Deportivo 2 - 1 Osasuna | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 11 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 2 de noviembre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Deportivo ha ganado este lunes por 2-1 a Osasuna en un partido disputado en el Abanca-Riazor. El encuentro comenzó con los visitantes adelantándose en el marcador gracias a un gol de Ante Budimir en el minuto 32, asistido por Moi Gomez. Sin embargo, el Deportivo, que dominó la posesión con un 62% y realizó más remates, logró darle la vuelta al marcador en la segunda mitad. Mario Soriano igualó el encuentro en el minuto 64 tras una asistencia de Luismi Cruz, y Bil Nsongo selló la victoria en el minuto 87. A pesar de las cuatro tarjetas amarillas recibidas por Osasuna, no hubo expulsiones que afectaran el resultado. El Deportivo, con esta victoria, se posiciona en el octavo lugar con 17 puntos, mientras que Osasuna permanece en la decimoquinta posición con 11 puntos.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: DEPORTIVO 2 - OSASUNA 1 (0-1, al descanso).
-EQUIPOS
DEPORTIVO: Leo Roman; Adria Altimira, Jose Gimenez, Giacomo Quagliata (Adama Traore, min.56), Miguel Loureiro; Mario Soriano (Riki Rodriguez, min.90), Luismi Cruz (Pierre-Emerick Aubameyang, min.69), Yeremay Hernandez, Lorenzo Amatucci, David Mella (Ximo Navarro, min.90), Bil Nsongo.
OSASUNA: Sergio Herrera; Alejandro Catena, Flavien Boyomo, Abel Bretones, Valentin Rosier (Enrique Barja, min.89); Iker Munoz, Jon Moncayola (Inigo Arguibide, min.78), Moi Gomez; Jonathan Dubasin (Ruben Garcia, min.69), Ante Budimir (Raul Garcia, min.78), Raul Moro (Asier Osambela, min.69).
-GOLES
0-1, min.32: Ante Budimir (Moi Gomez) .
1-1, min.64: Mario Soriano (Luismi Cruz) .
2-1, min.87: Bil Nsongo.
Amarilla al banquillo, a Enrique Barja del Osasuna en el minuto 84 .
-ÁRBITRO
Jon Gonzalez, asistido en las bandas por Carlos Alvarez y Judit Romano, en el VAR: Raul Gonzalez y Valentin Pizarro. por parte de DEPORTIVO. Amonestó a Moi Gomez (min.35), Alejandro Catena (min.63), Abel Bretones (min.81), por parte de OSASUNA.
-INCIDENCIAS VAR
Ninguna
-ESTADIO
Abanca-Riazor (28,831 espectadores)
Estadísticas del partido
|Estadística
| Deportivo
| Osasuna
|Goles
| 2
| 1
|Remates Fuera
| 8
| 5
|Remates
| 19
| 12
|Pases Totales
| 297
| 200
|Corners
| 8
| 2
|Faltas
| 5
| 13
|Posesión
| 62%
| 38%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 4
|Fueras de Juego
| 0
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 0
| 4
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 1
|Ataques
| 556
| 342
|Ataques Peligrosos
| 66
| 33
|Centros
| 22
| 10
|Saques de Banda
| 14
| 12
|Saques de Portería
| 8
| 8
|Tratamientos
| 0
| 2
|Sustituciones
| 4
| 5
|Tiros de Falta
| 13
| 5
|Paradas
| 2
| 6
|Contra Golpes
| 0
| 0
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 30
| 11
|2
| Champions
| Atlético
| 28
| 11
|3
| Champions
| Real Madrid
| 27
| 11
|4
| Champions
| Betis
| 23
| 11
|5
| Europa League
| Real Sociedad
| 19
| 11
|6
| Conference League
| Sevilla
| 17
| 11
|8
| Permanencia
| Deportivo
| 14
| 11
|15
| Permanencia
| Osasuna
| 11
| 11
|18
| Descenso
| Levante
| 10
| 11
|19
| Descenso
| Valencia
| 9
| 11
|20
| Descenso
| Malaga
| 5
| 11
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| Resultado
| EquipoVisitante
|02/11/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 2-1
| Osasuna
Últimos Resultados de Deportivo
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| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/11/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 2-1
| Osasuna
|24/10/2026
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Deportivo
|16/10/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 1-1
| Levante
|11/10/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-2
| Deportivo
|20/09/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 1-1
| Betis
Últimos Resultados de Osasuna
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/11/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 2-1
| Osasuna
|26/10/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-0
| Osasuna
|18/10/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Racing
|11/10/2026
| LaLiga
| Betis
| 5-2
| Osasuna
|19/09/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Rayo
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