Getafe 2 - 1 Girona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 31 de octubre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Getafe ha ganado este viernes (31/10/2025 9:00:00 PM) por 2-1 al Girona en el partido de la jornada 11 de LaLiga EA Sports. Los azulones aprovecharon la fragilidad defensiva de su adversario en la segunda mitad, que sigue en puestos de descenso. Los goles fueron marcados por Mario Martin en el minuto 73 y Borja Mayoral en el 87, mientras que Cristhian Stuani acortó distancias de penalti en el 90+4. El jugador más participativo en ataque fue Allan Nyom, que asistió en los dos goles del Getafe. Además, el árbitro anuló un penalti a favor del Girona tras la revisión del VAR.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: GETAFE 2 - GIRONA 1 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

GETAFE: David Soria; Juan Iglesias, Domingos Duarte, Djene (Abdelkabir Abqar, min.46), Diego Rico; Kiko (Mario Martin, min.46), Luis Milla (Abu Kamara, min.90+2), Mauro Arambarri, Coba da Costa (Alex Sancris, min.46); Borja Mayoral, Adrian Liso (Yvan Neyou Noupa, min.90+2).



GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez (Hugo Rincon, min.77), Vitor Reis, Daley Blind, Alex Moreno; Viktor Tsigankov (Thomas Lemar, min.60), Axel Witsel, Ivan Martin (Cristhian Stuani, min.76), Azzedine Ounahi, Joel Roca (Bryan Gil, min.60), Vladyslav Vanat.



--GOLES.

1-0, min.73: Mario Martin (Luis Milla) .

2-0, min.87: Borja Mayoral (Alex Sancris) .

2-1, min.90(+4): Cristhian Stuani, de penalti.





--ÁRBITRO.

Jose Sanchez, asistido en las bandas por Raul Cabanero y Juan Lopez, en el VAR: Juan Luis Pulido y Juan Martinez. Amonestó a Juan Iglesias (min.85), por parte del GETAFE. Amonestó a Daley Blind (min.90+8), por parte del GIRONA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.42: TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, una posible tarjeta para un jugador del Girona.



Min.42: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.



Min.90(+3) : VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para Girona.



Min.90(+4) : Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió otorgar un penal a favor de Girona.





--ESTADIO.

Coliseum televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Getafe Girona Goles 2 1 Remates Fuera 4 2 Remates 11 7 Pases Totales 138 202 Corners 8 3 Faltas 16 16 Posesión 40% 60% Tiros Bloqueados 4 1 Fueras de Juego 3 0 Tarjetas Amarillas 1 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 0 Ataques 77 33 Ataques Peligrosos 14 7 Centros 14 3 Saques de Banda 23 8 Saques de Portería 4 4 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 4 Tiros de Falta 16 19 Paradas 3 1 Contra Golpes 0 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 27 10 2 Champions Barcelona 22 10 3 Champions Villarreal 20 10 4 Champions Atlético 19 10 5 Europa League Espanyol 18 10 6 Conference League Getafe 17 11 18 Descenso Valencia 9 10 19 Descenso Real Oviedo 7 10 20 Descenso Girona 7 11



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 31/10/2025 LaLiga Getafe 2-1 Girona 14/02/2025 LaLiga Girona 1-2 Getafe 10/11/2024 LaLiga Getafe 0-1 Girona 16/03/2024 LaLiga Getafe 1-0 Girona 20/08/2023 LaLiga Girona 3-0 Getafe









-Últimos Resultados del Getafe.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 31/10/2025 LaLiga Getafe 2-1 Girona 25/10/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Getafe 19/10/2025 LaLiga Getafe 0-1 Real Madrid 03/10/2025 LaLiga Osasuna 2-1 Getafe 27/09/2025 LaLiga Getafe 1-1 Levante









-Últimos Resultados del Girona.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 31/10/2025 LaLiga Getafe 2-1 Girona 25/10/2025 LaLiga Girona 3-3 Real Oviedo 18/10/2025 LaLiga Barcelona 2-1 Girona 04/10/2025 LaLiga Girona 2-1 Valencia 26/09/2025 LaLiga Girona 0-0 Espanyol









-Próximos partidos del Getafe.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 09/11/2025 18:30 LaLiga Mallorca Getafe 23/11/2025 18:30 LaLiga Getafe Atlético 28/11/2025 21:00 LaLiga Getafe Elche









-Próximos partidos del Girona.

