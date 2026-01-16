Espanyol 0 - 2 Girona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Espanyol 0 - 2 Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 20 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 16 de enero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En un encuentro disputado en el RCDE Stadium, el Girona se impuso por 2-0 frente al Espanyol, con ambos goles marcados por Vladyslav Vanat desde el punto penal en los minutos finales de cada tiempo, 16 Ene. (+4) - y 90(+4). La revisión del VAR jugó un papel crucial al ordenar la repetición de un penalti para el Girona, lo que finalmente resultó en el primer gol del partido. A pesar de que el Espanyol intentó generar oportunidades, con un total de 12 remates y una posesión del 49%, no logró concretar, mientras que el Girona aprovechó sus momentos clave para asegurar la victoria. El partido fue intenso y disputado, evidenciado por el número de tarjetas amarillas mostradas a ambos equipos, cinco para cada uno, aunque sin expulsiones. El Girona tuvo una ligera ventaja en la posesión del balón con un 51% y fue más eficaz en ataque, lo que se reflejó en el marcador final. Este resultado deja al Espanyol con 34 puntos y al Girona con 21, ambos equipos buscando mejorar su posición en la tabla en las jornadas restantes.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ESPANYOL 0 - GIRONA 2 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali (Ruben Sanchez, min.57), Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Urko Gonzalez de Zarate, Tyrhys Dolan (Jofre Carreras, min.46), Edu Exposito (Ramon Terrats, min.57), Pere Milla (Kike Garcia, min.71), Pol Lozano (Antoniu Roca, min.83), Roberto Fernandez.



GIRONA: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincon, Vitor Reis, Daley Blind, Alex Moreno; Arnau Martinez, Ivan Martin, Viktor Tsigankov (Joel Roca, min.82), Thomas Lemar (Yaser Asprilla, min.74), Bryan Gil (Alejandro Frances, min.74), Vladyslav Vanat.



--GOLES.

0-1, min.45(+4): Vladyslav Vanat, de penalti.

0-2, min.90(+4): Vladyslav Vanat, de penalti.

Amarilla al banquillo, a Joel Roca del Girona en el minuto 70 .





--ÁRBITRO.

Iosu Galech, asistido en las bandas por Ignacio Alonso y Jose Escuela, en el VAR: Juan Luis Pulido y Jose Antonio Lopez. Amonestó a Omar El Hilali (min.45+1), Ruben Sanchez (min.77), Jofre Carreras (min.81), Antoniu Roca (min.84), Carlos Romero (min.90+1), por parte del ESPANYOL. Amonestó a Arnau Martinez (min.31), Paulo Gazzaniga (min.78), Alex Moreno (min.88), Vladyslav Vanat (min.90), por parte del GIRONA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.45(+3) : ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para Girona.



Min.45(+3) : TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL: VAR - ¡LANZAMIENTO DE PENALTI A REPETIR! - Después de una revisión del VAR, el penalti para Girona se deberá volver a lanzar debido a una infracción.





--ESTADIO.

RCDE Stadium (28,451 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Espanyol Girona Goles 0 2 Remates Fuera 7 3 Remates 12 7 Pases Totales 202 255 Corners 5 4 Faltas 22 13 Posesión 49% 51% Tiros Bloqueados 3 0 Fueras de Juego 1 4 Tarjetas Amarillas 5 5 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 0 Ataques 38 53 Ataques Peligrosos 25 22 Centros 1 7 Saques de Banda 21 11 Saques de Portería 5 9 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 3 Tiros de Falta 17 23 Paradas 2 2 Contra Golpes 0 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 49 19 2 Champions Real Madrid 45 19 3 Champions Villarreal 41 18 4 Champions Atlético 38 19 5 Europa League Espanyol 34 19 6 Conference League Betis 29 19 13 Permanencia Girona 21 19 18 Descenso Valencia 17 19 19 Descenso Levante 14 18 20 Descenso Real Oviedo 13 19



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 16/01/2026 LaLiga Espanyol 0-2 Girona 26/09/2025 LaLiga Girona 0-0 Espanyol 10/03/2025 LaLiga Espanyol 1-1 Girona 23/11/2024 LaLiga Girona 4-1 Espanyol 01/04/2023 LaLiga Girona 2-1 Espanyol









-Últimos Resultados del Espanyol.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 16/01/2026 LaLiga Espanyol 0-2 Girona 11/01/2026 LaLiga Levante 1-1 Espanyol 03/01/2026 LaLiga Espanyol 0-2 Barcelona 22/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-2 Espanyol 13/12/2025 LaLiga Getafe 0-1 Espanyol









-Últimos Resultados del Girona.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 16/01/2026 LaLiga Espanyol 0-2 Girona 10/01/2026 LaLiga Girona 1-0 Osasuna 04/01/2026 LaLiga Mallorca 1-2 Girona 21/12/2025 LaLiga Girona 0-3 Atlético 12/12/2025 LaLiga Real Sociedad 1-2 Girona









-Próximos partidos del Espanyol.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 24/01/2026 16:15 LaLiga Valencia Espanyol 30/01/2026 21:00 LaLiga Espanyol Alavés 08/02/2026 19:00 LaLiga Villarreal Espanyol









-Próximos partidos del Girona.

