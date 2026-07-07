Estados Unidos 1 - 4 Bélgica | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Estados Unidos 1 - 4 Bélgica: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 7 de julio de 2026.

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La selección de Bélgica se impuso con claridad a Estados Unidos este martes, en un encuentro disputado en el Seattle Stadium, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. El conjunto belga mostró su efectividad desde los primeros minutos, con Charles De Ketelaere abriendo el marcador en el minuto 9. Aunque Estados Unidos logró empatar momentáneamente con un gol de Malik Tillman en el 31', De Ketelaere volvió a adelantar a los europeos apenas dos minutos después. Bélgica, a pesar de tener menor posesión de balón, fue más incisiva en ataque, registrando más remates que su rival. Hans Vanaken amplió la ventaja en el minuto 57, y Romelu Lukaku cerró la cuenta en el tiempo de descuento, sellando el 1-4 final.

La actuación de Charles De Ketelaere fue particularmente destacada, participando directamente en dos de los goles de su equipo. A pesar de los esfuerzos del equipo estadounidense, que tuvo más posesión y realizó más ataques, la defensa belga y el portero Thibaut Courtois se mostraron sólidos. El árbitro, Adham Makhadmeh, amonestó a dos jugadores estadounidenses, pero no hubo incidencias relevantes con el VAR. Con esta victoria, Bélgica avanza a la siguiente ronda, mientras que Estados Unidos queda eliminado del torneo.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ESTADOS UNIDOS 1 - BÉLGICA 4 (1-2, al descanso).



--EQUIPOS.

ESTADOS UNIDOS: Matt Freese; Chris Richards, Tim Ream, Alex Freeman, Antonee Robinson (Max Arfsten, min.90+2); Tyler Adams (Ricardo Pepi, min.72), Weston McKennie, Malik Tillman; Sergino Dest (Giovanni Reyna, min.46), Folarin Balogun (Haji Wright, min.90+2), Christian Pulisic (Sebastian Berhalter, min.59).



BÉLGICA: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper; Amadou Onana (Hans Vanaken, min.21), Nicolas Raskin (Axel Witsel, min.89), Dodi Lukebakio (Jeremy Doku, min.67), Youri Tielemans, Leandro Trossard (Alexis Saelemaekers, min.89), Charles De Ketelaere (Romelu Lukaku, min.67).



--GOLES.

0-1, min.9: Charles De Ketelaere (Nicolas Raskin) .

1-1, min.31: Malik Tillman.

1-2, min.33: Charles De Ketelaere (Leandro Trossard) .

1-3, min.57: Hans Vanaken (Charles De Ketelaere) .

1-4, min.90(+3): Romelu Lukaku (Hans Vanaken) .





--ÁRBITRO.

Adham Makhadmeh, asistido en las bandas por Mohammad Al Kalaf y Ahmad Al Roalle, en el VAR: Khamis Al-Marri y Nicolas Gallo. Amonestó a Weston McKennie (min.35), Malik Tillman (min.69), por parte de ESTADOS UNIDOS. por parte de BÉLGICA.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Seattle Stadium (66.925 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Estados Unidos Bélgica Goles 1 4 Remates Fuera 5 4 Remates 7 15 Pases Totales 548 421 Corners 3 5 Faltas 11 9 Posesión 56% 44% Tiros Bloqueados 0 4 Fueras de Juego 0 1 Tarjetas Amarillas 2 0 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 4 Ataques 127 93 Ataques Peligrosos 43 33 Centros 11 16 Saques de Banda 25 18 Saques de Portería 6 7 Tratamientos 0 2 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 10 11 Paradas 3 1 Contra Golpes 2 3



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/07/2026 World Cup Final Stage USA 1-4 Belgium









-Últimos Resultados de Estados Unidos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/07/2026 World Cup Final Stage USA 1-4 Belgium 02/07/2026 World Cup Final Stage USA 2-0 Bosnia and Herzegovina 26/06/2026 World Cup Grp. D Turkiye 3-2 USA 19/06/2026 World Cup Grp. D USA 2-0 Australia 13/06/2026 World Cup Grp. D USA 4-1 Paraguay









-Últimos Resultados de Bélgica.

