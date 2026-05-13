Getafe 3 - 1 Mallorca | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 36 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 13 de mayo de 2026.

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El Getafe ha ganado este miércoles por 3-1 al Mallorca en el Coliseum, en un partido donde los locales supieron aprovechar sus oportunidades pese a tener menos posesión de balón. Martin Satriano fue el jugador más destacado al abrir el marcador en el minuto 14 y ampliar la ventaja en el 41, lo que permitió al equipo madrileño irse al descanso con un cómodo 2-0. En la segunda mitad, Zaid Abner Romero aumentó la diferencia en el 63, antes de que Omar Mascarell recortara distancias para el Mallorca en el 66. A pesar de la derrota, el conjunto balear tuvo más control del balón, pero no logró materializar sus ocasiones. Con este resultado, el Getafe se mantiene en la séptima posición, lo que le permitiría disputar la Conference League, mientras que el Mallorca sigue en la lucha por evitar el descenso.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: GETAFE 3 - MALLORCA 1 (2-0, al descanso).



--EQUIPOS.

GETAFE: David Soria; Allan Nyom (Davinchi, min.65), Djene (Sebastian Boselli, min.71), Domingos Duarte, Zaid Abner Romero, Juan Iglesias; Luis Milla, Damian Caceres, Mauro Arambarri; Mario Martin, Martin Satriano.



MALLORCA: Leo Roman; David Lopez, Martin Valjent, Pablo Maffeo, Luis Orejuela; Manu Morlanes (Abdon Prats, min.80), Omar Mascarell, Zito Luvumbo (Pablo Torre, min.46), Sergi Darder (Antonio Sanchez, min.67), Jan Virgili (Takuma Asano, min.67), Vedat Muriqi.



--GOLES.

1-0, min.14: Martin Satriano (Allan Nyom) .

2-0, min.41: Martin Satriano.

3-0, min.63: Zaid Abner Romero (Luis Milla) .

3-1, min.66: Omar Mascarell (Pablo Torre) .





--ÁRBITRO.

Juan Martinez, asistido en las bandas por Diego Barbero y Miguel Martinez, en el VAR: Jorge Figueroa y Juan Luis Pulido. Amonestó a Domingos Duarte (min.79), Davinchi (min.81), Mario Martin (min.87), por parte del GETAFE. Amonestó a Omar Mascarell (min.31), Pablo Maffeo (min.43), Pablo Torre (min.75), Antonio Sanchez (min.82), por parte del MALLORCA.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Coliseum (7,238 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Getafe Mallorca Goles 3 1 Remates Fuera 4 3 Remates 8 7 Pases Totales 225 406 Corners 3 3 Faltas 17 17 Posesión 40% 60% Tiros Bloqueados 0 2 Fueras de Juego 0 2 Tarjetas Amarillas 3 4 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 1 Ataques 105 99 Ataques Peligrosos 37 30 Centros 11 9 Saques de Banda 28 32 Saques de Portería 6 7 Tratamientos 5 1 Sustituciones 2 4 Tiros de Falta 19 17 Paradas 1 1 Contra Golpes 0 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 91 36 2 Champions Real Madrid 77 35 3 Champions Villarreal 69 36 4 Champions Atlético 66 36 5 Champions Betis 57 36 6 Europa League Celta 50 36 7 Conference League Getafe 48 36 17 Permanencia Mallorca 39 36 18 Descenso Levante 39 36 19 Descenso Girona 39 35 20 Descenso Real Oviedo 29 35



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/05/2026 LaLiga Getafe 3-1 Mallorca 09/11/2025 LaLiga Mallorca 1-0 Getafe 18/05/2025 LaLiga Mallorca 1-2 Getafe 21/12/2024 LaLiga Getafe 0-1 Mallorca 26/05/2024 LaLiga Getafe 1-2 Mallorca









-Últimos Resultados del Getafe.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/05/2026 LaLiga Getafe 3-1 Mallorca 10/05/2026 LaLiga Real Oviedo 0-0 Getafe 03/05/2026 LaLiga Getafe 0-2 Rayo 25/04/2026 LaLiga Getafe 0-2 Barcelona 22/04/2026 LaLiga Real Sociedad 0-1 Getafe









-Últimos Resultados del Mallorca.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/05/2026 LaLiga Getafe 3-1 Mallorca 10/05/2026 LaLiga Mallorca 1-1 Villarreal 01/05/2026 LaLiga Girona 0-1 Mallorca 25/04/2026 LaLiga Alavés 2-1 Mallorca 21/04/2026 LaLiga Mallorca 1-1 Valencia









-Próximos partidos del Getafe.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 17/05/2026 19:00 LaLiga Elche Getafe 23/05/2026 21:00 LaLiga Getafe Osasuna









-Próximos partidos del Mallorca.

