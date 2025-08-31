Espanyol 1 - 0 Osasuna | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 31 de agosto de 2025.
En el enfrentamiento en el RCDE Stadium, el Espanyol logró imponerse por la mínima diferencia de 1-0 ante Osasuna, marcador que se definió en la segunda mitad del encuentro. El único gol del partido llegó en el minuto 52 por obra de Carlos Romero, quien se convirtió en la figura decisiva para que los locales sumaran tres puntos importantes. A pesar de la estrecha posesión del balón, con un 46% para el Espanyol y un 54% para Osasuna, y un número similar de remates por parte de ambos equipos, el Espanyol fue eficaz al aprovechar su oportunidad clave, destacando en un partido donde la defensa y la estrategia jugaron un papel fundamental.
Las intervenciones del VAR no alteraron decisiones cruciales durante el juego, manteniendo el flujo del partido sin cambios significativos por esta vía. Ambos equipos mostraron un juego competitivo, reflejado en las tarjetas amonestadoras repartidas por el árbitro Miguel Sesma, quien tuvo que intervenir en varias ocasiones para controlar las acciones. Este resultado deja al Espanyol en una posición favorable dentro de la tabla, sumando puntos valiosos en su lucha por mantenerse en la parte alta de la clasificación, mientras que Osasuna deberá replantear su estrategia para los próximos encuentros en busca de mejorar su situación en la competición.
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ESPANYOL 1 - OSASUNA 0 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Pol Lozano, Edu Exposito (Urko Gonzalez de Zarate, min.66), Tyrhys Dolan (Luca Koleosho, min.79), Pere Milla (Ramon Terrats, min.79), Javier Puado (Miguel Rubio, min.84), Kike Garcia (Roberto Fernandez, min.66).
OSASUNA: Sergio Herrera; Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Juan Cruz (Iker Benito, min.84); Valentin Rosier, Lucas Torro, Moi Gomez (Ruben Garcia, min.66), Jon Moncayola (Enrique Barja, min.84); Victor Munoz (Raul Garcia, min.74), Ante Budimir, Aimar Oroz.
--GOLES.
1-0, min.52: Carlos Romero.
--ÁRBITRO.
Miguel Sesma, asistido en las bandas por Ion Rodriguez y Mario Martin-Consuegra, en el VAR: Mario Melero y David Galvez. Amonestó a Edu Exposito (min.24), Javier Puado (min.84), por parte del ESPANYOL. Amonestó a Victor Munoz (min.59), Iker Benito (min.88), Lucas Torro (min.90+4), por parte del OSASUNA.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
RCDE Stadium
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Espanyol
| Osasuna
|Goles
| 1
| 0
|Remates Fuera
| 4
| 4
|Remates
| 9
| 8
|Pases Totales
| 408
| 486
|Corners
| 2
| 3
|Faltas
| 12
| 13
|Posesión
| 46%
| 54%
|Tiros Bloqueados
| 1
| 1
|Fueras de Juego
| 2
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 0
|Ataques
| 85
| 92
|Ataques Peligrosos
| 41
| 39
|Centros
| 17
| 22
|Saques de Banda
| 12
| 12
|Saques de Portería
| 8
| 8
|Tratamientos
| 0
| 3
|Sustituciones
| 5
| 4
|Tiros de Falta
| 14
| 14
|Paradas
| 3
| 3
|Contra Golpes
| 5
| 2
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 9
| 3
|2
| Champions
| Athletic Bilbao
| 9
| 3
|3
| Champions
| Villarreal
| 7
| 3
|4
| Champions
| Espanyol
| 7
| 3
|5
| Europa League
| Barcelona
| 6
| 2
|6
| Conference League
| Getafe
| 6
| 3
|13
| Permanencia
| Osasuna
| 3
| 3
|18
| Descenso
| Mallorca
| 1
| 3
|19
| Descenso
| Levante
| 0
| 3
|20
| Descenso
| Girona
| 0
| 3
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|31/08/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Osasuna
|18/05/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Espanyol
|14/12/2024
| LaLiga
| Espanyol
| 0-0
| Osasuna
|04/02/2023
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Osasuna
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|31/08/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Osasuna
|24/08/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-2
| Espanyol
|17/08/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-1
| Atlético
|24/05/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-0
| Las Palmas
|18/05/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Espanyol
-Últimos Resultados del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|31/08/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Osasuna
|24/08/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Valencia
|19/08/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-0
| Osasuna
|24/05/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Osasuna
|18/05/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Espanyol
-Próximos partidos del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|15/09/2025 21:00
| LaLiga
| Espanyol
| Mallorca
|21/09/2025 19:00
| LaLiga
| Real Madrid
| Espanyol
|24/09/2025 19:00
| LaLiga
| Espanyol
| Valencia
-Próximos partidos del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|14/09/2025 18:30
| LaLiga
| Osasuna
| Rayo
|21/09/2025 19:00
| LaLiga
| Villarreal
| Osasuna
|24/09/2025 19:00
| LaLiga
| Osasuna
| Elche