Espanyol 0 - 2 Girona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Espanyol 0 - 2 Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 20 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 16 de enero de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En un encuentro disputado en el RCDE Stadium, el Girona se impuso por 2-0 frente al Espanyol, con ambos goles marcados por Vladyslav Vanat desde el punto penal en los minutos finales de cada tiempo, 16 Ene. (+4) - y 90(+4). La revisión del VAR jugó un papel crucial al ordenar la repetición de un penalti para el Girona, lo que finalmente resultó en el primer gol del partido. A pesar de que el Espanyol intentó generar oportunidades, con un total de 12 remates y una posesión del 49%, no logró concretar, mientras que el Girona aprovechó sus momentos clave para asegurar la victoria.
El partido fue intenso y disputado, evidenciado por el número de tarjetas amarillas mostradas a ambos equipos, cinco para cada uno, aunque sin expulsiones. El Girona tuvo una ligera ventaja en la posesión del balón con un 51% y fue más eficaz en ataque, lo que se reflejó en el marcador final. Este resultado deja al Espanyol con 34 puntos y al Girona con 21, ambos equipos buscando mejorar su posición en la tabla en las jornadas restantes.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ESPANYOL 0 - GIRONA 2 (0-1, al descanso).
--EQUIPOS.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali (Ruben Sanchez, min.57), Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Urko Gonzalez de Zarate, Tyrhys Dolan (Jofre Carreras, min.46), Edu Exposito (Ramon Terrats, min.57), Pere Milla (Kike Garcia, min.71), Pol Lozano (Antoniu Roca, min.83), Roberto Fernandez.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincon, Vitor Reis, Daley Blind, Alex Moreno; Arnau Martinez, Ivan Martin, Viktor Tsigankov (Joel Roca, min.82), Thomas Lemar (Yaser Asprilla, min.74), Bryan Gil (Alejandro Frances, min.74), Vladyslav Vanat.
--GOLES.
0-1, min.45(+4): Vladyslav Vanat, de penalti.
0-2, min.90(+4): Vladyslav Vanat, de penalti.
Amarilla al banquillo, a Joel Roca del Girona en el minuto 70 .
--ÁRBITRO.
Iosu Galech, asistido en las bandas por Ignacio Alonso y Jose Escuela, en el VAR: Juan Luis Pulido y Jose Antonio Lopez. Amonestó a Omar El Hilali (min.45+1), Ruben Sanchez (min.77), Jofre Carreras (min.81), Antoniu Roca (min.84), Carlos Romero (min.90+1), por parte del ESPANYOL. Amonestó a Arnau Martinez (min.31), Paulo Gazzaniga (min.78), Alex Moreno (min.88), Vladyslav Vanat (min.90), por parte del GIRONA.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.45(+3) : ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para Girona.
Min.45(+3) : TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL:
VAR - ¡LANZAMIENTO DE PENALTI A REPETIR! - Después de una revisión del VAR, el penalti para Girona se deberá volver a lanzar debido a una infracción.
--ESTADIO.
RCDE Stadium (28,451 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Espanyol
| Girona
|Goles
| 0
| 2
|Remates Fuera
| 7
| 3
|Remates
| 12
| 7
|Pases Totales
| 202
| 255
|Corners
| 5
| 4
|Faltas
| 22
| 13
|Posesión
| 49%
| 51%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 0
|Fueras de Juego
| 1
| 4
|Tarjetas Amarillas
| 5
| 5
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 0
|Ataques
| 38
| 53
|Ataques Peligrosos
| 25
| 22
|Centros
| 1
| 7
|Saques de Banda
| 21
| 11
|Saques de Portería
| 5
| 9
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 3
|Tiros de Falta
| 17
| 23
|Paradas
| 2
| 2
|Contra Golpes
| 0
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 49
| 19
|2
| Champions
| Real Madrid
| 45
| 19
|3
| Champions
| Villarreal
| 41
| 18
|4
| Champions
| Atlético
| 38
| 19
|5
| Europa League
| Espanyol
| 34
| 19
|6
| Conference League
| Betis
| 29
| 19
|13
| Permanencia
| Girona
| 21
| 19
|18
| Descenso
| Valencia
| 17
| 19
|19
| Descenso
| Levante
| 14
| 18
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 13
| 19
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/01/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Girona
|26/09/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-0
| Espanyol
|10/03/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Girona
|23/11/2024
| LaLiga
| Girona
| 4-1
| Espanyol
|01/04/2023
| LaLiga
| Girona
| 2-1
| Espanyol
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/01/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Girona
|11/01/2026
| LaLiga
| Levante
| 1-1
| Espanyol
|03/01/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Barcelona
|22/12/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-2
| Espanyol
|13/12/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Espanyol
-Últimos Resultados del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/01/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Girona
|10/01/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-0
| Osasuna
|04/01/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-2
| Girona
|21/12/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-3
| Atlético
|12/12/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-2
| Girona
-Próximos partidos del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|24/01/2026 16:15
| LaLiga
| Valencia
| Espanyol
|30/01/2026 21:00
| LaLiga
| Espanyol
| Alavés
|08/02/2026 19:00
| LaLiga
| Villarreal
| Espanyol
-Próximos partidos del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|26/01/2026 21:00
| LaLiga
| Girona
| Getafe
|31/01/2026 14:00
| LaLiga
| Real Oviedo
| Girona
|08/02/2026 19:00
| LaLiga
| Sevilla
| Girona