Espanyol 1 - 0 Elche | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 25 de octubre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Espanyol ha ganado este sábado por 1-0 al Elche en el primer partido de la jornada 10 en LaLiga EA Sports. El conjunto local aprovechó la fragilidad defensiva de su rival en la segunda mitad para anotar el único tanto del encuentro.
Carlos Romero, asistido por Edu Exposito, anotó el gol del triunfo del Espanyol en el minuto 47. El Elche, que sigue en puestos de descenso, no pudo reaccionar a pesar de los intentos de Andre Silva y Rafa Mir. Destaca la participación de Edu Exposito en el ataque del Espanyol.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ESPANYOL 1 - ELCHE 0 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Ruben Sanchez, Clemens Riedel (Fernando Calero, min.46), Leandro Cabrera, Carlos Romero (Jose Salinas, min.75); Edu Exposito (Urko Gonzalez de Zarate, min.75), Charles Pickel, Pol Lozano, Pere Milla (Omar El Hilali, min.82); Roberto Fernandez, Jofre Carreras (Tyrhys Dolan, min.65).
ELCHE: Inaki Pena; Leo Petrot (Adria Pedrosa, min.56), David Affengruber, Pedro Bigas (Victor Chust, min.79); Alvaro Nunez, Marc Aguado (Alvaro Rodriguez, min.70), Aleix Febas, Martim Neto (Rodrigo Mendoza, min.56), German Valera (Josan, min.70); Andre Silva, Rafa Mir.
--GOLES.
1-0, min.47: Carlos Romero (Edu Exposito) .
--ÁRBITRO.
Ricardo De Burgos, asistido en las bandas por Iker De Francisco y Asier Perez, en el VAR: Pablo Gonzalez y Javier Iglesias. Amonestó a Clemens Riedel (min.11), Pol Lozano (min.65), Pere Milla (min.79), Leandro Cabrera (min.88), por parte del ESPANYOL. Amonestó a Rafa Mir (min.39), Alvaro Nunez (min.90+1), por parte del ELCHE.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
RCDE Stadium televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Espanyol
| Elche
|Goles
| 1
| 0
|Remates Fuera
| 7
| 3
|Remates
| 15
| 12
|Pases Totales
| 138
| 270
|Corners
| 4
| 2
|Faltas
| 13
| 13
|Posesión
| 32%
| 68%
|Tiros Bloqueados
| 1
| 5
|Fueras de Juego
| 0
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 4
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 0
|Ataques
| 78
| 99
|Ataques Peligrosos
| 35
| 46
|Centros
| 15
| 16
|Saques de Banda
| 13
| 13
|Saques de Portería
| 5
| 8
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 15
| 13
|Paradas
| 4
| 6
|Contra Golpes
| 1
| 1
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 24
| 9
|2
| Champions
| Barcelona
| 22
| 9
|3
| Champions
| Espanyol
| 18
| 10
|4
| Champions
| Villarreal
| 17
| 9
|5
| Europa League
| Atlético
| 16
| 9
|6
| Conference League
| Betis
| 16
| 9
|7
| Permanencia
| Elche
| 14
| 10
|18
| Descenso
| Celta
| 7
| 9
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 7
| 10
|20
| Descenso
| Girona
| 7
| 10
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/10/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Elche
|27/04/2024
| LaLiga2
| Elche
| 2-2
| Espanyol
|18/11/2023
| LaLiga2
| Elche
| 0-2
| Espanyol
|19/02/2023
| LaLiga
| Elche
| 0-1
| Espanyol
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/10/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-2
| Espanyol
|05/10/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Betis
|26/09/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-0
| Espanyol
|23/09/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-2
| Valencia
|20/09/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Espanyol
-Últimos Resultados del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|19/10/2025
| LaLiga
| Elche
| 0-0
| Athletic Bilbao
|05/10/2025
| LaLiga
| Alavés
| 3-1
| Elche
|28/09/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-1
| Celta
|25/09/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Elche
|21/09/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Real Oviedo
-Próximos partidos del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|02/11/2025 16:15
| LaLiga
| Alavés
| Espanyol
|08/11/2025 21:00
| LaLiga
| Espanyol
| Villarreal
|24/11/2025 21:00
| LaLiga
| Espanyol
| Sevilla
-Próximos partidos del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|02/11/2025 18:30
| LaLiga
| Barcelona
| Elche
|07/11/2025 21:00
| LaLiga
| Elche
| Real Sociedad
|23/11/2025 21:00
| LaLiga
| Elche
| Real Madrid