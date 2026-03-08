Elise Mertens 2 - 0 Cristina Bucsa: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

La tenista belga Elise Mertens ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo BNP Paribas Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la española Cristina Bucsa (6-2, 6-1) en un partido que destacó por la efectividad de Mertens en los momentos clave, logrando romper el servicio de su rival en múltiples ocasiones. Elise Mertens demostró una superioridad notable en su servicio, manteniendo un alto porcentaje de primeros servicios y capitalizando las oportunidades de quiebre presentadas. La belga logró imponerse con claridad en ambos sets, mostrando una consistencia que Bucsa no pudo contrarrestar. En el primer set, Mertens estableció un ritmo dominante desde el inicio, logrando un temprano quiebre que le permitió encaminarse hacia una ventaja sólida. A pesar de un breve momento de reacción por parte de Bucsa, Mertens supo mantener la presión y cerrar el set a su favor. El segundo set siguió un guion similar, con Mertens aprovechando cada oportunidad para quebrar el servicio de Bucsa y sellando su victoria con un contundente 6-1. Las estadísticas de saque de Mertens reflejan su dominio en el partido, con un porcentaje favorable en primeros servicios y una efectividad destacada en puntos ganados tanto en su primer como en su segundo servicio. Además, su capacidad para convertir los puntos de quiebre jugó un papel crucial en el desarrollo del encuentro. Con esta victoria, Mertens no solo avanza a la siguiente ronda del torneo, sino que también refuerza su posición como una de las competidoras a seguir en el BNP Paribas Open, un evento que reúne a las mejores tenistas del circuito WTA en las instalaciones del Indian Wells Tennis Garden.



