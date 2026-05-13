Elina Svitolina 2 - 1 Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Internazionali BNL d'Italia (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 13 de mayo de 2026.





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La tenista ucraniana Elina Svitolina ha avanzado a las semifinales del torneo Internazionali BNL d'Italia, de categoría WTA 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la kazaja Elena Rybakina por 2-6, 6-4, 6-4 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 23 minutos. En el primer set, Elena Rybakina dominó con un resultado de 6-2, rompiendo el servicio de Svitolina en dos ocasiones. En el segundo set, Svitolina logró recuperarse, rompiendo el servicio de Rybakina dos veces para llevarse el set 6-4. En el tercer set, Svitolina volvió a romper el servicio de Rybakina en tres ocasiones, asegurando el set y el partido con un marcador de 6-4. En cuanto a las estadísticas de saque, Svitolina tuvo un 60% de efectividad en su primer servicio, ganando el 41% de los puntos con su primer saque y el 20% con su segundo. Además, logró salvar 16 de los 24 puntos de quiebre que enfrentó. Por su parte, Rybakina tuvo un 55% de efectividad en su primer servicio, ganando el 38% de los puntos con su primer saque y el 19% con su segundo.



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