Felix Auger-Aliassime 1 - 0 Casper Ruud: resumen y estadísticas del partido de Rolex Monte Carlo Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 9 de abril de 2026.





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El tenista canadiense Felix Auger-Aliassime ha avanzado a los cuartos de final del torneo Rolex Monte Carlo Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al noruego Casper Ruud por 7-5, 2-2 (retirado). El partido terminó antes de tiempo debido a que Casper Ruud se retiró. En el primer set, Auger-Aliassime logró dos 'breaks', mientras que Ruud consiguió uno. El set finalizó 7-5 a favor de Auger-Aliassime. En el segundo set, el marcador estaba igualado 2-2 cuando Ruud decidió retirarse. Auger-Aliassime mostró un 60% de efectividad en su primer servicio y ganó el 63% de los puntos jugados con su servicio. Además, logró 4 aces y cometió 1 doble falta durante el partido.



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