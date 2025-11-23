Elche 2 - 2 Real Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 23 de noviembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En un emocionante encuentro en el Estadio Martínez Valero, Elche y Real Madrid terminaron empatados a dos goles, con una repartición de puntos que reflejó un partido intenso y disputado. El Real Madrid, con una posesión del 52% y un mayor número de remates, incluidos 10 fuera de portería, mostró su dominio en el campo, aunque no fue suficiente para asegurar la victoria. El Elche, por su parte, no se quedó atrás y logró igualar el marcador, destacando la participación de Aleix Febas y Alvaro Rodriguez, quienes anotaron en los minutos 53 y 84 respectivamente. Por el lado del Real Madrid, Dean Huijsen y Jude Bellingham fueron los autores de los goles, manteniendo al equipo en la lucha por la parte alta de la tabla. La actuación del VAR tuvo un momento crucial en el minuto 88, revisando un posible gol para el Real Madrid, pero tras la revisión, la decisión inicial se mantuvo, no alterando el marcador. Este partido fue también marcado por la expulsión de Victor Chust del Elche en el tiempo añadido por doble amonestación, un hecho que no cambió el resultado final pero sí añadió tensión a los últimos momentos del encuentro. Con este empate, el Real Madrid se mantiene en la cima de la tabla con 32 puntos, seguido de cerca por el Barcelona, mientras que el Elche se sitúa en la mitad de la tabla, luchando por alejarse de las posiciones de descenso.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ELCHE 2 - REAL MADRID 2 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

ELCHE: Inaki Pena; Alvaro Nunez, David Affengruber, Hector Fort (Adria Pedrosa, min.66), German Valera (Leo Petrot, min.83), Victor Chust; Marc Aguado (Federico Redondo, min.83), Aleix Febas, Grady Diangana (Martim Neto, min.66); Rafa Mir, Andre Silva (Alvaro Rodriguez, min.79).



REAL MADRID: Thibaut Courtois; Dean Huijsen, Raul Asencio, Alvaro Carreras (Brahim Diaz, min.89); Trent Alexander-Arnold, Arda Guler (Gonzalo Garcia, min.64), Jude Bellingham, Dani Ceballos (Eduardo Camavinga, min.57), Francisco Garcia (Federico Valverde, min.57); Rodrygo (Vinicius Junior, min.57), Kylian Mbappe.



--GOLES.

1-0, min.53: Aleix Febas (German Valera) .

1-1, min.78: Dean Huijsen (Jude Bellingham) .

2-1, min.84: Alvaro Rodriguez (Martim Neto) .

2-2, min.87: Jude Bellingham (Kylian Mbappe) .

Amarilla al banquillo, a Eder Sarabia del Elche en el minuto 68 .





--ÁRBITRO.

Francisco Jose Hernandez, asistido en las bandas por Ivan Masso y Abraham Perez, en el VAR: Mario Melero y Juan Luis Pulido. Amonestó a David Affengruber (min.57), Victor Chust (min.68), Aleix Febas (min.88), y, además expulso por doble amarilla a Victor Chust (min.90+6), por parte del ELCHE. Amonestó a Kylian Mbappe (min.90+9), por parte del REAL MADRID.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.88: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el Real Madrid.



Min.89: META DE PIE - Después de revisar la situación, el árbitro decide que la meta del Real Madrid se mantiene.





--ESTADIO.

Estadio Martinez Valero (31,024 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Elche Real Madrid Goles 2 2 Remates Fuera 4 10 Remates 15 20 Pases Totales 222 258 Corners 2 8 Faltas 10 8 Posesión 48% 52% Tiros Bloqueados 5 3 Fueras de Juego 1 2 Tarjetas Amarillas 3 1 Tarjetas Rojas 1 0 Asistencias 2 2 Ataques 84 112 Ataques Peligrosos 59 70 Centros 14 29 Saques de Banda 19 12 Saques de Portería 12 8 Tratamientos 1 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 10 11 Paradas 5 4 Contra Golpes 3 6



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 32 13 2 Champions Barcelona 31 13 3 Champions Villarreal 29 13 4 Champions Atlético 28 13 5 Europa League Betis 21 13 6 Conference League Espanyol 18 12 11 Permanencia Elche 16 13 18 Descenso Girona 11 13 19 Descenso Levante 9 13 20 Descenso Real Oviedo 9 13



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/11/2025 LaLiga Elche 2-2 Real Madrid 15/02/2023 LaLiga Real Madrid 4-0 Elche









-Últimos Resultados del Elche.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/11/2025 LaLiga Elche 2-2 Real Madrid 07/11/2025 LaLiga Elche 1-1 Real Sociedad 02/11/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Elche 25/10/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Elche 19/10/2025 LaLiga Elche 0-0 Athletic Bilbao









-Últimos Resultados del Real Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/11/2025 LaLiga Elche 2-2 Real Madrid 09/11/2025 LaLiga Rayo 0-0 Real Madrid 04/11/2025 Champions Liverpool 1-0 Real Madrid 01/11/2025 LaLiga Real Madrid 4-0 Valencia 26/10/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Barcelona









-Próximos partidos del Elche.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 28/11/2025 21:00 LaLiga Getafe Elche 07/12/2025 14:00 LaLiga Elche Girona 13/12/2025 16:15 LaLiga Mallorca Elche









-Próximos partidos del Real Madrid.

