Espanyol 2 - 1 Atlético de Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 18 de agosto de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En un emocionante encuentro disputado en el RCDE Stadium ante 26.612 espectadores, el Espanyol logró imponerse por 2-1 al Atlético de Madrid, remontando un marcador adverso al descanso. Los visitantes se adelantaron en el primer tiempo gracias a un tanto de Julian Alvarez en el minuto 37, pero en la segunda mitad, el Espanyol revirtió la situación con goles de Miguel Rubio en el minuto 73, asistido por Edu Exposito, y de Pere Milla en el minuto 84, asistido por Omar El Hilali. Este resultado deja a ambos equipos con tres puntos tras la primera jornada, situando al Espanyol en una posición prometedora en la tabla. El partido estuvo marcado por la intensidad y la lucha por el control del juego, donde el Atlético de Madrid mantuvo una mayor posesión del balón (60%) y generó más remates (13) en comparación con el Espanyol (11 remates). Sin embargo, el equipo local supo ser eficaz en los momentos clave, aprovechando sus oportunidades para completar la remontada. A lo largo del encuentro, ambos equipos mostraron un compromiso físico que se reflejó en las tarjetas amarillas recibidas por cada lado, tres para cada equipo, aunque sin llegar a las expulsiones. La actuación del VAR no tuvo incidencias que alteraran las decisiones arbitrales, permitiendo que el flujo del juego se mantuviera sin interrupciones significativas.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ESPANYOL 2 - ATLÉTICO DE MADRID 1 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero (Miguel Rubio, min.66), Leandro Cabrera, Carlos Romero; Pol Lozano, Edu Exposito, Jofre Carreras (Tyrhys Dolan, min.46), Ramon Terrats (Kike Garcia, min.46), Javier Puado (Jose Salinas, min.88), Roberto Fernandez (Pere Milla, min.74).



ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, David Hancko, Matteo Ruggeri; Conor Gallagher (Koke, min.46), Johnny Cardoso (Pablo Barrios, min.46), Giuliano Simeone, Alejandro Baena (Antoine Griezmann, min.68), Thiago Almada (Giacomo Raspadori, min.68), Julian Alvarez (Alexander Soerloth, min.82).



--GOLES.

0-1, min.37: Julian Alvarez.

1-1, min.73: Miguel Rubio (Edu Exposito) .

2-1, min.84: Pere Milla (Omar El Hilali) .





--ÁRBITRO.

Mateo Busquets, asistido en las bandas por Gonzalo Garcia y Adrian Diaz, en el VAR: Jorge Figueroa y Juan Luis Pulido. Amonestó a Fernando Calero (min.54), Omar El Hilali (min.74), Jose Salinas (min.90+3), por parte del ESPANYOL. Amonestó a Johnny Cardoso (min.42), Robin Le Normand (min.67), Marcos Llorente (min.72), por parte del ATLÉTICO DE MADRID.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

RCDE Stadium (26.612 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Espanyol Atlético de Madrid Goles 2 1 Remates Fuera 5 5 Remates 11 13 Pases Totales 392 617 Corners 1 3 Faltas 13 11 Posesión 40% 60% Tiros Bloqueados 1 4 Fueras de Juego 0 1 Tarjetas Amarillas 3 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 0 Ataques 85 114 Ataques Peligrosos 49 55 Centros 16 18 Saques de Banda 9 10 Saques de Portería 6 7 Tratamientos 0 2 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 12 13 Paradas 3 3 Contra Golpes 2 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 3 1 2 Champions Rayo 3 1 3 Champions Getafe 3 1 4 Champions Villarreal 3 1 5 Champions Athletic Bilbao 3 1 6 Europa League Alavés 3 1 7 Europa League Espanyol 3 1 8 Conference League Real Sociedad 1 1 15 Permanencia Atlético 0 1 18 Descenso Celta 0 1 19 Descenso Oviedo 0 1 20 Descenso Mallorca 0 1



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/08/2025 LaLiga Espanyol 2-1 Atlético 29/03/2025 LaLiga Espanyol 1-1 Atlético 28/08/2024 LaLiga Atlético 0-0 Espanyol 24/05/2023 LaLiga Espanyol 3-3 Atlético









-Últimos Resultados del Espanyol.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/08/2025 LaLiga Espanyol 2-1 Atlético 24/05/2025 LaLiga Espanyol 2-0 Las Palmas 18/05/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Espanyol 15/05/2025 LaLiga Espanyol 0-2 Barcelona 11/05/2025 LaLiga Leganés 3-2 Espanyol









-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/08/2025 LaLiga Espanyol 2-1 Atlético 25/05/2025 LaLiga Girona 0-4 Atlético 18/05/2025 LaLiga Atlético 4-1 Betis 15/05/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Atlético 10/05/2025 LaLiga Atlético 4-0 Real Sociedad









-Próximos partidos del Espanyol.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 24/08/2025 19:30 LaLiga Real Sociedad Espanyol 31/08/2025 19:30 LaLiga Espanyol Osasuna 15/09/2025 21:00 LaLiga Espanyol Mallorca









-Próximos partidos del Atlético de Madrid.

