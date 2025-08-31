Espanyol 1 - 0 Osasuna | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Espanyol 1 - 0 Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de LaLiga EA Sports
Espanyol 1 - 0 Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 31 agosto 2025 21:35
Madrid, 31 de agosto de 2025.

En el enfrentamiento en el RCDE Stadium, el Espanyol logró imponerse por la mínima diferencia de 1-0 ante Osasuna, marcador que se definió en la segunda mitad del encuentro. El único gol del partido llegó en el minuto 52 por obra de Carlos Romero, quien se convirtió en la figura decisiva para que los locales sumaran tres puntos importantes. A pesar de la estrecha posesión del balón, con un 46% para el Espanyol y un 54% para Osasuna, y un número similar de remates por parte de ambos equipos, el Espanyol fue eficaz al aprovechar su oportunidad clave, destacando en un partido donde la defensa y la estrategia jugaron un papel fundamental. Las intervenciones del VAR no alteraron decisiones cruciales durante el juego, manteniendo el flujo del partido sin cambios significativos por esta vía. Ambos equipos mostraron un juego competitivo, reflejado en las tarjetas amonestadoras repartidas por el árbitro Miguel Sesma, quien tuvo que intervenir en varias ocasiones para controlar las acciones. Este resultado deja al Espanyol en una posición favorable dentro de la tabla, sumando puntos valiosos en su lucha por mantenerse en la parte alta de la clasificación, mientras que Osasuna deberá replantear su estrategia para los próximos encuentros en busca de mejorar su situación en la competición.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ESPANYOL 1 - OSASUNA 0 (0-0, al descanso).

--EQUIPOS.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Pol Lozano, Edu Exposito (Urko Gonzalez de Zarate, min.66), Tyrhys Dolan (Luca Koleosho, min.79), Pere Milla (Ramon Terrats, min.79), Javier Puado (Miguel Rubio, min.84), Kike Garcia (Roberto Fernandez, min.66).

OSASUNA: Sergio Herrera; Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Juan Cruz (Iker Benito, min.84); Valentin Rosier, Lucas Torro, Moi Gomez (Ruben Garcia, min.66), Jon Moncayola (Enrique Barja, min.84); Victor Munoz (Raul Garcia, min.74), Ante Budimir, Aimar Oroz.

--GOLES.
1-0, min.52: Carlos Romero.


--ÁRBITRO.
Miguel Sesma, asistido en las bandas por Ion Rodriguez y Mario Martin-Consuegra, en el VAR: Mario Melero y David Galvez. Amonestó a Edu Exposito (min.24), Javier Puado (min.84), por parte del ESPANYOL. Amonestó a Victor Munoz (min.59), Iker Benito (min.88), Lucas Torro (min.90+4), por parte del OSASUNA.

--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna

--ESTADIO.
RCDE Stadium

-Estadísticas del partido.



Estadística Espanyol Osasuna
Goles 1 0
Remates Fuera 4 4
Remates 9 8
Pases Totales 408 486
Corners 2 3
Faltas 12 13
Posesión 46% 54%
Tiros Bloqueados 1 1
Fueras de Juego 2 1
Tarjetas Amarillas 2 3
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 0 0
Ataques 85 92
Ataques Peligrosos 41 39
Centros 17 22
Saques de Banda 12 12
Saques de Portería 8 8
Tratamientos 0 3
Sustituciones 5 4
Tiros de Falta 14 14
Paradas 3 3
Contra Golpes 5 2



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 9 3
2 Champions Athletic Bilbao 9 3
3 Champions Villarreal 7 3
4 Champions Espanyol 7 3
5 Europa League Barcelona 6 2
6 Conference League Getafe 6 3
13 Permanencia Osasuna 3 3
18 Descenso Mallorca 1 3
19 Descenso Levante 0 3
20 Descenso Girona 0 3



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
31/08/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Osasuna
18/05/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Espanyol
14/12/2024 LaLiga Espanyol 0-0 Osasuna
04/02/2023 LaLiga Espanyol 1-1 Osasuna




-Últimos Resultados del Espanyol.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
31/08/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Osasuna
24/08/2025 LaLiga Real Sociedad 2-2 Espanyol
17/08/2025 LaLiga Espanyol 2-1 Atlético
24/05/2025 LaLiga Espanyol 2-0 Las Palmas
18/05/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Espanyol




-Últimos Resultados del Osasuna.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
31/08/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Osasuna
24/08/2025 LaLiga Osasuna 1-0 Valencia
19/08/2025 LaLiga Real Madrid 1-0 Osasuna
24/05/2025 LaLiga Alavés 1-1 Osasuna
18/05/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Espanyol




-Próximos partidos del Espanyol.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
15/09/2025 21:00 LaLiga Espanyol Mallorca
21/09/2025 19:00 LaLiga Real Madrid Espanyol
24/09/2025 19:00 LaLiga Espanyol Valencia




-Próximos partidos del Osasuna.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
14/09/2025 18:30 LaLiga Osasuna Rayo
21/09/2025 19:00 LaLiga Villarreal Osasuna
24/09/2025 19:00 LaLiga Osasuna Elche


