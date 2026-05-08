Elina Svitolina 2 - 0 Noemi Basiletti: resumen y estadísticas del partido de Internazionali BNL d'Italia (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 8 de mayo de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



La tenista ucraniana Elina Svitolina ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia, de categoría WTA 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar por la vía rápida a la italiana Noemi Basiletti con un resultado de 6-1, 6-3 en 1 hora y 15 minutos. En el primer set, Elina Svitolina logró romper el servicio de Noemi Basiletti en cuatro ocasiones, mientras que Basiletti solo pudo romper el servicio de Svitolina una vez. El set terminó con un marcador de 6-1 a favor de Svitolina. En el segundo set, Svitolina continuó mostrando su dominio al romper el servicio de Basiletti tres veces. Basiletti logró mantener su servicio en dos ocasiones, pero no fue suficiente para superar a Svitolina, quien cerró el set con un 6-3. En cuanto a las estadísticas de saque, Svitolina tuvo un porcentaje de primer servicio del 62% y ganó el 59% de los puntos en su servicio, mientras que Basiletti tuvo un 71% de primer servicio pero solo ganó el 42% de los puntos en su servicio.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





###WidgetTenis###