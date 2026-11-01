Getafe 3 - 1 Sevilla | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 11 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 1 de noviembre de 2026.

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El Getafe ha ganado este domingo por 3-1 al Sevilla en un partido disputado en el Coliseum. El encuentro comenzó con el Sevilla adelantándose en el marcador gracias a un gol de Kike Salas en el minuto 19. Sin embargo, el equipo local reaccionó en la segunda mitad, igualando el marcador en el minuto 68 con un tanto de Enes Unal, asistido por Martin Satriano. Poco después, en el minuto 73, el propio Satriano puso al Getafe por delante tras una asistencia de Unal. La expulsión de Manu Bueno en el minuto 90+1 dejó al Sevilla con un jugador menos, lo que facilitó que Orel Mangala sellara la victoria para el Getafe en el tiempo de descuento, concretamente en el minuto 90+4, tras un pase de Andres Garcia. El partido estuvo marcado por la intervención del VAR, que confirmó el segundo gol del Getafe tras una revisión. Con esta victoria, el Getafe suma tres puntos importantes, mientras que el Sevilla, que tuvo más posesión y remates, no pudo mantener su ventaja inicial.

En la clasificación, el Getafe se sitúa en la posición 12 con 15 puntos tras 11 partidos, igualando a varios equipos en la tabla. El Sevilla, por su parte, se mantiene en la sexta posición con 17 puntos en 11 partidos, lo que le permite seguir en la lucha por puestos europeos, aunque deberá mejorar para asegurar su presencia en competiciones continentales. El Barcelona sigue liderando la clasificación con 30 puntos, mientras que el Atlético de Madrid y el Real Madrid completan las posiciones de Champions. El partido también destacó por la actuación de Martin Satriano, quien fue clave en el ataque del Getafe, participando en dos de los goles de su equipo.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: GETAFE 3 - SEVILLA 1 (0-1, al descanso).

-EQUIPOS

GETAFE: David Soria; Daniel Carvajal, Djene, Jean Ives Valou (Davinchi, min.46), Sebastian Boselli; Nemanja Gudelj, Francho Serrano (Orel Mangala, min.46), Ramon Terrats (Kiko, min.82), Martin Satriano, Andres Garcia, Enes Unal (Ivan Azon, min.82).SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Andres Castrin, Kike Salas, Gabriel Suazo (Julio Diaz, min.87); Chidera Ejuke, Lucien Agoume (Giorgi Kochorashvili, min.87), Youssouf Fofana (Robbie Ure, min.72), Felix Correia (Ruben Vargas, min.72); Lucas Stassin, Isaac Romero (Manu Bueno, min.27).

-GOLES

0-1, min.19: Kike Salas (Felix Correia) .1-1, min.68: Enes Unal (Martin Satriano) .2-1, min.73: Martin Satriano (Enes Unal) .3-1, min.90(+4): Orel Mangala (Andres Garcia) .Amarilla al banquillo, a Arouna Sangante del Sevilla en el minuto 77 .

-ÁRBITRO

Victor Garcia, asistido en las bandas por Diego Sanchez y Julian Villasenor, en el VAR: Juan Luis Pulido y Alejandro Muniz. Amonestó a Davinchi (min.59), Nemanja Gudelj (min.84), por parte de GETAFE. Amonestó a Gabriel Suazo (min.27), Andres Castrin (min.77), Lucien Agoume (min.77), y, además expulsó con tarjeta roja Manu Bueno (min.90+1), por parte de SEVILLA.

-INCIDENCIAS VAR

Min.74: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Getafe.Min.77: ¡GOL! Tras una revisión de la jugada, el árbitro cambia su decisión inicial y concede el gol a Getafe.

-ESTADIO

Coliseum televisado por Dazn

Estadísticas del partido

Estadística Getafe Sevilla Goles 3 1 Remates Fuera 4 7 Remates 11 12 Pases Totales 296 343 Corners 2 2 Faltas 18 18 Posesión 47% 53% Tiros Bloqueados 2 1 Fueras de Juego 0 2 Tarjetas Amarillas 2 4 Tarjetas Rojas 0 1 Asistencias 3 1 Ataques 88 91 Ataques Peligrosos 45 42 Centros 17 15 Saques de Banda 25 31 Saques de Portería 8 7 Tratamientos 0 0 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 20 18 Paradas 3 2 Contra Golpes 1 1

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 30 11 2 Champions Atlético 28 11 3 Champions Real Madrid 24 10 4 Champions Betis 23 11 5 Europa League Real Sociedad 19 10 6 Conference League Sevilla 17 11 12 Permanencia Getafe 12 11 18 Descenso Levante 10 11 19 Descenso Valencia 6 10 20 Descenso Malaga 5 11

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Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/11/2026 LaLiga Getafe 3-1 Sevilla 22/02/2026 LaLiga Getafe 0-1 Sevilla 25/08/2025 LaLiga Sevilla 1-2 Getafe 01/02/2025 LaLiga Getafe 0-0 Sevilla 14/09/2024 LaLiga Sevilla 1-0 Getafe

Últimos Resultados de Getafe

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/11/2026 LaLiga Getafe 3-1 Sevilla 25/10/2026 LaLiga Athletic Bilbao 4-0 Getafe 19/10/2026 LaLiga Getafe 1-1 Rayo 10/10/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Getafe 20/09/2026 LaLiga Getafe 1-0 Malaga

Últimos Resultados de Sevilla

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/11/2026 LaLiga Getafe 3-1 Sevilla 26/10/2026 LaLiga Sevilla 2-0 Osasuna 18/10/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Sevilla 12/10/2026 LaLiga Levante 3-3 Sevilla 19/09/2026 LaLiga Sevilla 1-3 Barcelona

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