Getafe 1 - 1 Levante | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

El Getafe y el Levante firmaron tablas en un encuentro disputado en el Coliseum, donde los locales igualaron el marcador en la segunda mitad. Ivan Romero adelantó a los visitantes en el minuto 26, mientras que Juan Iglesias logró el empate para los azulones en el minuto 57. El partido estuvo marcado por un dominio territorial del Getafe, que contabilizó más remates y posesión de balón, siendo Borja Mayoral el jugador más participativo en ataque.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: GETAFE 1 - LEVANTE 1 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

GETAFE: David Soria; Djene (Alex Sancris, min.40), Domingos Duarte (Kiko, min.46), Abdelkabir Abqar, Juan Iglesias, Davinchi; Javier Munoz (Yvan Neyou Noupa, min.77), Mario Martin (Coba da Costa, min.40), Luis Milla, Mauro Arambarri, Borja Mayoral (Allan Nyom, min.78).



LEVANTE: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Adrian De La Fuente, Manuel Sanchez, Matias Moreno; Carlos Alvarez (Jon Olasagasti, min.74), Unai Vencedor (Pablo Martinez, min.62), Kervin Arriaga (Oriol Rey, min.62), Roger Brugue (Goduine Koyalipou, min.74); Etta Eyong, Ivan Romero (Jose Luis Morales, min.85).



--GOLES.

0-1, min.26: Ivan Romero (Roger Brugue) .

1-1, min.57: Juan Iglesias (Abdelkabir Abqar) .





--ÁRBITRO.

Mateo Busquets, asistido en las bandas por Gonzalo Garcia y Adrian Diaz, en el VAR: Javier Iglesias y Jorge Figueroa. Amonestó a Domingos Duarte (min.35), Abdelkabir Abqar (min.41), Allan Nyom (min.82), Djene (min.9), por parte del GETAFE. Amonestó a Manuel Sanchez (min.15), Goduine Koyalipou (min.79), Etta Eyong (min.90+2), por parte del LEVANTE.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Coliseum televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Getafe Levante Goles 1 1 Remates Fuera 5 6 Remates 11 10 Pases Totales 320 286 Corners 6 2 Faltas 15 16 Posesión 53% 47% Tiros Bloqueados 2 2 Fueras de Juego 2 3 Tarjetas Amarillas 4 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 1 Ataques 107 95 Ataques Peligrosos 57 54 Centros 8 3 Saques de Banda 25 30 Saques de Portería 14 8 Tratamientos 0 3 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 19 17 Paradas 1 3 Contra Golpes 0 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 18 6 2 Champions Barcelona 16 6 3 Champions Villarreal 13 6 4 Champions Espanyol 12 7 5 Europa League Getafe 11 7 6 Conference League Elche 10 6 16 Permanencia Levante 5 7 18 Descenso Real Oviedo 3 6 19 Descenso Girona 3 7 20 Descenso Mallorca 2 6



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 27/09/2025 LaLiga Getafe 1-1 Levante









-Últimos Resultados del Getafe.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 27/09/2025 LaLiga Getafe 1-1 Levante 24/09/2025 LaLiga Getafe 1-1 Alavés 21/09/2025 LaLiga Barcelona 3-0 Getafe 13/09/2025 LaLiga Getafe 2-0 Real Oviedo 29/08/2025 LaLiga Valencia 3-0 Getafe









-Últimos Resultados del Levante.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 27/09/2025 LaLiga Getafe 1-1 Levante 23/09/2025 LaLiga Levante 1-4 Real Madrid 20/09/2025 LaLiga Girona 0-4 Levante 14/09/2025 LaLiga Levante 2-2 Betis 29/08/2025 LaLiga Elche 2-0 Levante









-Próximos partidos del Getafe.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 03/10/2025 21:00 LaLiga Osasuna Getafe 19/10/2025 21:00 LaLiga Getafe Real Madrid 25/10/2025 18:30 LaLiga Athletic Bilbao Getafe









-Próximos partidos del Levante.

