Getafe 1 - 1 Levante | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Getafe 1 - 1 Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de LaLiga EA Sports
Getafe 1 - 1 Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 27 septiembre 2025 16:02

Madrid, 27 de septiembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Getafe y el Levante firmaron tablas en un encuentro disputado en el Coliseum, donde los locales igualaron el marcador en la segunda mitad. Ivan Romero adelantó a los visitantes en el minuto 26, mientras que Juan Iglesias logró el empate para los azulones en el minuto 57. El partido estuvo marcado por un dominio territorial del Getafe, que contabilizó más remates y posesión de balón, siendo Borja Mayoral el jugador más participativo en ataque.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: GETAFE 1 - LEVANTE 1 (0-1, al descanso).

--EQUIPOS.
GETAFE: David Soria; Djene (Alex Sancris, min.40), Domingos Duarte (Kiko, min.46), Abdelkabir Abqar, Juan Iglesias, Davinchi; Javier Munoz (Yvan Neyou Noupa, min.77), Mario Martin (Coba da Costa, min.40), Luis Milla, Mauro Arambarri, Borja Mayoral (Allan Nyom, min.78).

LEVANTE: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Adrian De La Fuente, Manuel Sanchez, Matias Moreno; Carlos Alvarez (Jon Olasagasti, min.74), Unai Vencedor (Pablo Martinez, min.62), Kervin Arriaga (Oriol Rey, min.62), Roger Brugue (Goduine Koyalipou, min.74); Etta Eyong, Ivan Romero (Jose Luis Morales, min.85).

--GOLES.
0-1, min.26: Ivan Romero (Roger Brugue) .
1-1, min.57: Juan Iglesias (Abdelkabir Abqar) .


--ÁRBITRO.
Mateo Busquets, asistido en las bandas por Gonzalo Garcia y Adrian Diaz, en el VAR: Javier Iglesias y Jorge Figueroa. Amonestó a Domingos Duarte (min.35), Abdelkabir Abqar (min.41), Allan Nyom (min.82), Djene (min.9), por parte del GETAFE. Amonestó a Manuel Sanchez (min.15), Goduine Koyalipou (min.79), Etta Eyong (min.90+2), por parte del LEVANTE.

--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna

--ESTADIO.
Coliseum televisado por Dazn

-Estadísticas del partido.



Estadística Getafe Levante
Goles 1 1
Remates Fuera 5 6
Remates 11 10
Pases Totales 320 286
Corners 6 2
Faltas 15 16
Posesión 53% 47%
Tiros Bloqueados 2 2
Fueras de Juego 2 3
Tarjetas Amarillas 4 3
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 1 1
Ataques 107 95
Ataques Peligrosos 57 54
Centros 8 3
Saques de Banda 25 30
Saques de Portería 14 8
Tratamientos 0 3
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 19 17
Paradas 1 3
Contra Golpes 0 0



###WidgetCompleto###

-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 18 6
2 Champions Barcelona 16 6
3 Champions Villarreal 13 6
4 Champions Espanyol 12 7
5 Europa League Getafe 11 7
6 Conference League Elche 10 6
16 Permanencia Levante 5 7
18 Descenso Real Oviedo 3 6
19 Descenso Girona 3 7
20 Descenso Mallorca 2 6



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
27/09/2025 LaLiga Getafe 1-1 Levante




-Últimos Resultados del Getafe.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
27/09/2025 LaLiga Getafe 1-1 Levante
24/09/2025 LaLiga Getafe 1-1 Alavés
21/09/2025 LaLiga Barcelona 3-0 Getafe
13/09/2025 LaLiga Getafe 2-0 Real Oviedo
29/08/2025 LaLiga Valencia 3-0 Getafe




-Últimos Resultados del Levante.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
27/09/2025 LaLiga Getafe 1-1 Levante
23/09/2025 LaLiga Levante 1-4 Real Madrid
20/09/2025 LaLiga Girona 0-4 Levante
14/09/2025 LaLiga Levante 2-2 Betis
29/08/2025 LaLiga Elche 2-0 Levante




-Próximos partidos del Getafe.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
03/10/2025 21:00 LaLiga Osasuna Getafe
19/10/2025 21:00 LaLiga Getafe Real Madrid
25/10/2025 18:30 LaLiga Athletic Bilbao Getafe




-Próximos partidos del Levante.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
04/10/2025 14:00 LaLiga Real Oviedo Levante
19/10/2025 18:30 LaLiga Levante Rayo
26/10/2025 14:00 LaLiga Mallorca Levante


Contador