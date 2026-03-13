Elina Svitolina 2 - 1 Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 13 de marzo de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



La tenista ucraniana Elina Svitolina ha avanzado a las semifinales del torneo BNP Paribas Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la polaca Iga Swiatek con un resultado de 6-2, 4-6, 6-4 en un emocionante encuentro. Durante el partido, Svitolina demostró una notable eficacia en su servicio, logrando mantenerlo en momentos clave del partido. En el primer set, Svitolina consiguió romper el servicio de Swiatek en tres ocasiones, lo que le permitió llevarse el set por un cómodo 6-2. Sin embargo, Swiatek se recuperó en el segundo set, ajustando su juego y logrando un break que sería decisivo para ganar el set por 6-4. En el set decisivo, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta el 4-4, momento en el cual Svitolina logró un break crucial que finalmente le permitió cerrar el set y el partido con un 6-4. Elina Svitolina, con este triunfo, no solo avanza a la siguiente ronda del torneo sino que también demuestra su capacidad para mantener la compostura y su nivel de juego en los momentos más importantes del partido.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





###WidgetTenis###