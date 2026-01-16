Espanyol 0 - 2 Girona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Espanyol 0 - 2 Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 20 de LaLiga EA Sports
Espanyol 0 - 2 Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 20 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 16 enero 2026 23:03
Seguir en

Madrid, 16 de enero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En un encuentro disputado en el RCDE Stadium, el Girona se impuso por 2-0 frente al Espanyol, con ambos goles marcados por Vladyslav Vanat desde el punto penal en los minutos finales de cada tiempo, 16 Ene. (+4) - y 90(+4). La revisión del VAR jugó un papel crucial al ordenar la repetición de un penalti para el Girona, lo que finalmente resultó en el primer gol del partido. A pesar de que el Espanyol intentó generar oportunidades, con un total de 12 remates y una posesión del 49%, no logró concretar, mientras que el Girona aprovechó sus momentos clave para asegurar la victoria. El partido fue intenso y disputado, evidenciado por el número de tarjetas amarillas mostradas a ambos equipos, cinco para cada uno, aunque sin expulsiones. El Girona tuvo una ligera ventaja en la posesión del balón con un 51% y fue más eficaz en ataque, lo que se reflejó en el marcador final. Este resultado deja al Espanyol con 34 puntos y al Girona con 21, ambos equipos buscando mejorar su posición en la tabla en las jornadas restantes.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ESPANYOL 0 - GIRONA 2 (0-1, al descanso).

--EQUIPOS.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali (Ruben Sanchez, min.57), Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Urko Gonzalez de Zarate, Tyrhys Dolan (Jofre Carreras, min.46), Edu Exposito (Ramon Terrats, min.57), Pere Milla (Kike Garcia, min.71), Pol Lozano (Antoniu Roca, min.83), Roberto Fernandez.

GIRONA: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincon, Vitor Reis, Daley Blind, Alex Moreno; Arnau Martinez, Ivan Martin, Viktor Tsigankov (Joel Roca, min.82), Thomas Lemar (Yaser Asprilla, min.74), Bryan Gil (Alejandro Frances, min.74), Vladyslav Vanat.

--GOLES.
0-1, min.45(+4): Vladyslav Vanat, de penalti.
0-2, min.90(+4): Vladyslav Vanat, de penalti.
Amarilla al banquillo, a Joel Roca del Girona en el minuto 70 .


--ÁRBITRO.
Iosu Galech, asistido en las bandas por Ignacio Alonso y Jose Escuela, en el VAR: Juan Luis Pulido y Jose Antonio Lopez. Amonestó a Omar El Hilali (min.45+1), Ruben Sanchez (min.77), Jofre Carreras (min.81), Antoniu Roca (min.84), Carlos Romero (min.90+1), por parte del ESPANYOL. Amonestó a Arnau Martinez (min.31), Paulo Gazzaniga (min.78), Alex Moreno (min.88), Vladyslav Vanat (min.90), por parte del GIRONA.

--INCIDENCIAS VAR.
Min.45(+3) : ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para Girona.

Min.45(+3) : TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL: VAR - ¡LANZAMIENTO DE PENALTI A REPETIR! - Después de una revisión del VAR, el penalti para Girona se deberá volver a lanzar debido a una infracción.


--ESTADIO.
RCDE Stadium (28,451 espectadores) televisado por Movistar La Liga

-Estadísticas del partido.



Estadística Espanyol Girona
Goles 0 2
Remates Fuera 7 3
Remates 12 7
Pases Totales 202 255
Corners 5 4
Faltas 22 13
Posesión 49% 51%
Tiros Bloqueados 3 0
Fueras de Juego 1 4
Tarjetas Amarillas 5 5
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 0 0
Ataques 38 53
Ataques Peligrosos 25 22
Centros 1 7
Saques de Banda 21 11
Saques de Portería 5 9
Tratamientos 0 0
Sustituciones 5 3
Tiros de Falta 17 23
Paradas 2 2
Contra Golpes 0 0



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 49 19
2 Champions Real Madrid 45 19
3 Champions Villarreal 41 18
4 Champions Atlético 38 19
5 Europa League Espanyol 34 19
6 Conference League Betis 29 19
13 Permanencia Girona 21 19
18 Descenso Valencia 17 19
19 Descenso Levante 14 18
20 Descenso Real Oviedo 13 19



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
16/01/2026 LaLiga Espanyol 0-2 Girona
26/09/2025 LaLiga Girona 0-0 Espanyol
10/03/2025 LaLiga Espanyol 1-1 Girona
23/11/2024 LaLiga Girona 4-1 Espanyol
01/04/2023 LaLiga Girona 2-1 Espanyol




-Últimos Resultados del Espanyol.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
16/01/2026 LaLiga Espanyol 0-2 Girona
11/01/2026 LaLiga Levante 1-1 Espanyol
03/01/2026 LaLiga Espanyol 0-2 Barcelona
22/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-2 Espanyol
13/12/2025 LaLiga Getafe 0-1 Espanyol




-Últimos Resultados del Girona.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
16/01/2026 LaLiga Espanyol 0-2 Girona
10/01/2026 LaLiga Girona 1-0 Osasuna
04/01/2026 LaLiga Mallorca 1-2 Girona
21/12/2025 LaLiga Girona 0-3 Atlético
12/12/2025 LaLiga Real Sociedad 1-2 Girona




-Próximos partidos del Espanyol.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
24/01/2026 16:15 LaLiga Valencia Espanyol
30/01/2026 21:00 LaLiga Espanyol Alavés
08/02/2026 19:00 LaLiga Villarreal Espanyol




-Próximos partidos del Girona.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
26/01/2026 21:00 LaLiga Girona Getafe
31/01/2026 14:00 LaLiga Real Oviedo Girona
08/02/2026 19:00 LaLiga Sevilla Girona


Contador

Contenido patrocinado