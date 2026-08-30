Deportivo 3 - 1 Valencia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 3 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 30 de agosto de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Deportivo ha ganado este domingo por 3-1 al Valencia en un partido donde los locales supieron aprovechar sus oportunidades, destacando la actuación de Pierre-Emerick Aubameyang. El encuentro comenzó con un gol en propia puerta de César Tarrega en el minuto 13, seguido por un tanto de Aubameyang en el 17, poniendo el 2-0 en el marcador. Umar Sadiq recortó distancias para el Valencia en el 26, pero un nuevo autogol, esta vez de Mouctar Diakhaby en el 59, selló el triunfo del Deportivo. El Valencia tuvo más posesión y remates, pero no logró materializar sus oportunidades. El partido se vio marcado por la expulsión de Adria Altimira en el tiempo añadido, aunque no afectó el resultado final. Con esta victoria, el Deportivo se sitúa en la séptima posición, mientras que el Valencia sigue en puestos de descenso.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: DEPORTIVO 3 - VALENCIA 1 (2-1, al descanso).
-EQUIPOS
DEPORTIVO: Leo Roman; Ximo Navarro (Miguel Loureiro, min.83), Lucas Noubi, Bright Ede, Giacomo Quagliata; Riki Rodriguez (Teun Gijselhart, min.64), Luismi Cruz (Yeremay Hernandez, min.73), Mario Soriano (Adria Altimira, min.73), Lorenzo Amatucci; Pierre-Emerick Aubameyang, Bil Nsongo (Jonathan Asp, min.83).
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Luis Rioja (David Otorbi, min.60), Arnau Martinez (Daniel Raba, min.82), Mouctar Diakhaby, Cesar Tarrega, Jesus Vazquez; Filip Ugrinic, Pepelu (Aliou Dieng, min.66), Ryunosuke Sato (Hugo Duro, min.60); Javier Guerra (Arnaut Danjuma, min.60), Umar Sadiq.
-GOLES
1-0, min.13: Cesar Tarrega (pp).
2-0, min.17: Pierre-Emerick Aubameyang (Mario Soriano) .
2-1, min.26: Umar Sadiq.
3-1, min.59: Mouctar Diakhaby (pp).
Gol en propia puerta Cesar Tarrega en el minuto 13 .
Gol en propia puerta Mouctar Diakhaby en el minuto 59 .
-ÁRBITRO
Miguel Ortiz, asistido en las bandas por Jose Garrido y Alejandro Estevez, en el VAR: Jose Antonio Lopez y Valentin Pizarro. Amonestó a Adria Altimira (min.90+3), y, además expulso por doble amarilla a Adria Altimira (min.90+3), por parte de DEPORTIVO. Amonestó a Mouctar Diakhaby (min.64), por parte de VALENCIA.
-INCIDENCIAS VAR
Ninguna
-ESTADIO
Abanca-Riazor televisado por Dazn
Estadísticas del partido
|Estadística
| Deportivo
| Valencia
|Goles
| 3
| 1
|Remates Fuera
| 5
| 3
|Remates
| 11
| 10
|Corners
| 5
| 5
|Faltas
| 14
| 5
|Posesión
| 45%
| 55%
|Tiros Bloqueados
| 2
| 3
|Fueras de Juego
| 1
| 3
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 1
|Tarjetas Rojas
| 1
| 0
|Asistencias
| 1
| 0
|Centros
| 11
| 11
|Saques de Banda
| 19
| 14
|Saques de Portería
| 6
| 8
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 8
| 15
|Paradas
| 3
| 3
|Contra Golpes
| 4
| 0
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 9
| 3
|2
| Champions
| Atlético
| 7
| 3
|3
| Champions
| Alavés
| 7
| 3
|4
| Champions
| Barcelona
| 6
| 2
|5
| Europa League
| Sevilla
| 6
| 3
|6
| Conference League
| Betis
| 6
| 3
|7
| Permanencia
| Deportivo
| 5
| 3
|17
| Permanencia
| Valencia
| 1
| 3
|18
| Descenso
| Elche
| 1
| 3
|19
| Descenso
| Malaga
| 1
| 3
|20
| Descenso
| Athletic Bilbao
| 0
| 2
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| LaLiga
| Deportivo
| 3-1
| Valencia
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|30/08/2026
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| Deportivo
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| LaLiga
| Malaga
| 1-1
| Deportivo
|17/08/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 1-1
| Elche
|31/05/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 1-2
| Las Palmas
|24/05/2026
| LaLiga
| Valladolid
| 0-2
| Deportivo
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|30/08/2026
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| Deportivo
| 3-1
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| LaLiga
| Valencia
| 0-1
| Betis
|22/08/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-0
| Celta
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| LaLiga
| Valencia
| 3-1
| Barcelona
|17/05/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-4
| Valencia
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