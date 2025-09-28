Elche 2 - 1 Celta de Vigo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 28 de septiembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Elche logró una victoria ajustada por 2-1 ante el Celta de Vigo en un partido disputado este domingo en el Estadio Martinez Valero, con goles de Andre Silva en el minuto 18 y John Donald en el 68, mientras que Borja Iglesias marcó el tanto para los gallegos en el minuto 22. El conjunto local dominó el encuentro con una posesión del 63% y 17 remates por los 10 del Celta, mostrando un claro control del juego. Andre Silva fue el jugador más destacado en ataque, generando peligro constante y participando directamente en el primer gol. El partido tuvo un momento destacado con un penalti fallado por Rafa Mir en el minuto 54, que no alteró el resultado final.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ELCHE 2 - CELTA DE VIGO 1 (1-1, al descanso).



--EQUIPOS.

ELCHE: Matias Dituro; Josan (Marc Aguado, min.81), Alvaro Nunez, David Affengruber, Pedro Bigas (Victor Chust, min.74), Adria Pedrosa (Leo Petrot, min.73); John Donald, Aleix Febas, German Valera; Rafa Mir (Grady Diangana, min.81), Andre Silva (Alvaro Rodriguez, min.65).



CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Yoel Lago (Iago Aspas, min.74), Carlos Dominguez, Marcos Alonso (Manu Fernandez, min.82); Oscar Mingueza (Javi Rueda, min.46), Miguel Roman, Hugo Sotelo, Ilaix Moriba (Javi Rodriguez, min.46), Hugo Alvarez; Bryan Zaragoza (Williot Swedberg, min.67), Borja Iglesias.



--GOLES.

1-0, min.18: Andre Silva (Josan) .

1-1, min.22: Borja Iglesias (Ilaix Moriba) .

2-1, min.68: John Donald.

Penalty fallado por Rafa Mir del Elche en el minuto 54 .





--ÁRBITRO.

Guillermo Cuadra, asistido en las bandas por Guadalupe Porras y Alejandro Estevez, en el VAR: Carlos del Cerro y Iosu Galech. Amonestó a Josan (min.64), David Affengruber (min.70), Adria Pedrosa (min.72), por parte del ELCHE. Amonestó a Oscar Mingueza (min.17), Yoel Lago (min.57), Miguel Roman (min.85), por parte del CELTA DE VIGO.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.50: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para Elche.



Min.53: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió conceder un penalti a favor del Elche.





--ESTADIO.

Estadio Martinez Valero (26,708 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Elche Celta de Vigo Goles 2 1 Remates Fuera 4 4 Remates 17 10 Pases Totales 572 357 Corners 6 2 Faltas 11 20 Posesión 63% 37% Tiros Bloqueados 5 4 Fueras de Juego 3 3 Tarjetas Amarillas 3 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 1 Ataques 101 74 Ataques Peligrosos 53 24 Centros 13 8 Saques de Banda 12 17 Saques de Portería 4 5 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 23 14 Paradas 1 6 Contra Golpes 1 3



###WidgetCompleto###

-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 18 7 2 Champions Barcelona 16 6 3 Champions Villarreal 16 7 4 Champions Elche 13 7 5 Europa League Atlético 12 7 6 Conference League Espanyol 12 7 16 Permanencia Celta 5 7 18 Descenso Mallorca 5 7 19 Descenso Real Oviedo 3 6 20 Descenso Girona 3 7



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/09/2025 LaLiga Elche 2-1 Celta 26/04/2023 LaLiga Celta 1-0 Elche 06/01/2023 LaLiga Elche 0-1 Celta









-Últimos Resultados del Elche.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/09/2025 LaLiga Elche 2-1 Celta 25/09/2025 LaLiga Osasuna 1-1 Elche 21/09/2025 LaLiga Elche 1-0 Real Oviedo 12/09/2025 LaLiga Sevilla 2-2 Elche 29/08/2025 LaLiga Elche 2-0 Levante









-Últimos Resultados del Celta de Vigo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/09/2025 LaLiga Elche 2-1 Celta 21/09/2025 LaLiga Rayo 1-1 Celta 14/09/2025 LaLiga Celta 1-1 Girona 31/08/2025 LaLiga Celta 1-1 Villarreal 27/08/2025 LaLiga Celta 1-1 Betis









-Próximos partidos del Elche.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 05/10/2025 14:00 LaLiga Alavés Elche 19/10/2025 14:00 LaLiga Elche Athletic Bilbao 25/10/2025 16:15 LaLiga Espanyol Elche









-Próximos partidos del Celta de Vigo.

