Felix Auger-Aliassime 2 - 3 Novak Djokovic: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 8 de julio de 2026.





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El tenista serbio Novak Djokovic ha avanzado a las semifinales del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam y que se disputa en hierba, tras ganar al canadiense Felix Auger-Aliassime por 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6 en un partido que duró aproximadamente 5 horas y 15 minutos. **Resumen del partido:** - **Set 1:** Novak Djokovic ganó el set por 7-6 en un tie-break después de que ambos jugadores mantuvieran su servicio durante todo el set. No hubo breaks, y Djokovic ganó el tie-break 12-10. - **Set 2:** Felix Auger-Aliassime se llevó el set 6-3, logrando romper el servicio de Djokovic en el octavo juego. - **Set 3:** Djokovic ganó el set 6-3, rompiendo el servicio de Auger-Aliassime en el sexto juego. - **Set 4:** Auger-Aliassime ganó el set 7-6 en un tie-break. Ambos jugadores se rompieron el servicio una vez, pero Auger-Aliassime se impuso en el tie-break 7-4. - **Set 5:** Djokovic ganó el set 7-6 en un tie-break. Hubo múltiples breaks de servicio, pero Djokovic se llevó el set y el partido al ganar el tie-break 10-4. **Estadísticas de saque de Novak Djokovic:** - 1st Serve Percentage: 73% - Aces: 14 - Double Faults: 6 - 1st Serve Points Won: 89 - 2nd Serve Points Won: 29 **Estadísticas de saque de Felix Auger-Aliassime:** - 1st Serve Percentage: 66% - Aces: 29 - Double Faults: 5 - 1st Serve Points Won: 102 - 2nd Serve Points Won: 29



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