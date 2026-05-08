Dino Prizmic 2 - 1 Novak Djokovic: resumen y estadísticas del partido de Internazionali BNL d'Italia (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 8 de mayo de 2026.





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El tenista croata Dino Prizmic ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al serbio Novak Djokovic por 2-6, 6-2, 6-4 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 15 minutos. En el primer set, Novak Djokovic se impuso con un marcador de 6-2, logrando dos 'breaks' en los juegos 6 y 8. Dino Prizmic no logró romper el servicio de Djokovic en este set. En el segundo set, Dino Prizmic respondió contundentemente, ganando 6-2. Prizmic logró romper el servicio de Djokovic en los juegos 1 y 3, mientras que Djokovic no consiguió romper el servicio de Prizmic. En el tercer set, Dino Prizmic se llevó la victoria con un marcador de 6-4. Prizmic logró un 'break' crucial en el juego 5, manteniendo su servicio en los juegos posteriores para cerrar el partido. Djokovic no pudo romper el servicio de Prizmic en este set. En cuanto a las estadísticas de saque, Dino Prizmic tuvo un 1st Serve Percentage del 58%, ganando el 65% de los puntos con su primer servicio y el 61% con su segundo servicio a lo largo del partido.



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