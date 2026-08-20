Diana Shnaider 0 - 2 Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Cincinnati Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 20 de agosto de 2026.





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La tenista kazaja Elena Rybakina ha avanzado a los cuartos de final del torneo Cincinnati Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la rusa Diana Shnaider por 6-4, 6-4. En el primer set, Elena Rybakina logró un break crucial en el séptimo juego, rompiendo el servicio de Diana Shnaider para tomar la delantera y cerrar el set 6-4. Rybakina mantuvo su servicio en todos sus juegos de saque en este set. En el segundo set, Rybakina volvió a romper el servicio de Shnaider en el tercer juego, lo que le permitió mantener la ventaja y asegurar el set 6-4. Al igual que en el primer set, Rybakina no concedió ningún break, mostrando solidez en su servicio. Estadísticas destacadas del partido incluyen que Rybakina tuvo un porcentaje de primer servicio del 64% y ganó el 66% de sus puntos de servicio. Además, logró 8 aces y cometió 4 dobles faltas. Por otro lado, Shnaider tuvo un porcentaje de primer servicio del 63% y ganó el 65% de sus puntos de servicio, con 1 ace y 2 dobles faltas.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



