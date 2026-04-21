Girona 2 - 3 Betis | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 33 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 21 de abril de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Betis ha ganado este martes por 3-2 al Girona en un emocionante encuentro de LaLiga disputado en el Estadi Municipal de Montilivi. El partido comenzó con un gol temprano de Viktor Tsigankov para los locales en el minuto 7, pero Marc Roca igualó para los visitantes en el 23. En la segunda mitad, Abdessamad Ezzalzouli puso al Betis por delante en el 63, aunque Azzedine Ounahi empató de penalti en el 68. Finalmente, Rodrigo Riquelme aseguró la victoria para el Betis en el 80. A pesar de tener más posesión y remates, el Girona no pudo capitalizar sus oportunidades. Con este resultado, el Betis se mantiene en la quinta posición, asegurando su participación en la Europa League, mientras que el Girona sigue en el puesto 11. En cuanto a la clasificación, el Barcelona se mantiene como líder con 79 puntos, con el Real Madrid y el Villarreal en posiciones de Champions. El Girona, con 38 puntos, aún tiene opciones de mejorar su posición, mientras que el Betis, con 52 puntos, se consolida en la zona europea. No se registraron expulsiones ni cambios significativos tras las revisiones del VAR, y el partido se desarrolló sin mayores incidentes.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: GIRONA 2 - REAL BETIS 3 (1-1, al descanso).



--EQUIPOS.

GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez (Hugo Rincon, min.83), Vitor Reis, Daley Blind, Alex Moreno; Viktor Tsigankov, Fran Beltran (Joel Roca, min.66), Axel Witsel, Azzedine Ounahi, Ivan Martin (Thomas Lemar, min.83), Claudio Echeverri (Cristhian Stuani, min.73).



REAL BETIS: Alvaro Valles; Aitor Ruibal (Hector Bellerin, min.75), Marc Bartra, Natan, Valentin Gomez; Sofyan Amrabat, Marc Roca, Pablo Fornals (Isco, min.75), Giovani Lo Celso (Rodrigo Riquelme, min.46), Abdessamad Ezzalzouli (Ricardo Rodriguez, min.88), Juan Hernandez (Cedric Bakambu, min.46).



--GOLES.

1-0, min.7: Viktor Tsigankov.

1-1, min.23: Marc Roca (Abdessamad Ezzalzouli) .

1-2, min.63: Abdessamad Ezzalzouli (Cedric Bakambu) .

2-2, min.68: Azzedine Ounahi, de penalti.

2-3, min.80: Rodrigo Riquelme (Abdessamad Ezzalzouli) .





--ÁRBITRO.

Iosu Galech, asistido en las bandas por Ignacio Alonso y Jose Escuela, en el VAR: Jose Antonio Lopez y Alejandro Hernandez. Amonestó a Azzedine Ounahi (min.79), por parte del GIRONA. Amonestó a Cedric Bakambu (min.50), Rodrigo Riquelme (min.79), Giovani Lo Celso (min.9), por parte del REAL BETIS.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.86: Hay Eventos VAR que no hemos podido reproducir.



Min.87: Hay Eventos VAR que no hemos podido reproducir.





--ESTADIO.

Estadi Municipal de Montilivi (11,934 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Girona Real Betis Goles 2 3 Remates Fuera 2 3 Remates 9 7 Pases Totales 571 447 Corners 3 1 Faltas 12 17 Posesión 56% 44% Tiros Bloqueados 5 1 Fueras de Juego 3 0 Tarjetas Amarillas 1 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 3 Ataques 103 81 Ataques Peligrosos 51 30 Centros 8 5 Saques de Banda 11 16 Saques de Portería 6 4 Tratamientos 0 1 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 17 15 Paradas 0 0 Contra Golpes 2 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 79 31 2 Champions Real Madrid 70 31 3 Champions Villarreal 61 31 4 Champions Atlético 57 31 5 Europa League Betis 49 32 6 Conference League Celta 44 31 11 Permanencia Girona 38 32 18 Descenso Elche 32 31 19 Descenso Levante 29 31 20 Descenso Real Oviedo 27 31



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/04/2026 LaLiga Girona 2-3 Betis 23/11/2025 LaLiga Betis 1-1 Girona 21/04/2025 LaLiga Girona 1-3 Betis 15/08/2024 LaLiga Betis 1-1 Girona 31/03/2024 LaLiga Girona 3-2 Betis









-Últimos Resultados del Girona.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/04/2026 LaLiga Real Madrid 1-1 Girona 06/04/2026 LaLiga Girona 1-0 Villarreal 21/03/2026 LaLiga Osasuna 1-0 Girona 14/03/2026 LaLiga Girona 3-0 Athletic Bilbao 07/03/2026 LaLiga Levante 1-1 Girona









-Últimos Resultados del Betis.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/04/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Betis 04/04/2026 LaLiga Betis 0-0 Espanyol 22/03/2026 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Betis 15/03/2026 LaLiga Betis 1-1 Celta 08/03/2026 LaLiga Getafe 2-0 Betis









-Próximos partidos del Girona.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 25/04/2026 18:30 LaLiga Valencia Girona 01/05/2026 21:00 LaLiga Girona Mallorca 11/05/2026 21:00 LaLiga Rayo Girona









-Próximos partidos del Betis.

