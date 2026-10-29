Flavio Cobolli 0 - 0 Matteo Berrettini: resumen y estadísticas del partido de Erste Bank Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 29 de octubre de 2026.





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El tenista italiano Matteo Berrettini ha avanzado a los cuartos de final del torneo Erste Bank Open de categoría ATP Tour 500, que se disputa en pista dura indoor en Vienna (Austria), tras ganar por la vía rápida a su compatriota Flavio Cobolli. El partido finalizó con un resultado de 5-2 en favor de Berrettini, quien se benefició de la retirada de Cobolli. En el único set disputado, Matteo Berrettini logró un break crucial en el sexto juego, rompiendo el servicio de Flavio Cobolli para ponerse 4-2 arriba. Berrettini mantuvo un sólido servicio, consiguiendo un 64% de primeros servicios y ganando el 68% de los puntos con su servicio. Cobolli, por su parte, no pudo romper el servicio de Berrettini en ninguna ocasión y cometió una doble falta durante el set. El partido concluyó prematuramente debido a la retirada de Cobolli.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



