Getafe 1 - 0 Elche | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Getafe 1 - 0 Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 14 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Madrid, 28 de noviembre de 2025.
El Getafe ha ganado este viernes (11/28/2025 9:00:00 PM) por 1-0 al Elche en el primer partido de la jornada 14 en LaLiga EA Sports, aprovechando los azulones tras el descanso la fragilidad defensiva de su adversario, que sigue en puestos de descenso y dejando muy malas sensaciones.
En el Coliseum, y tras una gran intervención del portero local David Soria, la primera mitad del encuentro tuvo poca historia hasta sus minutos finales, donde el Getafe reclamó un penalti y eso encendió la mecha por ambos bandos. No en vano, el entrenador visitante Paulo Pezzolano fue expulsado con doble tarjeta amarilla por protestar. En la reanudación, paulatinamente los del sur de la Comunidad de Madrid se adueñaron del balón y generaron peligro hasta que en el 56' Mauro Arambarri, asistido por Kiko, anotó el 1-0 que significó la victoria del Getafe.
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: GETAFE 1 - ELCHE 0 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
GETAFE: David Soria; Domingos Duarte, Djene, Allan Nyom (Diego Rico, min.65), Kiko (Javier Munoz, min.80); Juan Iglesias, Mauro Arambarri, Luis Milla, Alex Sancris (Abu Kamara, min.80); Adrian Liso, Borja Mayoral (Yvan Neyou Noupa, min.90).
ELCHE: Inaki Pena; Hector Fort (Adria Pedrosa, min.64), Alvaro Nunez, David Affengruber, Leo Petrot, German Valera (Yago Santiago, min.72); Grady Diangana (Rodrigo Mendoza, min.46), Aleix Febas, Martim Neto (Marc Aguado, min.60); Andre Silva (Rafa Mir, min.71), Alvaro Rodriguez.
--GOLES.
1-0, min.56: Mauro Arambarri (Kiko) .
--ÁRBITRO.
Alejandro Hernandez, asistido en las bandas por Jose Naranjo y Marcos Cerdan, en el VAR: Daniel Trujillo y Alejandro Muniz. Amonestó a Luis Milla (min.43), Djene (min.78), por parte del GETAFE. Amonestó a Rodrigo Mendoza (min.73), Marc Aguado (min.86), por parte del ELCHE.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Coliseum (7,697 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Getafe
| Elche
|Goles
| 1
| 0
|Remates Fuera
| 6
| 3
|Remates
| 16
| 11
|Pases Totales
| 256
| 531
|Corners
| 3
| 5
|Faltas
| 18
| 11
|Posesión
| 34%
| 66%
|Tiros Bloqueados
| 5
| 3
|Fueras de Juego
| 2
| 3
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 0
|Ataques
| 85
| 79
|Ataques Peligrosos
| 39
| 34
|Centros
| 21
| 17
|Saques de Banda
| 28
| 22
|Saques de Portería
| 6
| 8
|Tratamientos
| 0
| 4
|Sustituciones
| 4
| 5
|Tiros de Falta
| 14
| 20
|Paradas
| 5
| 4
|Contra Golpes
| 3
| 4
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 32
| 13
|2
| Champions
| Barcelona
| 31
| 13
|3
| Champions
| Villarreal
| 29
| 13
|4
| Champions
| Atlético
| 28
| 13
|5
| Europa League
| Betis
| 21
| 13
|6
| Conference League
| Espanyol
| 21
| 13
|7
| Permanencia
| Getafe
| 20
| 14
|12
| Permanencia
| Elche
| 16
| 14
|18
| Descenso
| Girona
| 11
| 13
|19
| Descenso
| Levante
| 9
| 13
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 9
| 13
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/11/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Elche
|20/05/2023
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Elche
-Últimos Resultados del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/11/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Elche
|23/11/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Atlético
|09/11/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-0
| Getafe
|31/10/2025
| LaLiga
| Getafe
| 2-1
| Girona
|25/10/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Getafe
-Últimos Resultados del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/11/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Elche
|23/11/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-2
| Real Madrid
|07/11/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-1
| Real Sociedad
|02/11/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Elche
|25/10/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Elche
-Próximos partidos del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|06/12/2025 14:00
| LaLiga
| Villarreal
| Getafe
|13/12/2025 21:00
| LaLiga
| Getafe
| Espanyol
|21/12/2025 21:00
| LaLiga
| Betis
| Getafe
-Próximos partidos del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|07/12/2025 14:00
| LaLiga
| Elche
| Girona
|13/12/2025 16:15
| LaLiga
| Mallorca
| Elche
|21/12/2025 18:30
| LaLiga
| Elche
| Rayo