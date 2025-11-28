Getafe 1 - 0 Elche | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Getafe 1 - 0 Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 14 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)

Madrid, 28 de noviembre de 2025.



El Getafe ha ganado este viernes (11/28/2025 9:00:00 PM) por 1-0 al Elche en el primer partido de la jornada 14 en LaLiga EA Sports, aprovechando los azulones tras el descanso la fragilidad defensiva de su adversario, que sigue en puestos de descenso y dejando muy malas sensaciones. En el Coliseum, y tras una gran intervención del portero local David Soria, la primera mitad del encuentro tuvo poca historia hasta sus minutos finales, donde el Getafe reclamó un penalti y eso encendió la mecha por ambos bandos. No en vano, el entrenador visitante Paulo Pezzolano fue expulsado con doble tarjeta amarilla por protestar. En la reanudación, paulatinamente los del sur de la Comunidad de Madrid se adueñaron del balón y generaron peligro hasta que en el 56' Mauro Arambarri, asistido por Kiko, anotó el 1-0 que significó la victoria del Getafe.





FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: GETAFE 1 - ELCHE 0 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

GETAFE: David Soria; Domingos Duarte, Djene, Allan Nyom (Diego Rico, min.65), Kiko (Javier Munoz, min.80); Juan Iglesias, Mauro Arambarri, Luis Milla, Alex Sancris (Abu Kamara, min.80); Adrian Liso, Borja Mayoral (Yvan Neyou Noupa, min.90).



ELCHE: Inaki Pena; Hector Fort (Adria Pedrosa, min.64), Alvaro Nunez, David Affengruber, Leo Petrot, German Valera (Yago Santiago, min.72); Grady Diangana (Rodrigo Mendoza, min.46), Aleix Febas, Martim Neto (Marc Aguado, min.60); Andre Silva (Rafa Mir, min.71), Alvaro Rodriguez.



--GOLES.

1-0, min.56: Mauro Arambarri (Kiko) .





--ÁRBITRO.

Alejandro Hernandez, asistido en las bandas por Jose Naranjo y Marcos Cerdan, en el VAR: Daniel Trujillo y Alejandro Muniz. Amonestó a Luis Milla (min.43), Djene (min.78), por parte del GETAFE. Amonestó a Rodrigo Mendoza (min.73), Marc Aguado (min.86), por parte del ELCHE.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Coliseum (7,697 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Getafe Elche Goles 1 0 Remates Fuera 6 3 Remates 16 11 Pases Totales 256 531 Corners 3 5 Faltas 18 11 Posesión 34% 66% Tiros Bloqueados 5 3 Fueras de Juego 2 3 Tarjetas Amarillas 2 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 0 Ataques 85 79 Ataques Peligrosos 39 34 Centros 21 17 Saques de Banda 28 22 Saques de Portería 6 8 Tratamientos 0 4 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 14 20 Paradas 5 4 Contra Golpes 3 4



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 32 13 2 Champions Barcelona 31 13 3 Champions Villarreal 29 13 4 Champions Atlético 28 13 5 Europa League Betis 21 13 6 Conference League Espanyol 21 13 7 Permanencia Getafe 20 14 12 Permanencia Elche 16 14 18 Descenso Girona 11 13 19 Descenso Levante 9 13 20 Descenso Real Oviedo 9 13



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/11/2025 LaLiga Getafe 1-0 Elche 20/05/2023 LaLiga Getafe 1-1 Elche









-Últimos Resultados del Getafe.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/11/2025 LaLiga Getafe 1-0 Elche 23/11/2025 LaLiga Getafe 0-1 Atlético 09/11/2025 LaLiga Mallorca 1-0 Getafe 31/10/2025 LaLiga Getafe 2-1 Girona 25/10/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Getafe









-Últimos Resultados del Elche.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/11/2025 LaLiga Getafe 1-0 Elche 23/11/2025 LaLiga Elche 2-2 Real Madrid 07/11/2025 LaLiga Elche 1-1 Real Sociedad 02/11/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Elche 25/10/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Elche









-Próximos partidos del Getafe.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 06/12/2025 14:00 LaLiga Villarreal Getafe 13/12/2025 21:00 LaLiga Getafe Espanyol 21/12/2025 21:00 LaLiga Betis Getafe









-Próximos partidos del Elche.

