Elche 1 - 3 Barcelona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Elche 1 - 3 Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 22 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 31 de enero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el Estadio Martínez Valero, el Barcelona se impuso ante el Elche con un marcador de 3-1 en un encuentro marcado por la revisión del VAR, que no alteró decisiones cruciales pese a revisar una posible pena máxima para el Elche y un potencial gol para el Barcelona. Los goles del partido llegaron por parte de Lamine Yamal al minuto 6, seguido por la igualada de Alvaro Rodriguez en el minuto 29. Antes del descanso, Ferran Torres adelantó nuevamente al Barcelona en el minuto 40, y Marcus Rashford selló el resultado en el minuto 72. Las acciones del VAR en el minuto 24, sobre un posible penalti para el Elche, y en el minuto 73, sobre un gol para el Barcelona, no resultaron en cambios en las decisiones arbitrales. El Barcelona, con una posesión del 61% y un total de 30 remates, demostró su dominio en el juego frente a un Elche que, pese a sus esfuerzos, no logró contrarrestar la ofensiva visitante. La victoria sitúa al Barcelona en la cima de la clasificación con 55 puntos tras 22 jornadas, consolidando su posición para la clasificación directa a la Champions, mientras que el Elche, con 24 puntos, se mantiene en la duodécima posición, alejado de la zona de descenso pero sin asegurar su permanencia en la categoría. Este encuentro subraya la capacidad del Barcelona para mantener la iniciativa y destacar en ataque, especialmente a través de la participación de Marcus Rashford, quien fue decisivo para asegurar los tres puntos.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ELCHE 1 - BARCELONA 3 (1-2, al descanso).



--EQUIPOS.

ELCHE: Inaki Pena; David Affengruber (Leo Petrot, min.74), John Donald, Victor Chust; Rodrigo Mendoza, Marc Aguado (Federico Redondo, min.56), German Valera, Grady Diangana (Martim Neto, min.60), Adria Pedrosa; Alvaro Rodriguez (Lucas Cepeda, min.75), Andre Silva (Adam Boayar, min.60).



BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde (Ronald Araujo, min.84), Pau Cubarsi, Eric Garcia, Alejandro Balde; Dani Olmo (Marc Bernal, min.62), Frenkie de Jong, Fermin Lopez (Marc Casado, min.85); Lamine Yamal, Ferran Torres (Robert Lewandowski, min.62), Raphinha (Marcus Rashford, min.46).



--GOLES.

0-1, min.6: Lamine Yamal (Dani Olmo) .

1-1, min.29: Alvaro Rodriguez (German Valera) .

1-2, min.40: Ferran Torres (Frenkie de Jong) .

1-3, min.72: Marcus Rashford.

Amarilla al banquillo, a Eder Sarabia del Elche en el minuto 76 .





--ÁRBITRO.

Alejandro Muniz, asistido en las bandas por Diego Sanchez y Fabian Blanco, en el VAR: Valentin Pizarro y Javier Iglesias. Amonestó a John Donald (min.38), Rodrigo Mendoza (min.76), por parte del ELCHE. Amonestó a Frenkie de Jong (min.90+1), por parte del BARCELONA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.24: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, posible penalti para Elche.



Min.24: REVISIÓN DE VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.



Min.73: ÁRBITRO - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un potencial gol para el Barcelona.



Min.73: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.





--ESTADIO.

Estadio Martinez Valero (31,233 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Elche Barcelona Goles 1 3 Remates Fuera 6 14 Remates 9 30 Pases Totales 347 550 Corners 2 8 Faltas 16 9 Posesión 39% 61% Tiros Bloqueados 1 8 Fueras de Juego 5 2 Tarjetas Amarillas 2 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 2 Ataques 81 76 Ataques Peligrosos 25 58 Centros 8 14 Saques de Banda 9 11 Saques de Portería 12 7 Tratamientos 0 2 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 11 21 Paradas 4 1 Contra Golpes 0 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 55 22 2 Champions Real Madrid 51 21 3 Champions Atlético 45 22 4 Champions Villarreal 42 21 5 Europa League Espanyol 34 22 6 Conference League Betis 32 21 12 Permanencia Elche 24 22 18 Descenso Mallorca 21 21 19 Descenso Levante 18 21 20 Descenso Real Oviedo 16 22



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 31/01/2026 LaLiga Elche 1-3 Barcelona 02/11/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Elche 01/04/2023 LaLiga Elche 0-4 Barcelona









-Últimos Resultados del Elche.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 31/01/2026 LaLiga Elche 1-3 Barcelona 23/01/2026 LaLiga Levante 3-2 Elche 19/01/2026 LaLiga Elche 2-2 Sevilla 10/01/2026 LaLiga Valencia 1-1 Elche 03/01/2026 LaLiga Elche 1-3 Villarreal









-Últimos Resultados del Barcelona.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 31/01/2026 LaLiga Elche 1-3 Barcelona 28/01/2026 Champions Barcelona 4-1 FC Copenhague 25/01/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Real Oviedo 21/01/2026 Champions Slavia Prague 2-4 Barcelona 18/01/2026 LaLiga Real Sociedad 2-1 Barcelona









-Próximos partidos del Elche.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 07/02/2026 21:00 LaLiga Real Sociedad Elche 13/02/2026 21:00 LaLiga Elche Osasuna 22/02/2026 19:00 LaLiga Athletic Bilbao Elche









-Próximos partidos del Barcelona.

