
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/09/2026
| LaLiga
| Alavés
| 0-1
| Valencia
|12/09/2026
| LaLiga
| Racing
| 2-1
| Alavés
|06/09/2026
| LaLiga
| Alavés
| 5-2
| Osasuna
|28/08/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Villarreal
|20/08/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Alavés
Últimos Resultados de Valencia
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/09/2026
| LaLiga
| Alavés
| 0-1
| Valencia
|11/09/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Valencia
|06/09/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-5
| Barcelona
|30/08/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 3-1
| Valencia
|25/08/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-1
| Betis
Próximos partidos de Deportivo Alavés
|Fecha
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