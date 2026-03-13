Deportivo Alavés 1 - 1 Villareal | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Deportivo Alavés 1 - 1 Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 13 de marzo de 2026.

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En el Estadio Mendizorroza, el Deportivo Alavés y el Villarreal empataron 1-1 en un encuentro donde la posesión estuvo repartida, pero con un Villarreal que supo aprovechar sus momentos, reflejado en un mayor número de remates. El primer gol llegó en un desafortunado autogol de Rafa Marin al minuto 40, inclinando momentáneamente la balanza a favor del conjunto local. Sin embargo, Nicolas Pepe, asistido por Santi Comesana, logró igualar el marcador en el tiempo añadido, demostrando la persistencia del Villarreal hasta el último momento. La actuación arbitral incluyó varias amonestaciones, destacando la tarjeta amarilla a Sergi Cardona del Villarreal y a varios jugadores del Deportivo Alavés, manteniendo el juego bajo control sin mayores incidencias. Este resultado deja al Villarreal en una posición cómoda para clasificar a la Champions, situándose en la tercera posición con 55 puntos tras 28 jornadas, mientras que el Deportivo Alavés, con 28 puntos en igual número de partidos, se encuentra luchando por alejarse de la zona de descenso. Ambos equipos mostraron una intensa disputa por dominar el juego, pero fue la efectividad frente al arco lo que determinó el reparto de puntos. El VAR no tuvo incidencias significativas que alteraran decisiones arbitrales, permitiendo que el flujo del juego se mantuviera constante y centrado en la actuación de los jugadores en el campo.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: DEPORTIVO ALAVÉS 1 - VILLAREAL 1 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Victor Parada, Nahuel Tenaglia (Carlos Ballestero, min.90+1); Angel Perez, Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Carles Alena (Jon Guridi, min.75), Youssef Enriquez (Ville Koski, min.80); Lucas Boye, Antonio Martinez (Abderrahman Rebbach, min.90+1).



VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino (Alex Freeman, min.83), Pau Navarro, Rafa Marin, Sergi Cardona (Alberto Moleiro, min.59); Tajon Buchanan (Gerard Moreno, min.59), Santi Comesana, Pape Gueye (Thomas Partey, min.67), Alfonso Pedraza; Nicolas Pepe, Georges Mikautadze (Tani Oluwaseyi, min.83).



--GOLES.

1-0, min.40: Rafa Marin (pp).

1-1, min.90(+8): Nicolas Pepe (Santi Comesana) .

Amarilla al banquillo, a Marcelino Garcia del Villarreal en el minuto 90 +4.

Gol en propia puerta Rafa Marin en el minuto 40 .





--ÁRBITRO.

Alejandro Quintero, asistido en las bandas por Alvaro Granel y Jose Garcia, en el VAR: Jorge Figueroa y Mario Melero. Amonestó a Lucas Boye (min.36), Youssef Enriquez (min.50), Antonio Sivera (min.90), Antonio Blanco (min.90+5), por parte del DEPORTIVO ALAVÉS. Amonestó a Sergi Cardona (min.58), por parte del VILLAREAL.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio Mendizorroza (16,215 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Deportivo Alavés Villareal Goles 1 1 Remates Fuera 2 5 Remates 7 10 Pases Totales 345 385 Corners 5 2 Faltas 16 12 Posesión 48% 52% Tiros Bloqueados 5 1 Fueras de Juego 0 2 Tarjetas Amarillas 4 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 1 Ataques 119 85 Ataques Peligrosos 63 34 Centros 14 7 Saques de Banda 15 17 Saques de Portería 8 7 Tratamientos 1 1 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 14 16 Paradas 3 0 Contra Golpes 2 3



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 67 27 2 Champions Real Madrid 63 27 3 Champions Villarreal 55 28 4 Champions Atlético 54 27 5 Europa League Betis 43 27 6 Conference League Celta 40 27 16 Permanencia Alavés 28 28 18 Descenso Mallorca 25 27 19 Descenso Levante 22 27 20 Descenso Real Oviedo 18 27



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/03/2026 LaLiga Alavés 1-1 Villarreal 10/01/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Alavés 08/03/2025 LaLiga Alavés 1-0 Villarreal 09/11/2024 LaLiga Villarreal 3-0 Alavés 10/02/2024 LaLiga Alavés 1-1 Villarreal









-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/03/2026 LaLiga Alavés 1-1 Villarreal 08/03/2026 LaLiga Valencia 3-2 Alavés 27/02/2026 LaLiga Levante 2-0 Alavés 23/02/2026 LaLiga Alavés 2-2 Girona 14/02/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Alavés









-Últimos Resultados del Villareal.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/03/2026 LaLiga Alavés 1-1 Villarreal 08/03/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Elche 28/02/2026 LaLiga Barcelona 4-1 Villarreal 22/02/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Valencia 18/02/2026 LaLiga Levante 0-1 Villarreal









-Próximos partidos del Deportivo Alavés.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 22/03/2026 16:15 LaLiga Celta Alavés 05/04/2026 19:00 LaLiga Alavés Osasuna 12/04/2026 19:00 LaLiga Real Sociedad Alavés









-Próximos partidos del Villareal.

