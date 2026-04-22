Elche 3 - 2 Atlético de Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 33 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 22 de abril de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Elche ha ganado este miércoles por 3-2 al Atlético de Madrid en un emocionante partido disputado en el Estadio Martínez Valero. El encuentro comenzó con un gol temprano de Nico González para los visitantes en el minuto 10. Sin embargo, el Elche respondió rápidamente con un tanto de David Affengruber en el minuto 18. Andre Silva puso al Elche por delante con un penalti en el minuto 33, pero Nico González volvió a igualar el marcador tan solo un minuto después. La expulsión de Thiago Almada en el minuto 30 dejó al Atlético con un jugador menos, lo que resultó crucial. Andre Silva anotó el gol decisivo en el minuto 75, asegurando la victoria para el Elche. El equipo local dominó en posesión y remates, con Andre Silva siendo el jugador más participativo en el ataque.

Con este resultado, el Atlético de Madrid, que se encuentra en la cuarta posición, se mantiene en puestos de Champions, pero ve cómo sus opciones de alcanzar al Barcelona, líder de la competición, se complican. El Elche, por su parte, con esta victoria se aleja de los puestos de descenso y se sitúa en la decimoquinta posición, igualando en puntos con el Mallorca y el Rayo, aunque estos últimos tienen un partido menos. La actuación del VAR fue determinante al validar el segundo gol del Atlético tras una revisión en el minuto 36. Con 18 puntos aún por disputar, el Barcelona se mantiene como líder sólido de la liga, mientras que el Elche lucha por asegurar su permanencia en la categoría.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ELCHE 3 - ATLÉTICO DE MADRID 2 (2-2, al descanso).



--EQUIPOS.

ELCHE: Matias Dituro; Buba Sangare (Victor Chust, min.60), David Affengruber, Leo Petrot (Pedro Bigas, min.82), German Valera; Tete Morente (Josan, min.67), Gonzalo Villar, Aleix Febas, Martim Neto (Lucas Cepeda, min.67); Andre Silva, Rafa Mir (Alvaro Rodriguez, min.67).



ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Robin Le Normand (Nahuel Molina, min.46), Clement Lenglet, Julio Diaz (Marc Pubill, min.46), Javier Bonar; Nico Gonzalez, Johnny Cardoso, Rodrigo Mendoza (Antoine Griezmann, min.62), Obed Vargas (Pablo Barrios, min.62); Alejandro Baena (Giuliano Simeone, min.62), Thiago Almada.



--GOLES.

0-1, min.10: Nico Gonzalez (Rodrigo Mendoza) .

1-1, min.18: David Affengruber (Tete Morente) .

2-1, min.33: Andre Silva, de penalti.

2-2, min.34: Nico Gonzalez.

3-2, min.75: Andre Silva (David Affengruber) .





--ÁRBITRO.

Guillermo Cuadra, asistido en las bandas por Guadalupe Porras y Alejandro Estevez, en el VAR: Raul Gonzalez y Javier Iglesias. Amonestó a Buba Sangare (min.45+4), Aleix Febas (min.45+4), por parte del ELCHE. Amonestó a Clement Lenglet (min.36), Julio Diaz (min.38), y, además expulsó con tarjeta roja Thiago Almada (min.30), por parte del ATLÉTICO DE MADRID.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.34: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un gol potencial para el Atlético Madrid.



Min.36: ¡GOOL! Después de revisar la situación, el árbitro cambió la decisión inicial y concede un gol para el Atlético Madrid.





--ESTADIO.

Estadio Martinez Valero televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Elche Atlético de Madrid Goles 3 2 Remates Fuera 4 2 Remates 12 6 Pases Totales 649 259 Corners 12 3 Faltas 10 12 Posesión 72% 28% Tiros Bloqueados 1 1 Fueras de Juego 1 2 Tarjetas Amarillas 2 2 Tarjetas Rojas 0 1 Asistencias 2 2 Ataques 127 71 Ataques Peligrosos 101 22 Centros 37 9 Saques de Banda 24 14 Saques de Portería 5 7 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 14 11 Paradas 1 4 Contra Golpes 1 2



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 79 31 2 Champions Real Madrid 73 32 3 Champions Villarreal 61 31 4 Champions Atlético 57 32 5 Europa League Betis 49 32 6 Conference League Celta 44 31 15 Permanencia Elche 35 32 18 Descenso Alavés 33 32 19 Descenso Levante 29 31 20 Descenso Real Oviedo 27 31



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/04/2026 LaLiga Elche 3-2 Atlético 23/08/2025 LaLiga Atlético 1-1 Elche 14/05/2023 LaLiga Elche 1-0 Atlético









-Últimos Resultados del Elche.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/04/2026 LaLiga Elche 3-2 Atlético 11/04/2026 LaLiga Elche 1-0 Valencia 03/04/2026 LaLiga Rayo 1-0 Elche 21/03/2026 LaLiga Elche 2-1 Mallorca 14/03/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Elche









-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/04/2026 LaLiga Elche 3-2 Atlético 14/04/2026 Champions Atlético 1-2 Barcelona 11/04/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Atlético 08/04/2026 Champions Barcelona 0-2 Atlético 04/04/2026 LaLiga Atlético 1-2 Barcelona









-Próximos partidos del Elche.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 26/04/2026 16:15 LaLiga Real Oviedo Elche 03/05/2026 14:00 LaLiga Celta Elche 09/05/2026 14:00 LaLiga Elche Alavés









-Próximos partidos del Atlético de Madrid.

