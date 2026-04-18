Elena Rybakina 2 - 0 Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de Porsche Tennis Grand Prix (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 18 de abril de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



La tenista kazaja Elena Rybakina ha avanzado a la final del torneo Porsche Tennis Grand Prix, de categoría WTA 500 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la rusa Mirra Andreeva por 7-5, 6-1 en 1 hora y 17 minutos. En el primer set, Elena Rybakina logró dos 'breaks', mientras que Mirra Andreeva consiguió uno. El set terminó 7-5 a favor de Rybakina. En el segundo set, Rybakina dominó al romper el servicio de Andreeva en dos ocasiones y no conceder ningún 'break', ganando el set 6-1. Rybakina mostró un sólido desempeño en el saque, con un 64% de efectividad en el primer servicio y sin cometer dobles faltas durante el partido.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





###WidgetTenis###