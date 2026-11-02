Deportivo 2 - 1 Osasuna | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 11 de LaLiga EA Sports
Resultados de la jornada 11 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 2 noviembre 2026 22:59
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Madrid, 2 de noviembre de 2026.

-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial

El Deportivo ha ganado este lunes por 2-1 a Osasuna en un partido disputado en el Abanca-Riazor. El encuentro comenzó con los visitantes adelantándose en el marcador gracias a un gol de Ante Budimir en el minuto 32, asistido por Moi Gomez. Sin embargo, el Deportivo, que dominó la posesión con un 62% y realizó más remates, logró darle la vuelta al marcador en la segunda mitad. Mario Soriano igualó el encuentro en el minuto 64 tras una asistencia de Luismi Cruz, y Bil Nsongo selló la victoria en el minuto 87. A pesar de las cuatro tarjetas amarillas recibidas por Osasuna, no hubo expulsiones que afectaran el resultado. El Deportivo, con esta victoria, se posiciona en el octavo lugar con 17 puntos, mientras que Osasuna permanece en la decimoquinta posición con 11 puntos.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: DEPORTIVO 2 - OSASUNA 1 (0-1, al descanso).

-EQUIPOS

DEPORTIVO: Leo Roman; Adria Altimira, Jose Gimenez, Giacomo Quagliata (Adama Traore, min.56), Miguel Loureiro; Mario Soriano (Riki Rodriguez, min.90), Luismi Cruz (Pierre-Emerick Aubameyang, min.69), Yeremay Hernandez, Lorenzo Amatucci, David Mella (Ximo Navarro, min.90), Bil Nsongo.
OSASUNA: Sergio Herrera; Alejandro Catena, Flavien Boyomo, Abel Bretones, Valentin Rosier (Enrique Barja, min.89); Iker Munoz, Jon Moncayola (Inigo Arguibide, min.78), Moi Gomez; Jonathan Dubasin (Ruben Garcia, min.69), Ante Budimir (Raul Garcia, min.78), Raul Moro (Asier Osambela, min.69).

-GOLES

0-1, min.32: Ante Budimir (Moi Gomez) .
1-1, min.64: Mario Soriano (Luismi Cruz) .
2-1, min.87: Bil Nsongo.
Amarilla al banquillo, a Enrique Barja del Osasuna en el minuto 84 .

-ÁRBITRO

Jon Gonzalez, asistido en las bandas por Carlos Alvarez y Judit Romano, en el VAR: Raul Gonzalez y Valentin Pizarro. por parte de DEPORTIVO. Amonestó a Moi Gomez (min.35), Alejandro Catena (min.63), Abel Bretones (min.81), por parte de OSASUNA.

-INCIDENCIAS VAR

Ninguna

-ESTADIO

Abanca-Riazor (28,831 espectadores)

Estadísticas del partido

Estadística Deportivo Osasuna
Goles 2 1
Remates Fuera 8 5
Remates 19 12
Pases Totales 297 200
Corners 8 2
Faltas 5 13
Posesión 62% 38%
Tiros Bloqueados 3 4
Fueras de Juego 0 0
Tarjetas Amarillas 0 4
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 1 1
Ataques 556 342
Ataques Peligrosos 66 33
Centros 22 10
Saques de Banda 14 12
Saques de Portería 8 8
Tratamientos 0 2
Sustituciones 4 5
Tiros de Falta 13 5
Paradas 2 6
Contra Golpes 0 0

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 30 11
2 Champions Atlético 28 11
3 Champions Real Madrid 27 11
4 Champions Betis 23 11
5 Europa League Real Sociedad 19 11
6 Conference League Sevilla 17 11
8 Permanencia Deportivo 14 11
15 Permanencia Osasuna 11 11
18 Descenso Levante 10 11
19 Descenso Valencia 9 11
20 Descenso Malaga 5 11

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
02/11/2026 LaLiga Deportivo 2-1 Osasuna

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02/11/2026 LaLiga Deportivo 2-1 Osasuna
24/10/2026 LaLiga Atlético 1-0 Deportivo
16/10/2026 LaLiga Deportivo 1-1 Levante
11/10/2026 LaLiga Real Sociedad 3-2 Deportivo
20/09/2026 LaLiga Deportivo 1-1 Betis

Últimos Resultados de Osasuna

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02/11/2026 LaLiga Deportivo 2-1 Osasuna
26/10/2026 LaLiga Sevilla 2-0 Osasuna
18/10/2026 LaLiga Osasuna 2-0 Racing
11/10/2026 LaLiga Betis 5-2 Osasuna
19/09/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Rayo

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