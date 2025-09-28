Elche 2 - 1 Celta de Vigo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 28 de septiembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Elche logró una victoria ajustada por 2-1 ante el Celta de Vigo en un partido disputado este domingo en el Estadio Martinez Valero, con goles de Andre Silva en el minuto 18 y John Donald en el 68, mientras que Borja Iglesias marcó el tanto para los gallegos en el minuto 22. El conjunto local dominó el encuentro con una posesión del 63% y 17 remates por los 10 del Celta, mostrando un claro control del juego. Andre Silva fue el jugador más destacado en ataque, generando peligro constante y participando directamente en el primer gol. El partido tuvo un momento destacado con un penalti fallado por Rafa Mir en el minuto 54, que no alteró el resultado final.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ELCHE 2 - CELTA DE VIGO 1 (1-1, al descanso).
--EQUIPOS.
ELCHE: Matias Dituro; Josan (Marc Aguado, min.81), Alvaro Nunez, David Affengruber, Pedro Bigas (Victor Chust, min.74), Adria Pedrosa (Leo Petrot, min.73); John Donald, Aleix Febas, German Valera; Rafa Mir (Grady Diangana, min.81), Andre Silva (Alvaro Rodriguez, min.65).
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Yoel Lago (Iago Aspas, min.74), Carlos Dominguez, Marcos Alonso (Manu Fernandez, min.82); Oscar Mingueza (Javi Rueda, min.46), Miguel Roman, Hugo Sotelo, Ilaix Moriba (Javi Rodriguez, min.46), Hugo Alvarez; Bryan Zaragoza (Williot Swedberg, min.67), Borja Iglesias.
--GOLES.
1-0, min.18: Andre Silva (Josan) .
1-1, min.22: Borja Iglesias (Ilaix Moriba) .
2-1, min.68: John Donald.
Penalty fallado por Rafa Mir del Elche en el minuto 54 .
--ÁRBITRO.
Guillermo Cuadra, asistido en las bandas por Guadalupe Porras y Alejandro Estevez, en el VAR: Carlos del Cerro y Iosu Galech. Amonestó a Josan (min.64), David Affengruber (min.70), Adria Pedrosa (min.72), por parte del ELCHE. Amonestó a Oscar Mingueza (min.17), Yoel Lago (min.57), Miguel Roman (min.85), por parte del CELTA DE VIGO.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.50: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para Elche.
Min.53: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió conceder un penalti a favor del Elche.
--ESTADIO.
Estadio Martinez Valero (26,708 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Elche
| Celta de Vigo
|Goles
| 2
| 1
|Remates Fuera
| 4
| 4
|Remates
| 17
| 10
|Pases Totales
| 572
| 357
|Corners
| 6
| 2
|Faltas
| 11
| 20
|Posesión
| 63%
| 37%
|Tiros Bloqueados
| 5
| 4
|Fueras de Juego
| 3
| 3
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 1
|Ataques
| 101
| 74
|Ataques Peligrosos
| 53
| 24
|Centros
| 13
| 8
|Saques de Banda
| 12
| 17
|Saques de Portería
| 4
| 5
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 23
| 14
|Paradas
| 1
| 6
|Contra Golpes
| 1
| 3
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 18
| 7
|2
| Champions
| Barcelona
| 16
| 6
|3
| Champions
| Villarreal
| 16
| 7
|4
| Champions
| Elche
| 13
| 7
|5
| Europa League
| Atlético
| 12
| 7
|6
| Conference League
| Espanyol
| 12
| 7
|16
| Permanencia
| Celta
| 5
| 7
|18
| Descenso
| Mallorca
| 5
| 7
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 3
| 6
|20
| Descenso
| Girona
| 3
| 7
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/09/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-1
| Celta
|26/04/2023
| LaLiga
| Celta
| 1-0
| Elche
|06/01/2023
| LaLiga
| Elche
| 0-1
| Celta
-Últimos Resultados del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/09/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-1
| Celta
|25/09/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Elche
|21/09/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Real Oviedo
|12/09/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 2-2
| Elche
|29/08/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-0
| Levante
-Últimos Resultados del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/09/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-1
| Celta
|21/09/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Celta
|14/09/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Girona
|31/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Villarreal
|27/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Betis
-Próximos partidos del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|05/10/2025 14:00
| LaLiga
| Alavés
| Elche
|19/10/2025 14:00
| LaLiga
| Elche
| Athletic Bilbao
|25/10/2025 16:15
| LaLiga
| Espanyol
| Elche
-Próximos partidos del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|05/10/2025 21:00
| LaLiga
| Celta
| Atlético
|19/10/2025 16:15
| LaLiga
| Celta
| Real Sociedad
|26/10/2025 18:30
| LaLiga
| Osasuna
| Celta