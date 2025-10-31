Getafe 2 - 1 Girona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 31 de octubre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Getafe ha ganado este viernes (31/10/2025 9:00:00 PM) por 2-1 al Girona en el partido de la jornada 11 de LaLiga EA Sports. Los azulones aprovecharon la fragilidad defensiva de su adversario en la segunda mitad, que sigue en puestos de descenso.
Los goles fueron marcados por Mario Martin en el minuto 73 y Borja Mayoral en el 87, mientras que Cristhian Stuani acortó distancias de penalti en el 90+4. El jugador más participativo en ataque fue Allan Nyom, que asistió en los dos goles del Getafe. Además, el árbitro anuló un penalti a favor del Girona tras la revisión del VAR.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: GETAFE 2 - GIRONA 1 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
GETAFE: David Soria; Juan Iglesias, Domingos Duarte, Djene (Abdelkabir Abqar, min.46), Diego Rico; Kiko (Mario Martin, min.46), Luis Milla (Abu Kamara, min.90+2), Mauro Arambarri, Coba da Costa (Alex Sancris, min.46); Borja Mayoral, Adrian Liso (Yvan Neyou Noupa, min.90+2).
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez (Hugo Rincon, min.77), Vitor Reis, Daley Blind, Alex Moreno; Viktor Tsigankov (Thomas Lemar, min.60), Axel Witsel, Ivan Martin (Cristhian Stuani, min.76), Azzedine Ounahi, Joel Roca (Bryan Gil, min.60), Vladyslav Vanat.
--GOLES.
1-0, min.73: Mario Martin (Luis Milla) .
2-0, min.87: Borja Mayoral (Alex Sancris) .
2-1, min.90(+4): Cristhian Stuani, de penalti.
--ÁRBITRO.
Jose Sanchez, asistido en las bandas por Raul Cabanero y Juan Lopez, en el VAR: Juan Luis Pulido y Juan Martinez. Amonestó a Juan Iglesias (min.85), por parte del GETAFE. Amonestó a Daley Blind (min.90+8), por parte del GIRONA.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.42: TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL:
VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, una posible tarjeta para un jugador del Girona.
Min.42: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.
Min.90(+3) : VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para Girona.
Min.90(+4) : Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió otorgar un penal a favor de Girona.
--ESTADIO.
Coliseum televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Getafe
| Girona
|Goles
| 2
| 1
|Remates Fuera
| 4
| 2
|Remates
| 11
| 7
|Pases Totales
| 138
| 202
|Corners
| 8
| 3
|Faltas
| 16
| 16
|Posesión
| 40%
| 60%
|Tiros Bloqueados
| 4
| 1
|Fueras de Juego
| 3
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 2
| 0
|Ataques
| 77
| 33
|Ataques Peligrosos
| 14
| 7
|Centros
| 14
| 3
|Saques de Banda
| 23
| 8
|Saques de Portería
| 4
| 4
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 4
|Tiros de Falta
| 16
| 19
|Paradas
| 3
| 1
|Contra Golpes
| 0
| 1
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 27
| 10
|2
| Champions
| Barcelona
| 22
| 10
|3
| Champions
| Villarreal
| 20
| 10
|4
| Champions
| Atlético
| 19
| 10
|5
| Europa League
| Espanyol
| 18
| 10
|6
| Conference League
| Getafe
| 17
| 11
|18
| Descenso
| Valencia
| 9
| 10
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 7
| 10
|20
| Descenso
| Girona
| 7
| 11
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|31/10/2025
| LaLiga
| Getafe
| 2-1
| Girona
|14/02/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-2
| Getafe
|10/11/2024
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Girona
|16/03/2024
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Girona
|20/08/2023
| LaLiga
| Girona
| 3-0
| Getafe
-Últimos Resultados del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|31/10/2025
| LaLiga
| Getafe
| 2-1
| Girona
|25/10/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Getafe
|19/10/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Real Madrid
|03/10/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Getafe
|27/09/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Levante
-Últimos Resultados del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|31/10/2025
| LaLiga
| Getafe
| 2-1
| Girona
|25/10/2025
| LaLiga
| Girona
| 3-3
| Real Oviedo
|18/10/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-1
| Girona
|04/10/2025
| LaLiga
| Girona
| 2-1
| Valencia
|26/09/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-0
| Espanyol
-Próximos partidos del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|09/11/2025 18:30
| LaLiga
| Mallorca
| Getafe
|23/11/2025 18:30
| LaLiga
| Getafe
| Atlético
|28/11/2025 21:00
| LaLiga
| Getafe
| Elche
-Próximos partidos del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|08/11/2025 14:00
| LaLiga
| Girona
| Alavés
|23/11/2025 16:15
| LaLiga
| Betis
| Girona
|30/11/2025 21:00
| LaLiga
| Girona
| Real Madrid