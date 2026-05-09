Felix Auger-Aliassime 0 - 2 Mariano Navone: resumen y estadísticas del partido de Internazionali BNL d'Italia (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 9 de mayo de 2026.





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El tenista argentino Mariano Navone ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al canadiense Felix Auger-Aliassime por 7-6, 7-6 en un partido que duró 2 horas y 52 minutos. En el primer set, Mariano Navone logró un 'break' crucial en el quinto juego, pero Felix Auger-Aliassime recuperó el 'break' en el décimo juego, llevando el set a un 'tie-break' que Navone ganó 7-4. En el segundo set, Auger-Aliassime comenzó fuerte rompiendo el servicio de Navone en el primer juego, pero Navone logró recuperar el 'break' en el décimo juego. El set también se decidió en un 'tie-break', donde Navone se impuso 7-5. En cuanto a las estadísticas de saque, Mariano Navone tuvo un 77% de primeros servicios y ganó el 63% de los puntos con su servicio. Además, Navone salvó 8 de 12 puntos de 'break' en contra. Por otro lado, Auger-Aliassime tuvo un 70% de primeros servicios y ganó el 58% de los puntos con su servicio, salvando 8 de 12 puntos de 'break'.



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