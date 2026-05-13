Espanyol 2 - 0 Athletic | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 36 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 13 de mayo de 2026.

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El Espanyol ha ganado este miércoles por 2-0 al Athletic en un partido disputado en el RCDE Stadium, correspondiente a la jornada 36 de LaLiga. Los blanquiazules, que dominaron la posesión con un 63% y realizaron 12 remates, se impusieron gracias a los goles de Pere Milla en el minuto 69, asistido por Carlos Romero, y Kike García en el tiempo de descuento, tras un pase de Ramon Terrats. A pesar de los intentos del Athletic, que remató 11 veces, no lograron batir a Marko Dmitrovic. Con esta victoria, el Espanyol suma 45 puntos, igualando al Getafe y superando al Athletic en la clasificación.

El Barcelona, con 91 puntos y tres partidos restantes, se proclama campeón de LaLiga, asegurando su plaza en la próxima edición de la Champions. Por otro lado, el Athletic, con 44 puntos y dos partidos por jugar, mantiene opciones de alcanzar posiciones europeas, aunque deberá mejorar su rendimiento en los encuentros restantes. El Espanyol, con esta victoria, se aleja de los puestos de descenso y se posiciona en la mitad de la tabla, asegurando su permanencia en la máxima categoría del fútbol español. El jugador más destacado en el ataque del Espanyol fue Carlos Romero, quien participó activamente en la creación de jugadas y asistió en el primer gol del encuentro.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ESPANYOL 2 - ATHLETIC DE BILBAO 0 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Ruben Sanchez (Jofre Carreras, min.63), Urko Gonzalez de Zarate (Charles Pickel, min.90+1), Pol Lozano, Antoniu Roca (Pere Milla, min.63); Edu Exposito (Ramon Terrats, min.84), Roberto Fernandez (Kike Garcia, min.83).



ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso (Andoni Gorosabel, min.71), Daniel Vivian (Yeray Alvarez, min.46), Aymeric Laporte, Adama Boiro; Inigo Ruiz de Galarreta (Mikel Jauregizar, min.63), Alejandro Rego, Alex Berenguer, Unai Gomez (Nico Serrano, min.78), Robert Navarro, Inaki Williams (Gorka Guruzeta, min.63).



--GOLES.

1-0, min.69: Pere Milla (Carlos Romero) .

2-0, min.90(+2): Kike Garcia (Ramon Terrats) .





--ÁRBITRO.

Francisco Jose Hernandez, asistido en las bandas por Ivan Masso y Abraham Perez, en el VAR: Javier Iglesias y Jose Antonio Lopez. por parte del ESPANYOL. por parte del ATHLETIC DE BILBAO.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

RCDE Stadium (29,943 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Espanyol Athletic de Bilbao Goles 2 0 Remates Fuera 5 4 Remates 12 11 Pases Totales 492 273 Corners 8 9 Faltas 9 14 Posesión 63% 37% Tiros Bloqueados 2 3 Fueras de Juego 4 2 Tarjetas Amarillas 0 0 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 0 Ataques 119 75 Ataques Peligrosos 44 38 Centros 15 19 Saques de Banda 23 17 Saques de Portería 4 8 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 16 13 Paradas 4 3 Contra Golpes 0 0



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-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 91 35 2 Champions Real Madrid 77 35 3 Champions Villarreal 69 36 4 Champions Atlético 66 36 5 Champions Betis 57 36 6 Europa League Celta 50 36 7 Conference League Getafe 45 35 9 Permanencia Athletic Bilbao 44 36 14 Permanencia Espanyol 42 36 18 Descenso Girona 39 35 19 Descenso Alavés 37 35 20 Descenso Real Oviedo 29 35



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/05/2026 LaLiga Espanyol 2-0 Athletic Bilbao 22/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-2 Espanyol 16/02/2025 LaLiga Espanyol 1-1 Athletic Bilbao 19/10/2024 LaLiga Athletic Bilbao 4-1 Espanyol 08/04/2023 LaLiga Espanyol 1-2 Athletic Bilbao









-Últimos Resultados del Espanyol.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/05/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Espanyol 03/05/2026 LaLiga Espanyol 0-2 Real Madrid 27/04/2026 LaLiga Espanyol 0-0 Levante 23/04/2026 LaLiga Rayo 1-0 Espanyol 11/04/2026 LaLiga Barcelona 4-1 Espanyol









-Últimos Resultados del Athletic.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/05/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Valencia 02/05/2026 LaLiga Alavés 2-4 Athletic Bilbao 25/04/2026 LaLiga Atlético 3-2 Athletic Bilbao 21/04/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Osasuna 12/04/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-2 Villarreal









-Próximos partidos del Espanyol.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 17/05/2026 19:00 LaLiga Osasuna Espanyol 23/05/2026 21:00 LaLiga Espanyol Real Sociedad









-Próximos partidos del Athletic.

