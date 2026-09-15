Deportivo Alavés 0 - 1 Valencia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 6 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 15 de septiembre de 2026.

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El Valencia ha ganado este martes por 0-1 al Deportivo Alavés en el Estadio Mendizorroza, en un partido donde los visitantes supieron aprovechar su mayor posesión de balón, un 57%, para llevarse los tres puntos. A pesar de que el Alavés tuvo más remates, con un total de 15, fue el conjunto che el que logró marcar la diferencia gracias a un gol de Luis Rioja en el minuto 78, asistido por Javier Guerra. El partido estuvo marcado por un gol anulado a Arnaut Danjuma en el minuto 17, tras una revisión del VAR que determinó fuera de juego. Con esta victoria, el Valencia suma 7 puntos en 6 partidos, mientras que el Alavés, que se mantiene en la cuarta posición con 10 puntos, ha jugado un partido más que sus rivales directos en la clasificación.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: DEPORTIVO ALAVÉS 0 - VALENCIA 1 (0-0, al descanso).

-EQUIPOS

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Nicolas Valentini; Angel Perez (Carles Alena, min.85), Pablo Ibanez, Antonio Blanco (Ander Guevara, min.85), Denis Suarez (Youssef Enriquez, min.67), Abderrahman Rebbach (Miguel Rodriguez, min.85); Antonio Martinez (Mariano Diaz, min.67), Lucas Boye.VALENCIA: Stole Dimitrievski; Jose Gaya, Pepelu, Justin De Haas (Iker Cordoba, min.82), Pablo Maffeo (Jesus Vazquez, min.82); Aaron Mayol, Filip Ugrinic, Guido Rodriguez (David Otorbi, min.70), Arnaut Danjuma, Javier Guerra, Hugo Duro (Luis Rioja, min.63).

-GOLES

0-1, min.78: Luis Rioja (Javier Guerra) .Gol anulado a Arnaut Danjuma de Valencia en el minuto 17 .

-ÁRBITRO

Miguel Sesma, asistido en las bandas por Ion Rodriguez y Mario Martin-Consuegra, en el VAR: Valentin Pizarro y Juan Luis Pulido. Amonestó a Antonio Blanco (min.21), por parte de DEPORTIVO ALAVÉS. Amonestó a Javier Guerra (min.21), Pepelu (min.45+2), Aaron Mayol (min.52), Guido Rodriguez (min.61), por parte de VALENCIA.

-INCIDENCIAS VAR

Min.17: ¡G O O O O O O O L de Valencia! Marca Arnaut Danjuma.Min.17: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Valencia.Min.18: ¡GOL ANULADO! - Tras una revisión, el árbitro invalida el gol de Valencia por fuera de juego.

-ESTADIO

Estadio Mendizorroza (16,161 espectadores) televisado por Dazn

Estadísticas del partido

Estadística Deportivo Alavés Valencia Goles 0 1 Remates Fuera 7 2 Remates 15 10 Pases Totales 344 475 Corners 2 5 Faltas 7 14 Posesión 43% 57% Tiros Bloqueados 5 5 Fueras de Juego 3 4 Tarjetas Amarillas 1 4 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 1 Ataques 107 82 Ataques Peligrosos 60 29 Centros 19 11 Saques de Banda 16 23 Saques de Portería 9 10 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 18 10 Paradas 2 3 Contra Golpes 5 5

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 15 5 2 Champions Real Madrid 12 5 3 Champions Betis 12 5 4 Champions Alavés 10 6 5 Europa League Atlético 10 5 6 Conference League Sevilla 10 5 17 Permanencia Valencia 4 6 18 Descenso Malaga 3 5 19 Descenso Villarreal 2 5 20 Descenso Elche 2 5

Últimos enfrentamientos directos

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Últimos Resultados de Deportivo Alavés

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