Elche 1 - 1 Betis | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 18 de agosto de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el Estadio Martínez Valero, Elche y Betis empataron 1-1 en un encuentro que dejó a ambos equipos repartiéndose puntos en la jornada. Durante la primera mitad, el Betis tomó la delantera con un gol de Aitor Ruibal, asistido por Rodrigo Riquelme en el minuto 21, mostrando una mayor iniciativa en ataque reflejada en un total de 12 remates, frente a los 6 del Elche. Sin embargo, el Elche logró igualar el marcador en la segunda mitad gracias a un gol de Germán Valera, en el minuto 81, asistido por Martim Neto, destacando por su participación en el ataque del equipo local. El control del juego estuvo mayoritariamente en manos del Elche, que dominó la posesión del balón con un 68% frente al 32% del Betis, aunque no fue suficiente para superar en el marcador al equipo visitante. A pesar de la igualdad en el resultado, el Elche mostró una sólida estrategia defensiva, reflejada en las 3 paradas realizadas por su portero, Matias Dituro, frente a la única parada del portero del Betis, Pau López. No hubo incidencias destacables por parte del VAR, manteniéndose las decisiones arbitrales sin cambios significativos que afectaran el resultado final del partido.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ELCHE 1 - REAL BETIS 1 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

ELCHE: Matias Dituro; Alvaro Nunez, David Affengruber, Pedro Bigas, Leo Petrot (Rafa Mir, min.73); German Valera (John Donald, min.82), Aleix Febas, Marc Aguado (Jairo Izquierdo, min.65), Rodrigo Mendoza, Ali Houary (Martim Neto, min.65), Alvaro Rodriguez (Mourad Daoudi, min.65).



REAL BETIS: Pau Lopez; Hector Bellerin, Marc Bartra, Natan, Ricardo Rodriguez; Sergi Altimira, Pablo Fornals, Aitor Ruibal (Pablo Garcia, min.70), Giovani Lo Celso, Rodrigo Riquelme (Ezequiel Avila, min.70), Juan Hernandez (Cedric Bakambu, min.84).



--GOLES.

0-1, min.21: Aitor Ruibal (Rodrigo Riquelme) .

1-1, min.81: German Valera (Martim Neto) .

Amarilla al banquillo, a Eder Sarabia del Elche en el minuto 62 .





--ÁRBITRO.

Victor Garcia, asistido en las bandas por Eliana Fernandez y Julian Villasenor, en el VAR: Daniel Trujillo y Isidro Diaz de Mera. por parte del ELCHE. Amonestó a Natan (min.83), por parte del REAL BETIS.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio Martinez Valero (28,585 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Elche Real Betis Goles 1 1 Remates Fuera 3 4 Remates 6 12 Pases Totales 335 143 Corners 1 3 Faltas 14 13 Posesión 68% 32% Tiros Bloqueados 1 4 Fueras de Juego 4 0 Tarjetas Amarillas 0 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 1 Ataques 67 29 Ataques Peligrosos 35 16 Centros 18 7 Saques de Banda 15 10 Saques de Portería 5 7 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 3 Tiros de Falta 13 18 Paradas 3 1 Contra Golpes 0 4



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 3 1 2 Champions Rayo 3 1 3 Champions Getafe 3 1 4 Champions Villarreal 3 1 5 Champions Athletic Bilbao 3 1 6 Europa League Alavés 3 1 7 Europa League Espanyol 3 1 8 Conference League Real Sociedad 1 1 10 Permanencia Elche 0 0 12 Permanencia Betis 0 0 18 Descenso Celta 0 1 19 Descenso Oviedo 0 1 20 Descenso Mallorca 0 1



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/08/2025 LaLiga Elche 1-1 Betis 24/02/2023 LaLiga Elche 2-3 Betis









-Últimos Resultados del Elche.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/06/2025 LaLiga Deportivo La Coruna 0-4 Elche 25/05/2025 LaLiga Elche 2-0 Malaga 17/05/2025 LaLiga Elche 1-2 SD Huesca 10/05/2025 LaLiga Levante 3-1 Elche 03/05/2025 LaLiga Burgos CF 0-1 Elche









-Últimos Resultados del Betis.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/05/2025 LaLiga Betis 1-1 Valencia 18/05/2025 LaLiga Atlético 4-1 Betis 15/05/2025 LaLiga Rayo 2-2 Betis 11/05/2025 LaLiga Betis 1-1 Osasuna 04/05/2025 LaLiga Espanyol 1-2 Betis









-Próximos partidos del Elche.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 23/08/2025 19:30 LaLiga Atlético Elche 29/08/2025 19:30 LaLiga Elche Levante 12/09/2025 21:00 LaLiga Sevilla Elche









-Próximos partidos del Betis.

