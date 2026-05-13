Getafe 3 - 1 Mallorca | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 36 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 13 de mayo de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Getafe ha ganado este miércoles por 3-1 al Mallorca en el Coliseum, en un partido donde los locales supieron aprovechar sus oportunidades pese a tener menos posesión de balón. Martin Satriano fue el jugador más destacado al abrir el marcador en el minuto 14 y ampliar la ventaja en el 41, lo que permitió al equipo madrileño irse al descanso con un cómodo 2-0. En la segunda mitad, Zaid Abner Romero aumentó la diferencia en el 63, antes de que Omar Mascarell recortara distancias para el Mallorca en el 66. A pesar de la derrota, el conjunto balear tuvo más control del balón, pero no logró materializar sus ocasiones. Con este resultado, el Getafe se mantiene en la séptima posición, lo que le permitiría disputar la Conference League, mientras que el Mallorca sigue en la lucha por evitar el descenso.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: GETAFE 3 - MALLORCA 1 (2-0, al descanso).
--EQUIPOS.
GETAFE: David Soria; Allan Nyom (Davinchi, min.65), Djene (Sebastian Boselli, min.71), Domingos Duarte, Zaid Abner Romero, Juan Iglesias; Luis Milla, Damian Caceres, Mauro Arambarri; Mario Martin, Martin Satriano.
MALLORCA: Leo Roman; David Lopez, Martin Valjent, Pablo Maffeo, Luis Orejuela; Manu Morlanes (Abdon Prats, min.80), Omar Mascarell, Zito Luvumbo (Pablo Torre, min.46), Sergi Darder (Antonio Sanchez, min.67), Jan Virgili (Takuma Asano, min.67), Vedat Muriqi.
--GOLES.
1-0, min.14: Martin Satriano (Allan Nyom) .
2-0, min.41: Martin Satriano.
3-0, min.63: Zaid Abner Romero (Luis Milla) .
3-1, min.66: Omar Mascarell (Pablo Torre) .
--ÁRBITRO.
Juan Martinez, asistido en las bandas por Diego Barbero y Miguel Martinez, en el VAR: Jorge Figueroa y Juan Luis Pulido. Amonestó a Domingos Duarte (min.79), Davinchi (min.81), Mario Martin (min.87), por parte del GETAFE. Amonestó a Omar Mascarell (min.31), Pablo Maffeo (min.43), Pablo Torre (min.75), Antonio Sanchez (min.82), por parte del MALLORCA.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Coliseum (7,238 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Getafe
| Mallorca
|Goles
| 3
| 1
|Remates Fuera
| 4
| 3
|Remates
| 8
| 7
|Pases Totales
| 225
| 406
|Corners
| 3
| 3
|Faltas
| 17
| 17
|Posesión
| 40%
| 60%
|Tiros Bloqueados
| 0
| 2
|Fueras de Juego
| 0
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 4
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 2
| 1
|Ataques
| 105
| 99
|Ataques Peligrosos
| 37
| 30
|Centros
| 11
| 9
|Saques de Banda
| 28
| 32
|Saques de Portería
| 6
| 7
|Tratamientos
| 5
| 1
|Sustituciones
| 2
| 4
|Tiros de Falta
| 19
| 17
|Paradas
| 1
| 1
|Contra Golpes
| 0
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 91
| 36
|2
| Champions
| Real Madrid
| 77
| 35
|3
| Champions
| Villarreal
| 69
| 36
|4
| Champions
| Atlético
| 66
| 36
|5
| Champions
| Betis
| 57
| 36
|6
| Europa League
| Celta
| 50
| 36
|7
| Conference League
| Getafe
| 48
| 36
|17
| Permanencia
| Mallorca
| 39
| 36
|18
| Descenso
| Levante
| 39
| 36
|19
| Descenso
| Girona
| 39
| 35
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 29
| 35
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/05/2026
| LaLiga
| Getafe
| 3-1
| Mallorca
|09/11/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-0
| Getafe
|18/05/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-2
| Getafe
|21/12/2024
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Mallorca
|26/05/2024
| LaLiga
| Getafe
| 1-2
| Mallorca
-Últimos Resultados del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/05/2026
| LaLiga
| Getafe
| 3-1
| Mallorca
|10/05/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-0
| Getafe
|03/05/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-2
| Rayo
|25/04/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-2
| Barcelona
|22/04/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-1
| Getafe
-Últimos Resultados del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/05/2026
| LaLiga
| Getafe
| 3-1
| Mallorca
|10/05/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Villarreal
|01/05/2026
| LaLiga
| Girona
| 0-1
| Mallorca
|25/04/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Mallorca
|21/04/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Valencia
-Próximos partidos del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|17/05/2026 19:00
| LaLiga
| Elche
| Getafe
|23/05/2026 21:00
| LaLiga
| Getafe
| Osasuna
-Próximos partidos del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|17/05/2026 19:00
| LaLiga
| Levante
| Mallorca
|23/05/2026 21:00
| LaLiga
| Mallorca
| Real Oviedo