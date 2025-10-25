Espanyol 1 - 0 Elche | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 25 de octubre de 2025.

El Espanyol ha ganado este sábado por 1-0 al Elche en el primer partido de la jornada 10 en LaLiga EA Sports. El conjunto local aprovechó la fragilidad defensiva de su rival en la segunda mitad para anotar el único tanto del encuentro. Carlos Romero, asistido por Edu Exposito, anotó el gol del triunfo del Espanyol en el minuto 47. El Elche, que sigue en puestos de descenso, no pudo reaccionar a pesar de los intentos de Andre Silva y Rafa Mir. Destaca la participación de Edu Exposito en el ataque del Espanyol.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ESPANYOL 1 - ELCHE 0 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Ruben Sanchez, Clemens Riedel (Fernando Calero, min.46), Leandro Cabrera, Carlos Romero (Jose Salinas, min.75); Edu Exposito (Urko Gonzalez de Zarate, min.75), Charles Pickel, Pol Lozano, Pere Milla (Omar El Hilali, min.82); Roberto Fernandez, Jofre Carreras (Tyrhys Dolan, min.65).



ELCHE: Inaki Pena; Leo Petrot (Adria Pedrosa, min.56), David Affengruber, Pedro Bigas (Victor Chust, min.79); Alvaro Nunez, Marc Aguado (Alvaro Rodriguez, min.70), Aleix Febas, Martim Neto (Rodrigo Mendoza, min.56), German Valera (Josan, min.70); Andre Silva, Rafa Mir.



--GOLES.

1-0, min.47: Carlos Romero (Edu Exposito) .





--ÁRBITRO.

Ricardo De Burgos, asistido en las bandas por Iker De Francisco y Asier Perez, en el VAR: Pablo Gonzalez y Javier Iglesias. Amonestó a Clemens Riedel (min.11), Pol Lozano (min.65), Pere Milla (min.79), Leandro Cabrera (min.88), por parte del ESPANYOL. Amonestó a Rafa Mir (min.39), Alvaro Nunez (min.90+1), por parte del ELCHE.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

RCDE Stadium televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Espanyol Elche Goles 1 0 Remates Fuera 7 3 Remates 15 12 Pases Totales 138 270 Corners 4 2 Faltas 13 13 Posesión 32% 68% Tiros Bloqueados 1 5 Fueras de Juego 0 2 Tarjetas Amarillas 4 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 0 Ataques 78 99 Ataques Peligrosos 35 46 Centros 15 16 Saques de Banda 13 13 Saques de Portería 5 8 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 15 13 Paradas 4 6 Contra Golpes 1 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 24 9 2 Champions Barcelona 22 9 3 Champions Espanyol 18 10 4 Champions Villarreal 17 9 5 Europa League Atlético 16 9 6 Conference League Betis 16 9 7 Permanencia Elche 14 10 18 Descenso Celta 7 9 19 Descenso Real Oviedo 7 10 20 Descenso Girona 7 10



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/10/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Elche 27/04/2024 LaLiga2 Elche 2-2 Espanyol 18/11/2023 LaLiga2 Elche 0-2 Espanyol 19/02/2023 LaLiga Elche 0-1 Espanyol









-Últimos Resultados del Espanyol.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/10/2025 LaLiga Real Oviedo 0-2 Espanyol 05/10/2025 LaLiga Espanyol 1-2 Betis 26/09/2025 LaLiga Girona 0-0 Espanyol 23/09/2025 LaLiga Espanyol 2-2 Valencia 20/09/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Espanyol









-Últimos Resultados del Elche.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/10/2025 LaLiga Elche 0-0 Athletic Bilbao 05/10/2025 LaLiga Alavés 3-1 Elche 28/09/2025 LaLiga Elche 2-1 Celta 25/09/2025 LaLiga Osasuna 1-1 Elche 21/09/2025 LaLiga Elche 1-0 Real Oviedo









-Próximos partidos del Espanyol.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 02/11/2025 16:15 LaLiga Alavés Espanyol 08/11/2025 21:00 LaLiga Espanyol Villarreal 24/11/2025 21:00 LaLiga Espanyol Sevilla









-Próximos partidos del Elche.

