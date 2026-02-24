Francisco Comesana 2 - 1 Pedro Martinez: resumen y estadísticas del partido de Chile Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 24 de febrero de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



El tenista argentino Francisco Comesana ha avanzado a los octavos de final del torneo de Chile Open, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al español Pedro Martinez (6-4, 2-6, 7-6) en un emocionante partido. Este encuentro, correspondiente a los dieciseisavos de final, destacó por la intensidad y la igualdad entre ambos jugadores, culminando en un decisivo tie break en el tercer set que finalmente decantó la balanza a favor de Comesana. A lo largo del partido, Francisco Comesana demostró una notable eficacia en su servicio, manteniendo un alto porcentaje de primeros servicios y logrando importantes puntos en momentos clave. Este aspecto fue crucial para su victoria, especialmente en el tercer set, donde la presión y la exigencia alcanzaron su punto máximo. La capacidad de Comesana para mantener la calma y ejecutar su estrategia de juego en los momentos más tensos del partido le permitió avanzar a la siguiente ronda, dejando atrás a un competidor directo y avanzando en su camino en el Chile Open.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





###WidgetTenis###