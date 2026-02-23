Felix Auger-Aliassime 2 - 0 Zhizhen Zhang: resumen y estadísticas del partido de Dubai Tennis Championships (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 23 de febrero de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



El tenista canadiense Felix Auger-Aliassime ha avanzado a los octavos de final del torneo de Dubai Tennis Championships, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar al chino Zhizhen Zhang (6-3, 7-6) en un partido que destacó por la solidez en el servicio de Auger-Aliassime y su capacidad para aprovechar los momentos críticos para hacerse con el control del juego. Durante el encuentro, Auger-Aliassime no concedió ningún set, lo cual es indicativo de su dominio en el partido. En términos de estadísticas de saque, Felix Auger-Aliassime mostró una notable efectividad, logrando un alto porcentaje de primeros servicios dentro y capitalizando las oportunidades de punto con su primer saque, lo que fue clave para su victoria. Además, su habilidad para ganar puntos en situaciones de segundo servicio y su eficacia en los momentos decisivos del partido, como los tie breaks, subrayan su rendimiento sobresaliente en este aspecto del juego.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





###WidgetTenis###