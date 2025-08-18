Espanyol 2 - 1 Atlético de Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Espanyol 2 - 1 Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de LaLiga EA Sports
Espanyol 2 - 1 Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 18 agosto 2025 9:43
Madrid, 18 de agosto de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En un emocionante encuentro disputado en el RCDE Stadium ante 26.612 espectadores, el Espanyol logró imponerse por 2-1 al Atlético de Madrid, remontando un marcador adverso al descanso. Los visitantes se adelantaron en el primer tiempo gracias a un tanto de Julian Alvarez en el minuto 37, pero en la segunda mitad, el Espanyol revirtió la situación con goles de Miguel Rubio en el minuto 73, asistido por Edu Exposito, y de Pere Milla en el minuto 84, asistido por Omar El Hilali. Este resultado deja a ambos equipos con tres puntos tras la primera jornada, situando al Espanyol en una posición prometedora en la tabla. El partido estuvo marcado por la intensidad y la lucha por el control del juego, donde el Atlético de Madrid mantuvo una mayor posesión del balón (60%) y generó más remates (13) en comparación con el Espanyol (11 remates). Sin embargo, el equipo local supo ser eficaz en los momentos clave, aprovechando sus oportunidades para completar la remontada. A lo largo del encuentro, ambos equipos mostraron un compromiso físico que se reflejó en las tarjetas amarillas recibidas por cada lado, tres para cada equipo, aunque sin llegar a las expulsiones. La actuación del VAR no tuvo incidencias que alteraran las decisiones arbitrales, permitiendo que el flujo del juego se mantuviera sin interrupciones significativas.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ESPANYOL 2 - ATLÉTICO DE MADRID 1 (0-1, al descanso).

--EQUIPOS.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero (Miguel Rubio, min.66), Leandro Cabrera, Carlos Romero; Pol Lozano, Edu Exposito, Jofre Carreras (Tyrhys Dolan, min.46), Ramon Terrats (Kike Garcia, min.46), Javier Puado (Jose Salinas, min.88), Roberto Fernandez (Pere Milla, min.74).

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, David Hancko, Matteo Ruggeri; Conor Gallagher (Koke, min.46), Johnny Cardoso (Pablo Barrios, min.46), Giuliano Simeone, Alejandro Baena (Antoine Griezmann, min.68), Thiago Almada (Giacomo Raspadori, min.68), Julian Alvarez (Alexander Soerloth, min.82).

--GOLES.
0-1, min.37: Julian Alvarez.
1-1, min.73: Miguel Rubio (Edu Exposito) .
2-1, min.84: Pere Milla (Omar El Hilali) .


--ÁRBITRO.
Mateo Busquets, asistido en las bandas por Gonzalo Garcia y Adrian Diaz, en el VAR: Jorge Figueroa y Juan Luis Pulido. Amonestó a Fernando Calero (min.54), Omar El Hilali (min.74), Jose Salinas (min.90+3), por parte del ESPANYOL. Amonestó a Johnny Cardoso (min.42), Robin Le Normand (min.67), Marcos Llorente (min.72), por parte del ATLÉTICO DE MADRID.

--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna

--ESTADIO.
RCDE Stadium (26.612 espectadores)

-Estadísticas del partido.



Estadística Espanyol Atlético de Madrid
Goles 2 1
Remates Fuera 5 5
Remates 11 13
Pases Totales 392 617
Corners 1 3
Faltas 13 11
Posesión 40% 60%
Tiros Bloqueados 1 4
Fueras de Juego 0 1
Tarjetas Amarillas 3 3
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 2 0
Ataques 85 114
Ataques Peligrosos 49 55
Centros 16 18
Saques de Banda 9 10
Saques de Portería 6 7
Tratamientos 0 2
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 12 13
Paradas 3 3
Contra Golpes 2 0



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 3 1
2 Champions Rayo 3 1
3 Champions Getafe 3 1
4 Champions Villarreal 3 1
5 Champions Athletic Bilbao 3 1
6 Europa League Alavés 3 1
7 Europa League Espanyol 3 1
8 Conference League Real Sociedad 1 1
15 Permanencia Atlético 0 1
18 Descenso Celta 0 1
19 Descenso Oviedo 0 1
20 Descenso Mallorca 0 1



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
17/08/2025 LaLiga Espanyol 2-1 Atlético
29/03/2025 LaLiga Espanyol 1-1 Atlético
28/08/2024 LaLiga Atlético 0-0 Espanyol
24/05/2023 LaLiga Espanyol 3-3 Atlético




-Últimos Resultados del Espanyol.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
17/08/2025 LaLiga Espanyol 2-1 Atlético
24/05/2025 LaLiga Espanyol 2-0 Las Palmas
18/05/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Espanyol
15/05/2025 LaLiga Espanyol 0-2 Barcelona
11/05/2025 LaLiga Leganés 3-2 Espanyol




-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
17/08/2025 LaLiga Espanyol 2-1 Atlético
25/05/2025 LaLiga Girona 0-4 Atlético
18/05/2025 LaLiga Atlético 4-1 Betis
15/05/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Atlético
10/05/2025 LaLiga Atlético 4-0 Real Sociedad




-Próximos partidos del Espanyol.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
24/08/2025 19:30 LaLiga Real Sociedad Espanyol
31/08/2025 19:30 LaLiga Espanyol Osasuna
15/09/2025 21:00 LaLiga Espanyol Mallorca




-Próximos partidos del Atlético de Madrid.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
23/08/2025 19:30 LaLiga Atlético Elche
30/08/2025 17:00 LaLiga Alavés Atlético
14/09/2025 19:00 LaLiga Atlético Villarreal


