Flavio Cobolli 0 - 2 Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Madrid Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 30 de abril de 2026.





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El tenista alemán Alexander Zverev ha avanzado a las semifinales del torneo Madrid Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al italiano Flavio Cobolli por la vía rápida (6-1, 6-4) en un tiempo de duración del partido de 1 hora y 32 minutos. En el primer set, Alexander Zverev mostró un dominio contundente al romper el servicio de Flavio Cobolli en dos ocasiones, lo que le permitió cerrar el set con un marcador de 6-1. Zverev mantuvo su servicio en todos los juegos, sin conceder oportunidades de break a su rival. En el segundo set, Cobolli comenzó con fuerza manteniendo su servicio y logrando un break temprano para ponerse 2-0. Sin embargo, Zverev recuperó rápidamente el control del set, rompiendo el servicio de Cobolli en dos ocasiones más para llevarse el set 6-4. Estadísticamente, Zverev tuvo un 1st Serve Percentage del 75% y ganó el 73% de sus puntos de servicio, mientras que Cobolli tuvo un 1st Serve Percentage del 56% y ganó el 53% de sus puntos de servicio. Zverev también destacó en los puntos ganados en el primer servicio, con un 85% de efectividad en el primer set.



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