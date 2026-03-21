Espanyol 1 - 2 Getafe | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Espanyol 1 - 2 Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 21 de marzo de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el RCDE Stadium, el Espanyol no logró aprovechar su dominio en posesión de balón del 66% frente al Getafe, que se llevó la victoria por 2-1. A pesar de tener más intentos de gol, con 15 remates frente a los 8 del Getafe, y una mayor cantidad de ataques peligrosos, el Espanyol solo pudo concretar una vez gracias a Roberto Fernandez, asistido por Ruben Sanchez en el minuto 68. El Getafe, por su parte, encontró el fondo de la red en dos ocasiones en los minutos finales del primer tiempo, primero por Domingos Duarte, asistido por Luis Milla, y luego Mauro Arambarri, con asistencia de Domingos Duarte, sellando el marcador antes del descanso.
El partido estuvo marcado por la intervención del VAR, que anuló dos goles del Espanyol por fuera de juego, uno de Cyril Ngonge en el minuto 16 y otro de Ramon Terrats en el minuto 31, manteniendo el equilibrio hasta los momentos finales del primer tiempo cuando el Getafe tomó la delantera. La decisión del VAR de revocar estas anotaciones fue crucial, afectando el resultado final del encuentro. A pesar de los esfuerzos del Espanyol por remontar, incluyendo un penalti fallado revisado por el VAR en el minuto 86, el Getafe logró sostener su ventaja y llevarse los tres puntos.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ESPANYOL 1 - GETAFE 2 (0-2, al descanso).
--EQUIPOS.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali (Ruben Sanchez, min.65), Clemens Riedel (Miguel Rubio, min.79), Leandro Cabrera, Carlos Romero; Cyril Ngonge (Roberto Fernandez, min.46), Edu Exposito, Urko Gonzalez de Zarate, Tyrhys Dolan (Jofre Carreras, min.78); Ramon Terrats (Pere Milla, min.65), Kike Garcia.
GETAFE: David Soria; Juan Iglesias, Djene, Domingos Duarte, Zaid Abner Romero, Diego Rico (Mario Martin, min.34); Kiko, Luis Milla, Mauro Arambarri (Sebastian Boselli, min.84), Martin Satriano, Luis Vazquez.
--GOLES.
0-1, min.45(+3): Domingos Duarte (Luis Milla) .
0-2, min.45(+7): Mauro Arambarri (Domingos Duarte) .
1-2, min.68: Roberto Fernandez (Ruben Sanchez) .
Amarilla al banquillo, a Manolo Gonzalez del Espanyol en el minuto 76 .
Amarilla al banquillo, a Allan Nyom del Getafe en el minuto 45 +10.
Tarjeta Roja al banquillo, a Pepe Bordalas del Getafe en el minuto 88 .
Gol anulado a Cyril Ngonge del Espanyol en el minuto 16 .
Gol anulado a Ramon Terrats del Espanyol en el minuto 31 .
--ÁRBITRO.
Isidro Diaz de Mera, asistido en las bandas por Diego Santaursula y Ruben Campo, en el VAR: Pablo Gonzalez y Ruben Avalos. Amonestó a Pere Milla (min.90+3), Edu Exposito (min.90+7), por parte del ESPANYOL. Amonestó a Zaid Abner Romero (min.46), Djene (min.61), Mario Martin (min.64), Sebastian Boselli (min.84), Juan Iglesias (min.90+1), Kiko (min.90+8), por parte del GETAFE.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.3: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para Espanyol.
Min.7: VAR CHECK OVER - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.
Min.17: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un potencial gol para Espanyol.
Min.32: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Espanyol.
Min.86: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para Espanyol.
Min.87: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.
Min.16: ¡G O O O O O L! ¡Gol de España! Cyril Ngonge ha anotado.
Min.18: GOOOOL ANULADO - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol de Espanyol es revocado debido a posición de fuera de juego.
Min.31: ¡G O O O O O L! ¡Gol del Espanyol! Ramon Terrats ha anotado.
Min.33: GOOOOL ANULADO - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol de Espanyol queda revocado debido a posición de fuera de juego.
--ESTADIO.
RCDE Stadium (27,577 espectadores)
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Espanyol
| Getafe
|Goles
| 1
| 2
|Remates Fuera
| 5
| 3
|Remates
| 15
| 8
|Pases Totales
| 437
| 233
|Corners
| 12
| 9
|Faltas
| 14
| 19
|Posesión
| 66%
| 34%
|Tiros Bloqueados
| 4
| 1
|Fueras de Juego
| 4
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 7
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 2
|Ataques
| 121
| 72
|Ataques Peligrosos
| 51
| 25
|Centros
| 22
| 13
|Saques de Banda
| 21
| 18
|Saques de Portería
| 6
| 9
|Tratamientos
| 1
| 8
|Sustituciones
| 5
| 2
|Tiros de Falta
| 21
| 18
|Paradas
| 2
| 5
|Contra Golpes
| 3
| 3
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 70
| 28
|2
| Champions
| Real Madrid
| 66
| 28
|3
| Champions
| Villarreal
| 58
| 29
|4
| Champions
| Atlético
| 57
| 28
|5
| Europa League
| Betis
| 44
| 28
|6
| Conference League
| Celta
| 41
| 28
|8
| Permanencia
| Getafe
| 38
| 29
|9
| Permanencia
| Espanyol
| 37
| 29
|18
| Descenso
| Mallorca
| 28
| 29
|19
| Descenso
| Levante
| 23
| 28
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 21
| 28
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/03/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Getafe
|13/12/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Espanyol
|18/04/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Getafe
|09/12/2024
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Espanyol
|30/04/2023
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Getafe
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/03/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Getafe
|15/03/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 2-1
| Espanyol
|09/03/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Real Oviedo
|01/03/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-2
| Espanyol
|21/02/2026
| LaLiga
| Atlético
| 4-2
| Espanyol
-Últimos Resultados del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/03/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Getafe
|14/03/2026
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Getafe
|08/03/2026
| LaLiga
| Getafe
| 2-0
| Betis
|02/03/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 0-1
| Getafe
|22/02/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Sevilla
-Próximos partidos del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|05/04/2026 21:00
| LaLiga
| Betis
| Espanyol
|12/04/2026 19:00
| LaLiga
| Barcelona
| Espanyol
|22/04/2026 19:00
| LaLiga
| Rayo
| Espanyol
-Próximos partidos del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|05/04/2026 14:00
| LaLiga
| Getafe
| Athletic Bilbao
|12/04/2026 19:00
| LaLiga
| Levante
| Getafe
|22/04/2026 19:00
| LaLiga
| Real Sociedad
| Getafe