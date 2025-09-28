Elche 2 - 1 Celta de Vigo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Elche 2 - 1 Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de LaLiga EA Sports
Elche 2 - 1 Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 28 septiembre 2025 18:18

Madrid, 28 de septiembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Elche logró una victoria ajustada por 2-1 ante el Celta de Vigo en un partido disputado este domingo en el Estadio Martinez Valero, con goles de Andre Silva en el minuto 18 y John Donald en el 68, mientras que Borja Iglesias marcó el tanto para los gallegos en el minuto 22. El conjunto local dominó el encuentro con una posesión del 63% y 17 remates por los 10 del Celta, mostrando un claro control del juego. Andre Silva fue el jugador más destacado en ataque, generando peligro constante y participando directamente en el primer gol. El partido tuvo un momento destacado con un penalti fallado por Rafa Mir en el minuto 54, que no alteró el resultado final.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ELCHE 2 - CELTA DE VIGO 1 (1-1, al descanso).

--EQUIPOS.
ELCHE: Matias Dituro; Josan (Marc Aguado, min.81), Alvaro Nunez, David Affengruber, Pedro Bigas (Victor Chust, min.74), Adria Pedrosa (Leo Petrot, min.73); John Donald, Aleix Febas, German Valera; Rafa Mir (Grady Diangana, min.81), Andre Silva (Alvaro Rodriguez, min.65).

CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Yoel Lago (Iago Aspas, min.74), Carlos Dominguez, Marcos Alonso (Manu Fernandez, min.82); Oscar Mingueza (Javi Rueda, min.46), Miguel Roman, Hugo Sotelo, Ilaix Moriba (Javi Rodriguez, min.46), Hugo Alvarez; Bryan Zaragoza (Williot Swedberg, min.67), Borja Iglesias.

--GOLES.
1-0, min.18: Andre Silva (Josan) .
1-1, min.22: Borja Iglesias (Ilaix Moriba) .
2-1, min.68: John Donald.
Penalty fallado por Rafa Mir del Elche en el minuto 54 .


--ÁRBITRO.
Guillermo Cuadra, asistido en las bandas por Guadalupe Porras y Alejandro Estevez, en el VAR: Carlos del Cerro y Iosu Galech. Amonestó a Josan (min.64), David Affengruber (min.70), Adria Pedrosa (min.72), por parte del ELCHE. Amonestó a Oscar Mingueza (min.17), Yoel Lago (min.57), Miguel Roman (min.85), por parte del CELTA DE VIGO.

--INCIDENCIAS VAR.
Min.50: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para Elche.

Min.53: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió conceder un penalti a favor del Elche.


--ESTADIO.
Estadio Martinez Valero (26,708 espectadores) televisado por Dazn

-Estadísticas del partido.



Estadística Elche Celta de Vigo
Goles 2 1
Remates Fuera 4 4
Remates 17 10
Pases Totales 572 357
Corners 6 2
Faltas 11 20
Posesión 63% 37%
Tiros Bloqueados 5 4
Fueras de Juego 3 3
Tarjetas Amarillas 3 3
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 1 1
Ataques 101 74
Ataques Peligrosos 53 24
Centros 13 8
Saques de Banda 12 17
Saques de Portería 4 5
Tratamientos 0 0
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 23 14
Paradas 1 6
Contra Golpes 1 3



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 18 7
2 Champions Barcelona 16 6
3 Champions Villarreal 16 7
4 Champions Elche 13 7
5 Europa League Atlético 12 7
6 Conference League Espanyol 12 7
16 Permanencia Celta 5 7
18 Descenso Mallorca 5 7
19 Descenso Real Oviedo 3 6
20 Descenso Girona 3 7



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
28/09/2025 LaLiga Elche 2-1 Celta
26/04/2023 LaLiga Celta 1-0 Elche
06/01/2023 LaLiga Elche 0-1 Celta




-Últimos Resultados del Elche.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
28/09/2025 LaLiga Elche 2-1 Celta
25/09/2025 LaLiga Osasuna 1-1 Elche
21/09/2025 LaLiga Elche 1-0 Real Oviedo
12/09/2025 LaLiga Sevilla 2-2 Elche
29/08/2025 LaLiga Elche 2-0 Levante




-Últimos Resultados del Celta de Vigo.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
28/09/2025 LaLiga Elche 2-1 Celta
21/09/2025 LaLiga Rayo 1-1 Celta
14/09/2025 LaLiga Celta 1-1 Girona
31/08/2025 LaLiga Celta 1-1 Villarreal
27/08/2025 LaLiga Celta 1-1 Betis




-Próximos partidos del Elche.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
05/10/2025 14:00 LaLiga Alavés Elche
19/10/2025 14:00 LaLiga Elche Athletic Bilbao
25/10/2025 16:15 LaLiga Espanyol Elche




-Próximos partidos del Celta de Vigo.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
05/10/2025 21:00 LaLiga Celta Atlético
19/10/2025 16:15 LaLiga Celta Real Sociedad
26/10/2025 18:30 LaLiga Osasuna Celta


