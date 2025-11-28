Getafe 1 - 0 Elche | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Getafe 1 - 0 Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 14 de LaLiga EA Sports
Getafe 1 - 0 Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 14 de LaLiga EA Sports
Publicado: viernes, 28 noviembre 2025 22:59

Madrid, 28 de noviembre de 2025.

El Getafe ha ganado este viernes (11/28/2025 9:00:00 PM) por 1-0 al Elche en el primer partido de la jornada 14 en LaLiga EA Sports, aprovechando los azulones tras el descanso la fragilidad defensiva de su adversario, que sigue en puestos de descenso y dejando muy malas sensaciones. En el Coliseum, y tras una gran intervención del portero local David Soria, la primera mitad del encuentro tuvo poca historia hasta sus minutos finales, donde el Getafe reclamó un penalti y eso encendió la mecha por ambos bandos. No en vano, el entrenador visitante Paulo Pezzolano fue expulsado con doble tarjeta amarilla por protestar. En la reanudación, paulatinamente los del sur de la Comunidad de Madrid se adueñaron del balón y generaron peligro hasta que en el 56' Mauro Arambarri, asistido por Kiko, anotó el 1-0 que significó la victoria del Getafe.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: GETAFE 1 - ELCHE 0 (0-0, al descanso).

--EQUIPOS.
GETAFE: David Soria; Domingos Duarte, Djene, Allan Nyom (Diego Rico, min.65), Kiko (Javier Munoz, min.80); Juan Iglesias, Mauro Arambarri, Luis Milla, Alex Sancris (Abu Kamara, min.80); Adrian Liso, Borja Mayoral (Yvan Neyou Noupa, min.90).

ELCHE: Inaki Pena; Hector Fort (Adria Pedrosa, min.64), Alvaro Nunez, David Affengruber, Leo Petrot, German Valera (Yago Santiago, min.72); Grady Diangana (Rodrigo Mendoza, min.46), Aleix Febas, Martim Neto (Marc Aguado, min.60); Andre Silva (Rafa Mir, min.71), Alvaro Rodriguez.

--GOLES.
1-0, min.56: Mauro Arambarri (Kiko) .


--ÁRBITRO.
Alejandro Hernandez, asistido en las bandas por Jose Naranjo y Marcos Cerdan, en el VAR: Daniel Trujillo y Alejandro Muniz. Amonestó a Luis Milla (min.43), Djene (min.78), por parte del GETAFE. Amonestó a Rodrigo Mendoza (min.73), Marc Aguado (min.86), por parte del ELCHE.

--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna

--ESTADIO.
Coliseum (7,697 espectadores) televisado por Dazn

-Estadísticas del partido.



Estadística Getafe Elche
Goles 1 0
Remates Fuera 6 3
Remates 16 11
Pases Totales 256 531
Corners 3 5
Faltas 18 11
Posesión 34% 66%
Tiros Bloqueados 5 3
Fueras de Juego 2 3
Tarjetas Amarillas 2 2
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 1 0
Ataques 85 79
Ataques Peligrosos 39 34
Centros 21 17
Saques de Banda 28 22
Saques de Portería 6 8
Tratamientos 0 4
Sustituciones 4 5
Tiros de Falta 14 20
Paradas 5 4
Contra Golpes 3 4



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 32 13
2 Champions Barcelona 31 13
3 Champions Villarreal 29 13
4 Champions Atlético 28 13
5 Europa League Betis 21 13
6 Conference League Espanyol 21 13
7 Permanencia Getafe 20 14
12 Permanencia Elche 16 14
18 Descenso Girona 11 13
19 Descenso Levante 9 13
20 Descenso Real Oviedo 9 13



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
28/11/2025 LaLiga Getafe 1-0 Elche
20/05/2023 LaLiga Getafe 1-1 Elche




-Últimos Resultados del Getafe.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
28/11/2025 LaLiga Getafe 1-0 Elche
23/11/2025 LaLiga Getafe 0-1 Atlético
09/11/2025 LaLiga Mallorca 1-0 Getafe
31/10/2025 LaLiga Getafe 2-1 Girona
25/10/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Getafe




-Últimos Resultados del Elche.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
28/11/2025 LaLiga Getafe 1-0 Elche
23/11/2025 LaLiga Elche 2-2 Real Madrid
07/11/2025 LaLiga Elche 1-1 Real Sociedad
02/11/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Elche
25/10/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Elche




-Próximos partidos del Getafe.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
06/12/2025 14:00 LaLiga Villarreal Getafe
13/12/2025 21:00 LaLiga Getafe Espanyol
21/12/2025 21:00 LaLiga Betis Getafe




-Próximos partidos del Elche.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
07/12/2025 14:00 LaLiga Elche Girona
13/12/2025 16:15 LaLiga Mallorca Elche
21/12/2025 18:30 LaLiga Elche Rayo


