Deportivo Alavés 0 - 1 Valencia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 6 de LaLiga EA Sports
Resultados de la jornada 6 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 15 septiembre 2026 22:01
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Madrid, 15 de septiembre de 2026.

-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial

El Valencia ha ganado este martes por 0-1 al Deportivo Alavés en el Estadio Mendizorroza, en un partido donde los visitantes supieron aprovechar su mayor posesión de balón, un 57%, para llevarse los tres puntos. A pesar de que el Alavés tuvo más remates, con un total de 15, fue el conjunto che el que logró marcar la diferencia gracias a un gol de Luis Rioja en el minuto 78, asistido por Javier Guerra. El partido estuvo marcado por un gol anulado a Arnaut Danjuma en el minuto 17, tras una revisión del VAR que determinó fuera de juego. Con esta victoria, el Valencia suma 7 puntos en 6 partidos, mientras que el Alavés, que se mantiene en la cuarta posición con 10 puntos, ha jugado un partido más que sus rivales directos en la clasificación.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: DEPORTIVO ALAVÉS 0 - VALENCIA 1 (0-0, al descanso).

-EQUIPOS

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Nicolas Valentini; Angel Perez (Carles Alena, min.85), Pablo Ibanez, Antonio Blanco (Ander Guevara, min.85), Denis Suarez (Youssef Enriquez, min.67), Abderrahman Rebbach (Miguel Rodriguez, min.85); Antonio Martinez (Mariano Diaz, min.67), Lucas Boye.
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Jose Gaya, Pepelu, Justin De Haas (Iker Cordoba, min.82), Pablo Maffeo (Jesus Vazquez, min.82); Aaron Mayol, Filip Ugrinic, Guido Rodriguez (David Otorbi, min.70), Arnaut Danjuma, Javier Guerra, Hugo Duro (Luis Rioja, min.63).

-GOLES

0-1, min.78: Luis Rioja (Javier Guerra) .
Gol anulado a Arnaut Danjuma de Valencia en el minuto 17 .

-ÁRBITRO

Miguel Sesma, asistido en las bandas por Ion Rodriguez y Mario Martin-Consuegra, en el VAR: Valentin Pizarro y Juan Luis Pulido. Amonestó a Antonio Blanco (min.21), por parte de DEPORTIVO ALAVÉS. Amonestó a Javier Guerra (min.21), Pepelu (min.45+2), Aaron Mayol (min.52), Guido Rodriguez (min.61), por parte de VALENCIA.

-INCIDENCIAS VAR

Min.17: ¡G O O O O O O O L de Valencia! Marca Arnaut Danjuma.
Min.17: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Valencia.
Min.18: ¡GOL ANULADO! - Tras una revisión, el árbitro invalida el gol de Valencia por fuera de juego.

-ESTADIO

Estadio Mendizorroza (16,161 espectadores) televisado por Dazn

Estadísticas del partido

Estadística Deportivo Alavés Valencia
Goles 0 1
Remates Fuera 7 2
Remates 15 10
Pases Totales 344 475
Corners 2 5
Faltas 7 14
Posesión 43% 57%
Tiros Bloqueados 5 5
Fueras de Juego 3 4
Tarjetas Amarillas 1 4
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 0 1
Ataques 107 82
Ataques Peligrosos 60 29
Centros 19 11
Saques de Banda 16 23
Saques de Portería 9 10
Tratamientos 0 0
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 18 10
Paradas 2 3
Contra Golpes 5 5

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 15 5
2 Champions Real Madrid 12 5
3 Champions Betis 12 5
4 Champions Alavés 10 6
5 Europa League Atlético 10 5
6 Conference League Sevilla 10 5
17 Permanencia Valencia 4 6
18 Descenso Malaga 3 5
19 Descenso Villarreal 2 5
20 Descenso Elche 2 5

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
15/09/2026 LaLiga Alavés 0-1 Valencia
08/03/2026 LaLiga Valencia 3-2 Alavés
20/10/2025 LaLiga Alavés 0-0 Valencia
14/05/2025 LaLiga Alavés 1-0 Valencia
22/12/2024 LaLiga Valencia 2-2 Alavés

Últimos Resultados de Deportivo Alavés

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
15/09/2026 LaLiga Alavés 0-1 Valencia
12/09/2026 LaLiga Racing 2-1 Alavés
06/09/2026 LaLiga Alavés 5-2 Osasuna
28/08/2026 LaLiga Alavés 1-0 Villarreal
20/08/2026 LaLiga Rayo 1-1 Alavés

Últimos Resultados de Valencia

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
15/09/2026 LaLiga Alavés 0-1 Valencia
11/09/2026 LaLiga Sevilla 1-0 Valencia
06/09/2026 LaLiga Valencia 0-5 Barcelona
30/08/2026 LaLiga Deportivo 3-1 Valencia
25/08/2026 LaLiga Valencia 0-1 Betis

Próximos partidos de Deportivo Alavés

Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
19/09/2026 16:15 LaLiga Athletic Bilbao Alavés
10/10/2026 16:15 LaLiga Alavés Atlético
18/10/2026 15:00 LaLiga Celta Alavés

Próximos partidos de Valencia

Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
20/09/2026 21:00 LaLiga Valencia Real Sociedad
11/10/2026 21:00 LaLiga Racing Valencia
18/10/2026 15:00 LaLiga Valencia Athletic Bilbao
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