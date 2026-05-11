Elina Svitolina 2 - 0 Nikola Bartunkova: resumen y estadísticas del partido de Internazionali BNL d'Italia (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 11 de mayo de 2026.





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La tenista ucraniana Elina Svitolina ha avanzado a los cuartos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia, de categoría WTA 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar por la vía rápida a la checa Nikola Bartunkova con un resultado de 6-2, 6-3 en 1 hora y 18 minutos. En el primer set, Elina Svitolina logró romper el servicio de Nikola Bartunkova en cuatro ocasiones, mientras que Bartunkova solo pudo romper el servicio de Svitolina dos veces. El set finalizó con un marcador de 6-2 a favor de Svitolina. En el segundo set, ambos jugadores intercambiaron varios breaks, pero Svitolina consiguió mantener su servicio en los momentos cruciales, rompiendo el servicio de Bartunkova cuatro veces y cerrando el set 6-3. En términos de estadísticas de servicio, Svitolina tuvo un 71% de efectividad en su primer servicio y ganó el 20% de los puntos con su primer servicio. Además, cometió 2 dobles faltas y logró 2 aces durante el partido.



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