Elche 0 - 1 Valencia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 11 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 1 de noviembre de 2026.

-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial

El Valencia ha ganado este domingo por 0-1 al Elche en el Estadio Martínez Valero, en un partido donde los locales dominaron la posesión y generaron más ocasiones de gol, pero no lograron concretar. El único tanto del encuentro llegó en el minuto 69, obra de Umar Sadiq, quien aprovechó una asistencia de Arnaut Danjuma. A pesar de los esfuerzos del Elche, que tuvo un 69% de posesión y realizó 15 remates, no pudieron superar la defensa del conjunto visitante. El Valencia, por su parte, se mostró efectivo en sus pocas oportunidades y logró llevarse los tres puntos.

Con esta victoria, el Valencia suma 12 puntos, igualando a varios equipos en la tabla, pero sigue en la zona baja debido a la diferencia de goles. El Elche, con 10 puntos, se mantiene fuera de los puestos de descenso, pero debe mejorar su efectividad para alejarse de la zona peligrosa. El resultado no altera significativamente las posiciones en la parte alta de la tabla, donde el Barcelona sigue liderando con 30 puntos. El Elche mostró un juego más propositivo, pero la falta de acierto en el último tercio del campo le costó caro. Umar Sadiq fue el jugador más participativo en el ataque del Valencia, siendo decisivo con su gol.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: ELCHE 0 - VALENCIA 1 (0-0, al descanso).

-EQUIPOS

ELCHE: Matias Dituro; Buba Sangare (Ruben Sanchez, min.68), Federico Redondo, Victor Chust, Roy Revivo; Gonzalo Villar, Thomas Lemar (Facundo Buonanotte, min.24), Javi Morcillo (Grady Diangana, min.78); Lucas Cepeda (Abiel Osorio, min.68), German Valera (Tete Morente, min.68), Fer Nino.VALENCIA: Stole Dimitrievski; Arnau Martinez, Cesar Tarrega, Jose Gaya, Pepelu; Pablo Maffeo (Umar Sadiq, min.61), Luis Rioja (Daniel Raba, min.78), Aaron Mayol (Filip Ugrinic, min.78), Guido Rodriguez; Javier Guerra (Mouctar Diakhaby, min.89), Arnaut Danjuma (Jesus Vazquez, min.88).

-GOLES

0-1, min.69: Umar Sadiq (Arnaut Danjuma) .

-ÁRBITRO

Luis Bestard, asistido en las bandas por Alvaro Granel y Carlos Martinez, en el VAR: Daniel Trujillo y Juan Luis Pulido. Amonestó a German Valera (min.36), Victor Chust (min.42), Facundo Buonanotte (min.62), por parte de ELCHE. Amonestó a Javier Guerra (min.73), Stole Dimitrievski (min.90+1), por parte de VALENCIA.

-INCIDENCIAS VAR

Ninguna

-ESTADIO

Estadio Martinez Valero televisado por Movistar La Liga

Estadísticas del partido

Estadística Elche Valencia Goles 0 1 Remates Fuera 9 2 Remates 15 5 Pases Totales 617 280 Corners 6 2 Faltas 9 15 Posesión 69% 31% Tiros Bloqueados 3 0 Fueras de Juego 2 6 Tarjetas Amarillas 3 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 1 Ataques 134 75 Ataques Peligrosos 56 20 Centros 29 11 Saques de Banda 12 11 Saques de Portería 4 10 Tratamientos 1 3 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 21 11 Paradas 2 3 Contra Golpes 1 6

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 30 11 2 Champions Atlético 28 11 3 Champions Real Madrid 27 11 4 Champions Betis 23 11 5 Europa League Real Sociedad 19 10 6 Conference League Sevilla 17 11 17 Permanencia Elche 10 11 18 Descenso Levante 10 11 19 Descenso Valencia 9 11 20 Descenso Malaga 5 11

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Últimos Resultados de Valencia

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