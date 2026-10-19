Getafe 1 - 1 Rayo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 9 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 19 de octubre de 2026.

-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial

El Getafe y el Rayo empataron este lunes 1-1 en el Coliseum, en un partido donde el equipo visitante llevó la iniciativa con una posesión del 68% y 19 remates, destacando la actuación de Álvaro García, quien abrió el marcador en el minuto 11 tras una asistencia de Jorge de Frutos. Sin embargo, el encuentro cambió tras la expulsión de Djene en el minuto 29, lo que permitió al Rayo mantener el control del balón. A pesar de la inferioridad numérica, el Getafe logró igualar el marcador en el minuto 57 gracias a un gol de Martin Satriano, asistido por Francho Serrano. La actuación del portero Emil Audero fue crucial para mantener el empate, con varias paradas importantes a lo largo del partido.

Con este resultado, el Getafe se mantiene en la 14ª posición con 10 puntos en 10 partidos, mientras que el Rayo, ahora con 10 puntos en 9 partidos, sigue en la 13ª posición. Ninguno de los equipos se encuentra en posiciones de descenso, pero ambos deben mejorar su rendimiento para aspirar a posiciones más altas en la tabla. El Barcelona, líder de la clasificación con 27 puntos, se mantiene firme en la primera posición, asegurando su clasificación para la Champions. Por otro lado, el Málaga, en la última posición con 4 puntos, se encuentra en una situación crítica, necesitando urgentemente mejorar para evitar el descenso.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: GETAFE 1 - RAYO VALLECANO 1 (0-1, al descanso).

-EQUIPOS

GETAFE: David Soria; Daniel Carvajal (Sebastian Boselli, min.80), Johan Mojica, Jean Ives Valou, Djene; Nemanja Gudelj, Martin Satriano, Kiko (Francho Serrano, min.46), Mario Martin (Andres Garcia, min.46); Ramon Terrats (Abdelkabir Abqar, min.32), Enes Unal (Borja Mayoral, min.87).RAYO VALLECANO: Emil Audero; Ivan Balliu (Pedro Diaz, min.59), Florian Lejeune, Mujaid Sadick, Adria Pedrosa; Unai Lopez (Fran Perez, min.80), Pathe Ciss, Isi Palazon (Oscar Valentin, min.59), Sergio Camello, Alvaro Garcia (Alexandre Zurawski, min.80), Jorge de Frutos (Giorgi Tsitaishvili, min.65).

-GOLES

0-1, min.11: Alvaro Garcia (Jorge de Frutos) .1-1, min.57: Martin Satriano (Francho Serrano) .

-ÁRBITRO

Jon Gonzalez, asistido en las bandas por Ignacio Alonso y Judit Romano, en el VAR: Alejandro Muniz y David Galvez. Amonestó a Kiko (min.1), Djene (min.17), Francho Serrano (min.51), Daniel Carvajal (min.80), Enes Unal (min.84), Nemanja Gudelj (min.88), y, además expulsó con tarjeta roja Djene (min.29), por parte de GETAFE. Amonestó a Ivan Balliu (min.45+1), Pathe Ciss (min.70), Sergio Camello (min.90+4), por parte de RAYO VALLECANO.

-INCIDENCIAS VAR

Ninguna

-ESTADIO

Coliseum televisado por Dazn

Estadísticas del partido

Estadística Getafe Rayo Vallecano Goles 1 1 Remates Fuera 3 7 Remates 10 19 Pases Totales 257 579 Corners 8 8 Faltas 12 9 Posesión 32% 68% Tiros Bloqueados 3 7 Fueras de Juego 0 3 Tarjetas Amarillas 6 3 Tarjetas Rojas 1 0 Asistencias 1 1 Ataques 72 113 Ataques Peligrosos 30 58 Centros 18 19 Saques de Banda 9 11 Saques de Portería 9 5 Tratamientos 0 6 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 12 12 Paradas 4 3 Contra Golpes 1 1

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 27 9 2 Champions Atlético 22 9 3 Champions Real Madrid 21 9 4 Champions Betis 19 9 5 Europa League Real Sociedad 16 9 6 Conference League Sevilla 14 9 13 Permanencia Rayo 9 8 14 Permanencia Getafe 9 9 18 Descenso Elche 7 9 19 Descenso Valencia 6 9 20 Descenso Malaga 4 9

Últimos enfrentamientos directos

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