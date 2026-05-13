Espanyol 2 - 0 Athletic | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 36 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 13 de mayo de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Espanyol ha ganado este miércoles por 2-0 al Athletic en un partido disputado en el RCDE Stadium, correspondiente a la jornada 36 de LaLiga. Los blanquiazules, que dominaron la posesión con un 63% y realizaron 12 remates, se impusieron gracias a los goles de Pere Milla en el minuto 69, asistido por Carlos Romero, y Kike García en el tiempo de descuento, tras un pase de Ramon Terrats. A pesar de los intentos del Athletic, que remató 11 veces, no lograron batir a Marko Dmitrovic. Con esta victoria, el Espanyol suma 45 puntos, igualando al Getafe y superando al Athletic en la clasificación.
El Barcelona, con 91 puntos y tres partidos restantes, se proclama campeón de LaLiga, asegurando su plaza en la próxima edición de la Champions. Por otro lado, el Athletic, con 44 puntos y dos partidos por jugar, mantiene opciones de alcanzar posiciones europeas, aunque deberá mejorar su rendimiento en los encuentros restantes. El Espanyol, con esta victoria, se aleja de los puestos de descenso y se posiciona en la mitad de la tabla, asegurando su permanencia en la máxima categoría del fútbol español. El jugador más destacado en el ataque del Espanyol fue Carlos Romero, quien participó activamente en la creación de jugadas y asistió en el primer gol del encuentro.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ESPANYOL 2 - ATHLETIC DE BILBAO 0 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Ruben Sanchez (Jofre Carreras, min.63), Urko Gonzalez de Zarate (Charles Pickel, min.90+1), Pol Lozano, Antoniu Roca (Pere Milla, min.63); Edu Exposito (Ramon Terrats, min.84), Roberto Fernandez (Kike Garcia, min.83).
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso (Andoni Gorosabel, min.71), Daniel Vivian (Yeray Alvarez, min.46), Aymeric Laporte, Adama Boiro; Inigo Ruiz de Galarreta (Mikel Jauregizar, min.63), Alejandro Rego, Alex Berenguer, Unai Gomez (Nico Serrano, min.78), Robert Navarro, Inaki Williams (Gorka Guruzeta, min.63).
--GOLES.
1-0, min.69: Pere Milla (Carlos Romero) .
2-0, min.90(+2): Kike Garcia (Ramon Terrats) .
--ÁRBITRO.
Francisco Jose Hernandez, asistido en las bandas por Ivan Masso y Abraham Perez, en el VAR: Javier Iglesias y Jose Antonio Lopez. por parte del ESPANYOL. por parte del ATHLETIC DE BILBAO.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
RCDE Stadium (29,943 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Espanyol
| Athletic de Bilbao
|Goles
| 2
| 0
|Remates Fuera
| 5
| 4
|Remates
| 12
| 11
|Pases Totales
| 492
| 273
|Corners
| 8
| 9
|Faltas
| 9
| 14
|Posesión
| 63%
| 37%
|Tiros Bloqueados
| 2
| 3
|Fueras de Juego
| 4
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 0
| 0
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 2
| 0
|Ataques
| 119
| 75
|Ataques Peligrosos
| 44
| 38
|Centros
| 15
| 19
|Saques de Banda
| 23
| 17
|Saques de Portería
| 4
| 8
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 16
| 13
|Paradas
| 4
| 3
|Contra Golpes
| 0
| 0
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-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 91
| 35
|2
| Champions
| Real Madrid
| 77
| 35
|3
| Champions
| Villarreal
| 69
| 36
|4
| Champions
| Atlético
| 66
| 36
|5
| Champions
| Betis
| 57
| 36
|6
| Europa League
| Celta
| 50
| 36
|7
| Conference League
| Getafe
| 45
| 35
|9
| Permanencia
| Athletic Bilbao
| 44
| 36
|14
| Permanencia
| Espanyol
| 42
| 36
|18
| Descenso
| Girona
| 39
| 35
|19
| Descenso
| Alavés
| 37
| 35
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 29
| 35
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/05/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 2-0
| Athletic Bilbao
|22/12/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-2
| Espanyol
|16/02/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Athletic Bilbao
|19/10/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 4-1
| Espanyol
|08/04/2023
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Athletic Bilbao
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/05/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-1
| Espanyol
|03/05/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Real Madrid
|27/04/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-0
| Levante
|23/04/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Espanyol
|11/04/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 4-1
| Espanyol
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/05/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Valencia
|02/05/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-4
| Athletic Bilbao
|25/04/2026
| LaLiga
| Atlético
| 3-2
| Athletic Bilbao
|21/04/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Osasuna
|12/04/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-2
| Villarreal
-Próximos partidos del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|17/05/2026 19:00
| LaLiga
| Osasuna
| Espanyol
|23/05/2026 21:00
| LaLiga
| Espanyol
| Real Sociedad
-Próximos partidos del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|17/05/2026 19:00
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Celta
|23/05/2026 21:00
| LaLiga
| Real Madrid
| Athletic Bilbao