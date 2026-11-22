Resultados de la jornada 13 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 22 de noviembre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Atlético de Madrid se impuso este domingo por 0-3 al Getafe en el Coliseum, en un partido en el que los visitantes dominaron con claridad, reflejado en la posesión del 68% y 20 remates totales. Alejandro Baena abrió el marcador en el minuto 10 tras una asistencia de Julian Alvarez, y Johnny Cardoso amplió la ventaja en el 30', también asistido por Alvarez. El Getafe, que sufrió la expulsión de Djene en el tiempo de descuento, vio cómo el Atlético culminaba la goleada con un penalti transformado por Alejandro Grimaldo en el 90+2'. La actuación del VAR fue determinante al conceder este penalti tras una revisión en el minuto 90+1. Con esta victoria, el Atlético de Madrid se mantiene en la tercera posición con 34 puntos, a solo dos del líder, el Barcelona. Por su parte, el Getafe sigue en la zona baja de la tabla, en el puesto 17, con 12 puntos.
El partido estuvo marcado por la superioridad del Atlético, que no solo controló el balón, sino que también fue más efectivo en ataque. Julian Alvarez fue uno de los jugadores más destacados, participando activamente en las jugadas de gol y asistiendo en dos de ellas. El Getafe, a pesar de sus esfuerzos, no logró concretar sus oportunidades y se vio mermado tras la expulsión de Djene, lo que facilitó el tercer gol de los visitantes. La derrota deja al Getafe cerca de los puestos de descenso, mientras que el Atlético sigue firme en la lucha por los primeros puestos de la clasificación.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: GETAFE 0 - ATLÉTICO DE MADRID 3 (0-2, al descanso).
-EQUIPOS
GETAFE: David Soria; Andres Garcia (Davinchi, min.85), Djene, Zaid Abner Romero, Jean Ives Valou (Martin Satriano, min.46); Ramon Terrats (Kiko, min.46), Orel Mangala, Johan Mojica, Francho Serrano (Mario Martin, min.67); Enes Unal, Ivan Azon (Borja Mayoral, min.67).
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, David Hancko, Alejandro Grimaldo, Robin Le Normand; Koke, Giuliano Simeone, Alejandro Baena (Rodrigo Mendoza, min.67), Johnny Cardoso (Kang-In Lee, min.46), Pablo Barrios, Julian Alvarez (Alexander Soerloth, min.75).
-GOLES
0-1, min.10: Alejandro Baena (Julian Alvarez) .
0-2, min.30: Johnny Cardoso (Julian Alvarez) .
0-3, min.90(+2): Alejandro Grimaldo, de penalti.
-ÁRBITRO
Jesus Gil, asistido en las bandas por Guadalupe Porras y Javier Martinez, en el VAR: Ruben Avalos y Juan Luis Pulido. Amonestó a Djene (min.71), Mario Martin (min.84), y, además expulsó con tarjeta roja Djene (min.90+1), por parte de GETAFE. Amonestó a Johnny Cardoso (min.36), Robin Le Normand (min.49), por parte de ATLÉTICO DE MADRID.
-INCIDENCIAS VAR
Min.88: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Atlético Madrid.
Min.90(+1) : Tras la revisión del VAR, el árbitro modifica su decisión y concede penalti a Atlético Madrid.
-ESTADIO
Coliseum (8,875 espectadores) televisado por Movistar La Liga
Estadísticas del partido
|Estadística
| Getafe
| Atlético de Madrid
|Goles
| 0
| 3
|Remates Fuera
| 6
| 7
|Remates
| 9
| 20
|Pases Totales
| 320
| 732
|Corners
| 2
| 7
|Faltas
| 11
| 11
|Posesión
| 32%
| 68%
|Tiros Bloqueados
| 2
| 3
|Fueras de Juego
| 0
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 2
|Tarjetas Rojas
| 1
| 0
|Asistencias
| 0
| 2
|Ataques
| 90
| 115
|Ataques Peligrosos
| 54
| 57
|Centros
| 18
| 15
|Saques de Banda
| 13
| 8
|Saques de Portería
| 12
| 10
|Tratamientos
| 2
| 0
|Sustituciones
| 5
| 3
|Tiros de Falta
| 13
| 11
|Paradas
| 7
| 1
|Contra Golpes
| 0
| 0
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 36
| 13
|2
| Champions
| Real Madrid
| 33
| 13
|3
| Champions
| Atlético
| 31
| 13
|4
| Champions
| Betis
| 27
| 13
|5
| Europa League
| Real Sociedad
| 22
| 13
|6
| Conference League
| Sevilla
| 19
| 13
|17
| Permanencia
| Getafe
| 12
| 13
|18
| Descenso
| Levante
| 11
| 12
|19
| Descenso
| Elche
| 10
| 12
|20
| Descenso
| Malaga
| 5
| 13
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/11/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-3
| Atlético
|14/03/2026
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Getafe
|23/11/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Atlético
|09/03/2025
| LaLiga
| Getafe
| 2-1
| Atlético
|15/12/2024
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Getafe
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|Fecha
| Competición
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| Resultado
| EquipoVisitante
|22/11/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-3
| Atlético
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| 2-0
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| LaLiga
| Getafe
| 3-1
| Sevilla
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| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 4-0
| Getafe
|19/10/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Rayo
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|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/11/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-3
| Atlético
|08/11/2026
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| Atlético
| 1-2
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|03/11/2026
| Champions
| Atlético
| 0-2
| Bayern Munich
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| LaLiga
| Levante
| 0-2
| Atlético
|24/10/2026
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Deportivo
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