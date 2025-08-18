Espanyol 2 - 1 Atlético de Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 18 de agosto de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En un emocionante encuentro disputado en el RCDE Stadium ante 26.612 espectadores, el Espanyol logró imponerse por 2-1 al Atlético de Madrid, remontando un marcador adverso al descanso. Los visitantes se adelantaron en el primer tiempo gracias a un tanto de Julian Alvarez en el minuto 37, pero en la segunda mitad, el Espanyol revirtió la situación con goles de Miguel Rubio en el minuto 73, asistido por Edu Exposito, y de Pere Milla en el minuto 84, asistido por Omar El Hilali. Este resultado deja a ambos equipos con tres puntos tras la primera jornada, situando al Espanyol en una posición prometedora en la tabla.
El partido estuvo marcado por la intensidad y la lucha por el control del juego, donde el Atlético de Madrid mantuvo una mayor posesión del balón (60%) y generó más remates (13) en comparación con el Espanyol (11 remates). Sin embargo, el equipo local supo ser eficaz en los momentos clave, aprovechando sus oportunidades para completar la remontada. A lo largo del encuentro, ambos equipos mostraron un compromiso físico que se reflejó en las tarjetas amarillas recibidas por cada lado, tres para cada equipo, aunque sin llegar a las expulsiones. La actuación del VAR no tuvo incidencias que alteraran las decisiones arbitrales, permitiendo que el flujo del juego se mantuviera sin interrupciones significativas.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ESPANYOL 2 - ATLÉTICO DE MADRID 1 (0-1, al descanso).
--EQUIPOS.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero (Miguel Rubio, min.66), Leandro Cabrera, Carlos Romero; Pol Lozano, Edu Exposito, Jofre Carreras (Tyrhys Dolan, min.46), Ramon Terrats (Kike Garcia, min.46), Javier Puado (Jose Salinas, min.88), Roberto Fernandez (Pere Milla, min.74).
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, David Hancko, Matteo Ruggeri; Conor Gallagher (Koke, min.46), Johnny Cardoso (Pablo Barrios, min.46), Giuliano Simeone, Alejandro Baena (Antoine Griezmann, min.68), Thiago Almada (Giacomo Raspadori, min.68), Julian Alvarez (Alexander Soerloth, min.82).
--GOLES.
0-1, min.37: Julian Alvarez.
1-1, min.73: Miguel Rubio (Edu Exposito) .
2-1, min.84: Pere Milla (Omar El Hilali) .
--ÁRBITRO.
Mateo Busquets, asistido en las bandas por Gonzalo Garcia y Adrian Diaz, en el VAR: Jorge Figueroa y Juan Luis Pulido. Amonestó a Fernando Calero (min.54), Omar El Hilali (min.74), Jose Salinas (min.90+3), por parte del ESPANYOL. Amonestó a Johnny Cardoso (min.42), Robin Le Normand (min.67), Marcos Llorente (min.72), por parte del ATLÉTICO DE MADRID.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
RCDE Stadium (26.612 espectadores)
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Espanyol
| Atlético de Madrid
|Goles
| 2
| 1
|Remates Fuera
| 5
| 5
|Remates
| 11
| 13
|Pases Totales
| 392
| 617
|Corners
| 1
| 3
|Faltas
| 13
| 11
|Posesión
| 40%
| 60%
|Tiros Bloqueados
| 1
| 4
|Fueras de Juego
| 0
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 2
| 0
|Ataques
| 85
| 114
|Ataques Peligrosos
| 49
| 55
|Centros
| 16
| 18
|Saques de Banda
| 9
| 10
|Saques de Portería
| 6
| 7
|Tratamientos
| 0
| 2
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 12
| 13
|Paradas
| 3
| 3
|Contra Golpes
| 2
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 3
| 1
|2
| Champions
| Rayo
| 3
| 1
|3
| Champions
| Getafe
| 3
| 1
|4
| Champions
| Villarreal
| 3
| 1
|5
| Champions
| Athletic Bilbao
| 3
| 1
|6
| Europa League
| Alavés
| 3
| 1
|7
| Europa League
| Espanyol
| 3
| 1
|8
| Conference League
| Real Sociedad
| 1
| 1
|15
| Permanencia
| Atlético
| 0
| 1
|18
| Descenso
| Celta
| 0
| 1
|19
| Descenso
| Oviedo
| 0
| 1
|20
| Descenso
| Mallorca
| 0
| 1
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/08/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-1
| Atlético
|29/03/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Atlético
|28/08/2024
| LaLiga
| Atlético
| 0-0
| Espanyol
|24/05/2023
| LaLiga
| Espanyol
| 3-3
| Atlético
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/08/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-1
| Atlético
|24/05/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-0
| Las Palmas
|18/05/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Espanyol
|15/05/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Barcelona
|11/05/2025
| LaLiga
| Leganés
| 3-2
| Espanyol
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/08/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-1
| Atlético
|25/05/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-4
| Atlético
|18/05/2025
| LaLiga
| Atlético
| 4-1
| Betis
|15/05/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Atlético
|10/05/2025
| LaLiga
| Atlético
| 4-0
| Real Sociedad
-Próximos partidos del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|24/08/2025 19:30
| LaLiga
| Real Sociedad
| Espanyol
|31/08/2025 19:30
| LaLiga
| Espanyol
| Osasuna
|15/09/2025 21:00
| LaLiga
| Espanyol
| Mallorca
-Próximos partidos del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|23/08/2025 19:30
| LaLiga
| Atlético
| Elche
|30/08/2025 17:00
| LaLiga
| Alavés
| Atlético
|14/09/2025 19:00
| LaLiga
| Atlético
| Villarreal