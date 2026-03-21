Espanyol 1 - 2 Getafe | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Espanyol 1 - 2 Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 21 marzo 2026 18:31
Seguir en

Madrid, 21 de marzo de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el RCDE Stadium, el Espanyol no logró aprovechar su dominio en posesión de balón del 66% frente al Getafe, que se llevó la victoria por 2-1. A pesar de tener más intentos de gol, con 15 remates frente a los 8 del Getafe, y una mayor cantidad de ataques peligrosos, el Espanyol solo pudo concretar una vez gracias a Roberto Fernandez, asistido por Ruben Sanchez en el minuto 68. El Getafe, por su parte, encontró el fondo de la red en dos ocasiones en los minutos finales del primer tiempo, primero por Domingos Duarte, asistido por Luis Milla, y luego Mauro Arambarri, con asistencia de Domingos Duarte, sellando el marcador antes del descanso. El partido estuvo marcado por la intervención del VAR, que anuló dos goles del Espanyol por fuera de juego, uno de Cyril Ngonge en el minuto 16 y otro de Ramon Terrats en el minuto 31, manteniendo el equilibrio hasta los momentos finales del primer tiempo cuando el Getafe tomó la delantera. La decisión del VAR de revocar estas anotaciones fue crucial, afectando el resultado final del encuentro. A pesar de los esfuerzos del Espanyol por remontar, incluyendo un penalti fallado revisado por el VAR en el minuto 86, el Getafe logró sostener su ventaja y llevarse los tres puntos.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ESPANYOL 1 - GETAFE 2 (0-2, al descanso).

--EQUIPOS.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali (Ruben Sanchez, min.65), Clemens Riedel (Miguel Rubio, min.79), Leandro Cabrera, Carlos Romero; Cyril Ngonge (Roberto Fernandez, min.46), Edu Exposito, Urko Gonzalez de Zarate, Tyrhys Dolan (Jofre Carreras, min.78); Ramon Terrats (Pere Milla, min.65), Kike Garcia.

GETAFE: David Soria; Juan Iglesias, Djene, Domingos Duarte, Zaid Abner Romero, Diego Rico (Mario Martin, min.34); Kiko, Luis Milla, Mauro Arambarri (Sebastian Boselli, min.84), Martin Satriano, Luis Vazquez.

--GOLES.
0-1, min.45(+3): Domingos Duarte (Luis Milla) .
0-2, min.45(+7): Mauro Arambarri (Domingos Duarte) .
1-2, min.68: Roberto Fernandez (Ruben Sanchez) .
Amarilla al banquillo, a Manolo Gonzalez del Espanyol en el minuto 76 .
Amarilla al banquillo, a Allan Nyom del Getafe en el minuto 45 +10.
Tarjeta Roja al banquillo, a Pepe Bordalas del Getafe en el minuto 88 .
Gol anulado a Cyril Ngonge del Espanyol en el minuto 16 .
Gol anulado a Ramon Terrats del Espanyol en el minuto 31 .


--ÁRBITRO.
Isidro Diaz de Mera, asistido en las bandas por Diego Santaursula y Ruben Campo, en el VAR: Pablo Gonzalez y Ruben Avalos. Amonestó a Pere Milla (min.90+3), Edu Exposito (min.90+7), por parte del ESPANYOL. Amonestó a Zaid Abner Romero (min.46), Djene (min.61), Mario Martin (min.64), Sebastian Boselli (min.84), Juan Iglesias (min.90+1), Kiko (min.90+8), por parte del GETAFE.

--INCIDENCIAS VAR.
Min.3: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para Espanyol.

Min.7: VAR CHECK OVER - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.

Min.17: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un potencial gol para Espanyol.

Min.32: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Espanyol.

Min.86: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para Espanyol.

Min.87: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.

Min.16: ¡G O O O O O L! ¡Gol de España! Cyril Ngonge ha anotado.

Min.18: GOOOOL ANULADO - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol de Espanyol es revocado debido a posición de fuera de juego.

Min.31: ¡G O O O O O L! ¡Gol del Espanyol! Ramon Terrats ha anotado.

Min.33: GOOOOL ANULADO - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol de Espanyol queda revocado debido a posición de fuera de juego.


--ESTADIO.
RCDE Stadium (27,577 espectadores)

-Estadísticas del partido.



Estadística Espanyol Getafe
Goles 1 2
Remates Fuera 5 3
Remates 15 8
Pases Totales 437 233
Corners 12 9
Faltas 14 19
Posesión 66% 34%
Tiros Bloqueados 4 1
Fueras de Juego 4 2
Tarjetas Amarillas 2 7
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 1 2
Ataques 121 72
Ataques Peligrosos 51 25
Centros 22 13
Saques de Banda 21 18
Saques de Portería 6 9
Tratamientos 1 8
Sustituciones 5 2
Tiros de Falta 21 18
Paradas 2 5
Contra Golpes 3 3



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 70 28
2 Champions Real Madrid 66 28
3 Champions Villarreal 58 29
4 Champions Atlético 57 28
5 Europa League Betis 44 28
6 Conference League Celta 41 28
8 Permanencia Getafe 38 29
9 Permanencia Espanyol 37 29
18 Descenso Mallorca 28 29
19 Descenso Levante 23 28
20 Descenso Real Oviedo 21 28



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/03/2026 LaLiga Espanyol 1-2 Getafe
13/12/2025 LaLiga Getafe 0-1 Espanyol
18/04/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Getafe
09/12/2024 LaLiga Getafe 1-0 Espanyol
30/04/2023 LaLiga Espanyol 1-0 Getafe




-Últimos Resultados del Espanyol.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/03/2026 LaLiga Espanyol 1-2 Getafe
15/03/2026 LaLiga Mallorca 2-1 Espanyol
09/03/2026 LaLiga Espanyol 1-1 Real Oviedo
01/03/2026 LaLiga Elche 2-2 Espanyol
21/02/2026 LaLiga Atlético 4-2 Espanyol




-Últimos Resultados del Getafe.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/03/2026 LaLiga Espanyol 1-2 Getafe
14/03/2026 LaLiga Atlético 1-0 Getafe
08/03/2026 LaLiga Getafe 2-0 Betis
02/03/2026 LaLiga Real Madrid 0-1 Getafe
22/02/2026 LaLiga Getafe 0-1 Sevilla




-Próximos partidos del Espanyol.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
05/04/2026 21:00 LaLiga Betis Espanyol
12/04/2026 19:00 LaLiga Barcelona Espanyol
22/04/2026 19:00 LaLiga Rayo Espanyol




-Próximos partidos del Getafe.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
05/04/2026 14:00 LaLiga Getafe Athletic Bilbao
12/04/2026 19:00 LaLiga Levante Getafe
22/04/2026 19:00 LaLiga Real Sociedad Getafe


Contador

