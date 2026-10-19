Getafe 1 - 1 Rayo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 9 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 19 de octubre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Getafe y el Rayo empataron este lunes 1-1 en el Coliseum, en un partido donde el equipo visitante llevó la iniciativa con una posesión del 68% y 19 remates, destacando la actuación de Álvaro García, quien abrió el marcador en el minuto 11 tras una asistencia de Jorge de Frutos. Sin embargo, el encuentro cambió tras la expulsión de Djene en el minuto 29, lo que permitió al Rayo mantener el control del balón. A pesar de la inferioridad numérica, el Getafe logró igualar el marcador en el minuto 57 gracias a un gol de Martin Satriano, asistido por Francho Serrano. La actuación del portero Emil Audero fue crucial para mantener el empate, con varias paradas importantes a lo largo del partido.
Con este resultado, el Getafe se mantiene en la 14ª posición con 10 puntos en 10 partidos, mientras que el Rayo, ahora con 10 puntos en 9 partidos, sigue en la 13ª posición. Ninguno de los equipos se encuentra en posiciones de descenso, pero ambos deben mejorar su rendimiento para aspirar a posiciones más altas en la tabla. El Barcelona, líder de la clasificación con 27 puntos, se mantiene firme en la primera posición, asegurando su clasificación para la Champions. Por otro lado, el Málaga, en la última posición con 4 puntos, se encuentra en una situación crítica, necesitando urgentemente mejorar para evitar el descenso.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: GETAFE 1 - RAYO VALLECANO 1 (0-1, al descanso).
-EQUIPOS
GETAFE: David Soria; Daniel Carvajal (Sebastian Boselli, min.80), Johan Mojica, Jean Ives Valou, Djene; Nemanja Gudelj, Martin Satriano, Kiko (Francho Serrano, min.46), Mario Martin (Andres Garcia, min.46); Ramon Terrats (Abdelkabir Abqar, min.32), Enes Unal (Borja Mayoral, min.87).
RAYO VALLECANO: Emil Audero; Ivan Balliu (Pedro Diaz, min.59), Florian Lejeune, Mujaid Sadick, Adria Pedrosa; Unai Lopez (Fran Perez, min.80), Pathe Ciss, Isi Palazon (Oscar Valentin, min.59), Sergio Camello, Alvaro Garcia (Alexandre Zurawski, min.80), Jorge de Frutos (Giorgi Tsitaishvili, min.65).
-GOLES
0-1, min.11: Alvaro Garcia (Jorge de Frutos) .
1-1, min.57: Martin Satriano (Francho Serrano) .
-ÁRBITRO
Jon Gonzalez, asistido en las bandas por Ignacio Alonso y Judit Romano, en el VAR: Alejandro Muniz y David Galvez. Amonestó a Kiko (min.1), Djene (min.17), Francho Serrano (min.51), Daniel Carvajal (min.80), Enes Unal (min.84), Nemanja Gudelj (min.88), y, además expulsó con tarjeta roja Djene (min.29), por parte de GETAFE. Amonestó a Ivan Balliu (min.45+1), Pathe Ciss (min.70), Sergio Camello (min.90+4), por parte de RAYO VALLECANO.
-INCIDENCIAS VAR
Ninguna
-ESTADIO
Coliseum televisado por Dazn
Estadísticas del partido
|Estadística
| Getafe
| Rayo Vallecano
|Goles
| 1
| 1
|Remates Fuera
| 3
| 7
|Remates
| 10
| 19
|Pases Totales
| 257
| 579
|Corners
| 8
| 8
|Faltas
| 12
| 9
|Posesión
| 32%
| 68%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 7
|Fueras de Juego
| 0
| 3
|Tarjetas Amarillas
| 6
| 3
|Tarjetas Rojas
| 1
| 0
|Asistencias
| 1
| 1
|Ataques
| 72
| 113
|Ataques Peligrosos
| 30
| 58
|Centros
| 18
| 19
|Saques de Banda
| 9
| 11
|Saques de Portería
| 9
| 5
|Tratamientos
| 0
| 6
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 12
| 12
|Paradas
| 4
| 3
|Contra Golpes
| 1
| 1
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 27
| 9
|2
| Champions
| Atlético
| 22
| 9
|3
| Champions
| Real Madrid
| 21
| 9
|4
| Champions
| Betis
| 19
| 9
|5
| Europa League
| Real Sociedad
| 16
| 9
|6
| Conference League
| Sevilla
| 14
| 9
|13
| Permanencia
| Rayo
| 9
| 8
|14
| Permanencia
| Getafe
| 9
| 9
|18
| Descenso
| Elche
| 7
| 9
|19
| Descenso
| Valencia
| 6
| 9
|20
| Descenso
| Malaga
| 4
| 9
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|19/10/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Rayo
|03/05/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-2
| Rayo
|02/01/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Getafe
|02/05/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Getafe
|24/08/2024
| LaLiga
| Getafe
| 0-0
| Rayo
Últimos Resultados de Getafe
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/10/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Getafe
|20/09/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Malaga
|17/09/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Getafe
|13/09/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Deportivo
|07/09/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Celta
Últimos Resultados de Rayo
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|19/09/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Rayo
|15/09/2026
| LaLiga
| Rayo
| 2-1
| Espanyol
|12/09/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Rayo
|05/09/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-2
| Racing
|31/08/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 5-2
| Rayo
Próximos partidos de Getafe
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|25/10/2026 14:00
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Getafe
|01/11/2026 14:00
| LaLiga
| Getafe
| Sevilla
|08/11/2026 18:30
| LaLiga
| Villarreal
| Getafe
Próximos partidos de Rayo
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|24/10/2026 14:00
| LaLiga
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| Elche
|31/10/2026 16:15
| LaLiga
| Rayo
| Celta
|08/11/2026 16:15
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| Rayo