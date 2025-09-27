Getafe 1 - 1 Levante | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 27 de septiembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Getafe y el Levante firmaron tablas en un encuentro disputado en el Coliseum, donde los locales igualaron el marcador en la segunda mitad. Ivan Romero adelantó a los visitantes en el minuto 26, mientras que Juan Iglesias logró el empate para los azulones en el minuto 57. El partido estuvo marcado por un dominio territorial del Getafe, que contabilizó más remates y posesión de balón, siendo Borja Mayoral el jugador más participativo en ataque.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: GETAFE 1 - LEVANTE 1 (0-1, al descanso).
--EQUIPOS.
GETAFE: David Soria; Djene (Alex Sancris, min.40), Domingos Duarte (Kiko, min.46), Abdelkabir Abqar, Juan Iglesias, Davinchi; Javier Munoz (Yvan Neyou Noupa, min.77), Mario Martin (Coba da Costa, min.40), Luis Milla, Mauro Arambarri, Borja Mayoral (Allan Nyom, min.78).
LEVANTE: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Adrian De La Fuente, Manuel Sanchez, Matias Moreno; Carlos Alvarez (Jon Olasagasti, min.74), Unai Vencedor (Pablo Martinez, min.62), Kervin Arriaga (Oriol Rey, min.62), Roger Brugue (Goduine Koyalipou, min.74); Etta Eyong, Ivan Romero (Jose Luis Morales, min.85).
--GOLES.
0-1, min.26: Ivan Romero (Roger Brugue) .
1-1, min.57: Juan Iglesias (Abdelkabir Abqar) .
--ÁRBITRO.
Mateo Busquets, asistido en las bandas por Gonzalo Garcia y Adrian Diaz, en el VAR: Javier Iglesias y Jorge Figueroa. Amonestó a Domingos Duarte (min.35), Abdelkabir Abqar (min.41), Allan Nyom (min.82), Djene (min.9), por parte del GETAFE. Amonestó a Manuel Sanchez (min.15), Goduine Koyalipou (min.79), Etta Eyong (min.90+2), por parte del LEVANTE.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Coliseum televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Getafe
| Levante
|Goles
| 1
| 1
|Remates Fuera
| 5
| 6
|Remates
| 11
| 10
|Pases Totales
| 320
| 286
|Corners
| 6
| 2
|Faltas
| 15
| 16
|Posesión
| 53%
| 47%
|Tiros Bloqueados
| 2
| 2
|Fueras de Juego
| 2
| 3
|Tarjetas Amarillas
| 4
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 1
|Ataques
| 107
| 95
|Ataques Peligrosos
| 57
| 54
|Centros
| 8
| 3
|Saques de Banda
| 25
| 30
|Saques de Portería
| 14
| 8
|Tratamientos
| 0
| 3
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 19
| 17
|Paradas
| 1
| 3
|Contra Golpes
| 0
| 0
###WidgetCompleto###
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 18
| 6
|2
| Champions
| Barcelona
| 16
| 6
|3
| Champions
| Villarreal
| 13
| 6
|4
| Champions
| Espanyol
| 12
| 7
|5
| Europa League
| Getafe
| 11
| 7
|6
| Conference League
| Elche
| 10
| 6
|16
| Permanencia
| Levante
| 5
| 7
|18
| Descenso
| Real Oviedo
| 3
| 6
|19
| Descenso
| Girona
| 3
| 7
|20
| Descenso
| Mallorca
| 2
| 6
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|27/09/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Levante
-Últimos Resultados del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|27/09/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Levante
|24/09/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Alavés
|21/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Getafe
|13/09/2025
| LaLiga
| Getafe
| 2-0
| Real Oviedo
|29/08/2025
| LaLiga
| Valencia
| 3-0
| Getafe
-Últimos Resultados del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|27/09/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Levante
|23/09/2025
| LaLiga
| Levante
| 1-4
| Real Madrid
|20/09/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-4
| Levante
|14/09/2025
| LaLiga
| Levante
| 2-2
| Betis
|29/08/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-0
| Levante
-Próximos partidos del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|03/10/2025 21:00
| LaLiga
| Osasuna
| Getafe
|19/10/2025 21:00
| LaLiga
| Getafe
| Real Madrid
|25/10/2025 18:30
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Getafe
-Próximos partidos del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|04/10/2025 14:00
| LaLiga
| Real Oviedo
| Levante
|19/10/2025 18:30
| LaLiga
| Levante
| Rayo
|26/10/2025 14:00
| LaLiga
| Mallorca
| Levante