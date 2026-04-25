Getafe 0 - 2 Barcelona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 32 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 25 de abril de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Barcelona ha ganado este sábado por 0-2 al Getafe en el Coliseum, en un partido donde los visitantes dominaron claramente en posesión y remates. Los de Hans-Dieter Flick se adelantaron justo antes del descanso con un gol de Fermín López tras asistencia de Pedri. El segundo tanto llegó en el minuto 74, obra de Marcus Rashford, quien aprovechó un pase de Robert Lewandowski para sentenciar el encuentro. Con esta victoria, el Barcelona se consolida en el liderato de LaLiga, alcanzando los 88 puntos y asegurándose matemáticamente el título de campeón, lo que también les garantiza un lugar en la próxima edición de la Champions. Por su parte, el Getafe, que tuvo pocas oportunidades claras, se mantiene en la sexta posición con 44 puntos, aún en puestos de Europa League.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: GETAFE 0 - BARCELONA 2 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

GETAFE: David Soria; Juan Iglesias, Sebastian Boselli (Kiko, min.46), Domingos Duarte, Djene (Abdelkabir Abqar, min.76), Davinchi (Alex Sancris, min.76); Veljko Birmancevic (Luis Vazquez, min.46), Luis Milla, Mauro Arambarri (Abu Kamara, min.81), Mario Martin, Martin Satriano.



BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde (Ronald Araujo, min.60), Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo; Gavi (Frenkie de Jong, min.60), Pedri (Marc Casado, min.88), Roony Bardghji (Marcus Rashford, min.60), Dani Olmo, Fermin Lopez (Alejandro Balde, min.82), Robert Lewandowski.



--GOLES.

0-1, min.45: Fermin Lopez (Pedri) .

0-2, min.74: Marcus Rashford (Robert Lewandowski) .





--ÁRBITRO.

Francisco Jose Hernandez, asistido en las bandas por Ivan Masso y Abraham Perez, en el VAR: Javier Iglesias y Pablo Gonzalez. Amonestó a Djene (min.63), Mario Martin (min.87), por parte del GETAFE. Amonestó a Jules Kounde (min.20), Gavi (min.39), por parte del BARCELONA.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Coliseum (9,487 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Getafe Barcelona Goles 0 2 Remates Fuera 2 6 Remates 4 13 Pases Totales 190 617 Corners 6 3 Faltas 15 8 Posesión 24% 76% Tiros Bloqueados 2 3 Fueras de Juego 7 4 Tarjetas Amarillas 2 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 2 Ataques 59 132 Ataques Peligrosos 27 89 Centros 15 10 Saques de Banda 19 14 Saques de Portería 6 8 Tratamientos 0 7 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 12 22 Paradas 2 0 Contra Golpes 3 5



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 85 33 2 Champions Real Madrid 74 33 3 Champions Villarreal 62 32 4 Champions Atlético 57 32 5 Europa League Betis 50 33 6 Conference League Getafe 44 33 18 Descenso Sevilla 34 32 19 Descenso Levante 32 32 20 Descenso Real Oviedo 28 32



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/04/2026 LaLiga Getafe 0-2 Barcelona 21/09/2025 LaLiga Barcelona 3-0 Getafe 18/01/2025 LaLiga Getafe 1-1 Barcelona 25/09/2024 LaLiga Barcelona 1-0 Getafe 24/02/2024 LaLiga Barcelona 4-0 Getafe









-Últimos Resultados del Getafe.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/04/2026 LaLiga Real Sociedad 0-1 Getafe 13/04/2026 LaLiga Levante 1-0 Getafe 05/04/2026 LaLiga Getafe 2-0 Athletic Bilbao 21/03/2026 LaLiga Espanyol 1-2 Getafe 14/03/2026 LaLiga Atlético 1-0 Getafe









-Últimos Resultados del Barcelona.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/04/2026 LaLiga Barcelona 1-0 Celta 14/04/2026 Champions Atlético 1-2 Barcelona 11/04/2026 LaLiga Barcelona 4-1 Espanyol 08/04/2026 Champions Barcelona 0-2 Atlético 04/04/2026 LaLiga Atlético 1-2 Barcelona









-Próximos partidos del Getafe.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 03/05/2026 16:15 LaLiga Getafe Rayo 10/05/2026 18:30 LaLiga Real Oviedo Getafe 13/05/2026 21:30 LaLiga Getafe Mallorca









-Próximos partidos del Barcelona.

