Elche 0 - 1 Valencia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 11 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 1 de noviembre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Valencia ha ganado este domingo por 0-1 al Elche en el Estadio Martínez Valero, en un partido donde los locales dominaron la posesión y generaron más ocasiones de gol, pero no lograron concretar. El único tanto del encuentro llegó en el minuto 69, obra de Umar Sadiq, quien aprovechó una asistencia de Arnaut Danjuma. A pesar de los esfuerzos del Elche, que tuvo un 69% de posesión y realizó 15 remates, no pudieron superar la defensa del conjunto visitante. El Valencia, por su parte, se mostró efectivo en sus pocas oportunidades y logró llevarse los tres puntos.
Con esta victoria, el Valencia suma 12 puntos, igualando a varios equipos en la tabla, pero sigue en la zona baja debido a la diferencia de goles. El Elche, con 10 puntos, se mantiene fuera de los puestos de descenso, pero debe mejorar su efectividad para alejarse de la zona peligrosa. El resultado no altera significativamente las posiciones en la parte alta de la tabla, donde el Barcelona sigue liderando con 30 puntos. El Elche mostró un juego más propositivo, pero la falta de acierto en el último tercio del campo le costó caro. Umar Sadiq fue el jugador más participativo en el ataque del Valencia, siendo decisivo con su gol.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: ELCHE 0 - VALENCIA 1 (0-0, al descanso).
-EQUIPOS
ELCHE: Matias Dituro; Buba Sangare (Ruben Sanchez, min.68), Federico Redondo, Victor Chust, Roy Revivo; Gonzalo Villar, Thomas Lemar (Facundo Buonanotte, min.24), Javi Morcillo (Grady Diangana, min.78); Lucas Cepeda (Abiel Osorio, min.68), German Valera (Tete Morente, min.68), Fer Nino.
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Arnau Martinez, Cesar Tarrega, Jose Gaya, Pepelu; Pablo Maffeo (Umar Sadiq, min.61), Luis Rioja (Daniel Raba, min.78), Aaron Mayol (Filip Ugrinic, min.78), Guido Rodriguez; Javier Guerra (Mouctar Diakhaby, min.89), Arnaut Danjuma (Jesus Vazquez, min.88).
-GOLES
0-1, min.69: Umar Sadiq (Arnaut Danjuma) .
-ÁRBITRO
Luis Bestard, asistido en las bandas por Alvaro Granel y Carlos Martinez, en el VAR: Daniel Trujillo y Juan Luis Pulido. Amonestó a German Valera (min.36), Victor Chust (min.42), Facundo Buonanotte (min.62), por parte de ELCHE. Amonestó a Javier Guerra (min.73), Stole Dimitrievski (min.90+1), por parte de VALENCIA.
-INCIDENCIAS VAR
Ninguna
-ESTADIO
Estadio Martinez Valero televisado por Movistar La Liga
Estadísticas del partido
|Estadística
| Elche
| Valencia
|Goles
| 0
| 1
|Remates Fuera
| 9
| 2
|Remates
| 15
| 5
|Pases Totales
| 617
| 280
|Corners
| 6
| 2
|Faltas
| 9
| 15
|Posesión
| 69%
| 31%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 0
|Fueras de Juego
| 2
| 6
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 1
|Ataques
| 134
| 75
|Ataques Peligrosos
| 56
| 20
|Centros
| 29
| 11
|Saques de Banda
| 12
| 11
|Saques de Portería
| 4
| 10
|Tratamientos
| 1
| 3
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 21
| 11
|Paradas
| 2
| 3
|Contra Golpes
| 1
| 6
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 30
| 11
|2
| Champions
| Atlético
| 28
| 11
|3
| Champions
| Real Madrid
| 27
| 11
|4
| Champions
| Betis
| 23
| 11
|5
| Europa League
| Real Sociedad
| 19
| 10
|6
| Conference League
| Sevilla
| 17
| 11
|17
| Permanencia
| Elche
| 10
| 11
|18
| Descenso
| Levante
| 10
| 11
|19
| Descenso
| Valencia
| 9
| 11
|20
| Descenso
| Malaga
| 5
| 11
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/11/2026
| LaLiga
| Elche
| 0-1
| Valencia
|11/04/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Valencia
|10/01/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Elche
|23/04/2023
| LaLiga
| Elche
| 0-2
| Valencia
Últimos Resultados de Elche
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/11/2026
| LaLiga
| Elche
| 0-1
| Valencia
|24/10/2026
| LaLiga
| Rayo
| 0-3
| Elche
|17/10/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 0-0
| Elche
|11/10/2026
| LaLiga
| Elche
| 0-0
| Celta
|18/09/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-3
| Elche
Últimos Resultados de Valencia
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/11/2026
| LaLiga
| Elche
| 0-1
| Valencia
|24/10/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-2
| Villarreal
|17/10/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-0
| Athletic Bilbao
|11/10/2026
| LaLiga
| Racing
| 2-2
| Valencia
|20/09/2026
| LaLiga
| Valencia
| 2-3
| Real Sociedad
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|21/11/2026 16:15
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