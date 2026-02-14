Espanyol 2 - 2 Celta de Vigo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Espanyol 2 - 2 Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 24 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 14 de febrero de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En un emocionante enfrentamiento en el RCDE Stadium, el Espanyol y el Celta de Vigo terminaron empatados a dos goles. La primera mitad vio al Celta de Vigo adelantarse con un gol de Ferran Jutgla en el minuto 38, asistido por Javi Rueda, demostrando una mayor iniciativa en el juego con una posesión del 56% y un total de 12 remates, frente a los 6 del Espanyol. Sin embargo, en la segunda mitad, el Espanyol logró igualar y posteriormente adelantarse en el marcador gracias a los goles de Kike Garcia en el minuto 67 y Tyrhys Dolan en el minuto 86, este último asistido por Ramon Terrats. El Celta de Vigo logró el empate en el tiempo de descuento con un gol de Borja Iglesias en el minuto 90(+3), asistido por Pablo Duran, en un partido que también estuvo marcado por la intervención del VAR, que anuló un gol de Borja Iglesias por posición adelantada.
El partido fue testigo de la intensidad y la lucha por cada balón, reflejada en las estadísticas con ambos equipos igualados en corners y fueras de juego, y una leve ventaja para el Celta en remates totales y posesión. A pesar de la amonestación a Leandro Cabrera del Espanyol en los momentos finales, el encuentro se desarrolló sin expulsiones, manteniendo a ambos equipos en la lucha por mejorar su posición en la tabla. Con este resultado, el Espanyol se sitúa en la sexta posición con 35 puntos, mientras que el Celta de Vigo se queda justo detrás en la séptima posición con 34 puntos, ambos tras 24 partidos disputados, manteniendo viva la competencia por las plazas europeas.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ESPANYOL 2 - CELTA DE VIGO 2 (0-1, al descanso).
--EQUIPOS.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Edu Exposito (Urko Gonzalez de Zarate, min.56), Cyril Ngonge (Kike Garcia, min.56), Pere Milla (Jofre Carreras, min.72), Pol Lozano, Charles Pickel (Tyrhys Dolan, min.56), Roberto Fernandez (Ramon Terrats, min.83).
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez (Iago Aspas, min.87), Carl Starfelt, Marcos Alonso; Javi Rueda (Oscar Mingueza, min.70), Miguel Roman (Matias Vecino, min.88), Fer Lopez, Sergio Carreira; Ferran Jutgla (Ilaix Moriba, min.70), Borja Iglesias, Williot Swedberg (Pablo Duran, min.70).
--GOLES.
0-1, min.38: Ferran Jutgla (Javi Rueda) .
1-1, min.67: Kike Garcia.
2-1, min.86: Tyrhys Dolan (Ramon Terrats) .
2-2, min.90(+3): Borja Iglesias (Pablo Duran) .
Gol anulado a Borja Iglesias del Celta en el minuto 77 .
--ÁRBITRO.
Guillermo Cuadra, asistido en las bandas por Guadalupe Porras y Alejandro Estevez, en el VAR: Ivan Caparros y Alejandro Hernandez. Amonestó a Leandro Cabrera (min.90+4), por parte del ESPANYOL. por parte del CELTA DE VIGO.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.77: ¡G O O O O O L! ¡Gol del Celta de Vigo! Borja Iglesias ha anotado.
Min.80: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Celta.
Min.82: ¡NO GOL! - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol de Celta es revocado debido a posición adelantada.
--ESTADIO.
RCDE Stadium (27,368 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Espanyol
| Celta de Vigo
|Goles
| 2
| 2
|Remates Fuera
| 2
| 5
|Remates
| 6
| 12
|Pases Totales
| 209
| 216
|Corners
| 2
| 2
|Faltas
| 8
| 11
|Posesión
| 44%
| 56%
|Tiros Bloqueados
| 1
| 3
|Fueras de Juego
| 2
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 0
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 2
|Ataques
| 56
| 40
|Ataques Peligrosos
| 22
| 15
|Centros
| 10
| 10
|Saques de Banda
| 11
| 14
|Saques de Portería
| 7
| 7
|Tratamientos
| 4
| 3
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 13
| 10
|Paradas
| 2
| 1
|Contra Golpes
| 0
| 1
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 58
| 23
|2
| Champions
| Real Madrid
| 57
| 23
|3
| Champions
| Atlético
| 45
| 23
|4
| Champions
| Villarreal
| 45
| 22
|5
| Europa League
| Betis
| 38
| 23
|6
| Conference League
| Espanyol
| 35
| 24
|7
| Permanencia
| Celta
| 34
| 24
|18
| Descenso
| Rayo
| 22
| 22
|19
| Descenso
| Levante
| 18
| 22
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 16
| 22
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/02/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 2-2
| Celta
|30/11/2025
| LaLiga
| Celta
| 0-1
| Espanyol
|12/04/2025
| LaLiga
| Celta
| 0-2
| Espanyol
|30/11/2024
| LaLiga
| Espanyol
| 3-1
| Celta
|18/03/2023
| LaLiga
| Espanyol
| 1-3
| Celta
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/02/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 2-2
| Celta
|09/02/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 4-1
| Espanyol
|30/01/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Alavés
|24/01/2026
| LaLiga
| Valencia
| 3-2
| Espanyol
|16/01/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Girona
-Últimos Resultados del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/02/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 2-2
| Celta
|06/02/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Osasuna
|01/02/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-0
| Celta
|25/01/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-1
| Celta
|18/01/2026
| LaLiga
| Celta
| 3-0
| Rayo
-Próximos partidos del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|21/02/2026 21:00
| LaLiga
| Atlético
| Espanyol
|01/03/2026 14:00
| LaLiga
| Elche
| Espanyol
|09/03/2026 21:00
| LaLiga
| Espanyol
| Real Oviedo
-Próximos partidos del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|22/02/2026 18:30
| LaLiga
| Celta
| Mallorca
|01/03/2026 21:00
| LaLiga
| Girona
| Celta
|07/03/2026 21:00
| LaLiga
| Celta
| Real Madrid