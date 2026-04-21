Girona 2 - 3 Betis | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 33 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 21 de abril de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Betis ha ganado este martes por 3-2 al Girona en un emocionante encuentro de LaLiga disputado en el Estadi Municipal de Montilivi. El partido comenzó con un gol temprano de Viktor Tsigankov para los locales en el minuto 7, pero Marc Roca igualó para los visitantes en el 23. En la segunda mitad, Abdessamad Ezzalzouli puso al Betis por delante en el 63, aunque Azzedine Ounahi empató de penalti en el 68. Finalmente, Rodrigo Riquelme aseguró la victoria para el Betis en el 80. A pesar de tener más posesión y remates, el Girona no pudo capitalizar sus oportunidades. Con este resultado, el Betis se mantiene en la quinta posición, asegurando su participación en la Europa League, mientras que el Girona sigue en el puesto 11.
En cuanto a la clasificación, el Barcelona se mantiene como líder con 79 puntos, con el Real Madrid y el Villarreal en posiciones de Champions. El Girona, con 38 puntos, aún tiene opciones de mejorar su posición, mientras que el Betis, con 52 puntos, se consolida en la zona europea. No se registraron expulsiones ni cambios significativos tras las revisiones del VAR, y el partido se desarrolló sin mayores incidentes.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: GIRONA 2 - REAL BETIS 3 (1-1, al descanso).
--EQUIPOS.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez (Hugo Rincon, min.83), Vitor Reis, Daley Blind, Alex Moreno; Viktor Tsigankov, Fran Beltran (Joel Roca, min.66), Axel Witsel, Azzedine Ounahi, Ivan Martin (Thomas Lemar, min.83), Claudio Echeverri (Cristhian Stuani, min.73).
REAL BETIS: Alvaro Valles; Aitor Ruibal (Hector Bellerin, min.75), Marc Bartra, Natan, Valentin Gomez; Sofyan Amrabat, Marc Roca, Pablo Fornals (Isco, min.75), Giovani Lo Celso (Rodrigo Riquelme, min.46), Abdessamad Ezzalzouli (Ricardo Rodriguez, min.88), Juan Hernandez (Cedric Bakambu, min.46).
--GOLES.
1-0, min.7: Viktor Tsigankov.
1-1, min.23: Marc Roca (Abdessamad Ezzalzouli) .
1-2, min.63: Abdessamad Ezzalzouli (Cedric Bakambu) .
2-2, min.68: Azzedine Ounahi, de penalti.
2-3, min.80: Rodrigo Riquelme (Abdessamad Ezzalzouli) .
--ÁRBITRO.
Iosu Galech, asistido en las bandas por Ignacio Alonso y Jose Escuela, en el VAR: Jose Antonio Lopez y Alejandro Hernandez. Amonestó a Azzedine Ounahi (min.79), por parte del GIRONA. Amonestó a Cedric Bakambu (min.50), Rodrigo Riquelme (min.79), Giovani Lo Celso (min.9), por parte del REAL BETIS.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.86: Hay Eventos VAR que no hemos podido reproducir.
Min.87: Hay Eventos VAR que no hemos podido reproducir.
--ESTADIO.
Estadi Municipal de Montilivi (11,934 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Girona
| Real Betis
|Goles
| 2
| 3
|Remates Fuera
| 2
| 3
|Remates
| 9
| 7
|Pases Totales
| 571
| 447
|Corners
| 3
| 1
|Faltas
| 12
| 17
|Posesión
| 56%
| 44%
|Tiros Bloqueados
| 5
| 1
|Fueras de Juego
| 3
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 3
|Ataques
| 103
| 81
|Ataques Peligrosos
| 51
| 30
|Centros
| 8
| 5
|Saques de Banda
| 11
| 16
|Saques de Portería
| 6
| 4
|Tratamientos
| 0
| 1
|Sustituciones
| 4
| 5
|Tiros de Falta
| 17
| 15
|Paradas
| 0
| 0
|Contra Golpes
| 2
| 1
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 79
| 31
|2
| Champions
| Real Madrid
| 70
| 31
|3
| Champions
| Villarreal
| 61
| 31
|4
| Champions
| Atlético
| 57
| 31
|5
| Europa League
| Betis
| 49
| 32
|6
| Conference League
| Celta
| 44
| 31
|11
| Permanencia
| Girona
| 38
| 32
|18
| Descenso
| Elche
| 32
| 31
|19
| Descenso
| Levante
| 29
| 31
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 27
| 31
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/04/2026
| LaLiga
| Girona
| 2-3
| Betis
|23/11/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Girona
|21/04/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-3
| Betis
|15/08/2024
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Girona
|31/03/2024
| LaLiga
| Girona
| 3-2
| Betis
-Últimos Resultados del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/04/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-1
| Girona
|06/04/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-0
| Villarreal
|21/03/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Girona
|14/03/2026
| LaLiga
| Girona
| 3-0
| Athletic Bilbao
|07/03/2026
| LaLiga
| Levante
| 1-1
| Girona
-Últimos Resultados del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|12/04/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Betis
|04/04/2026
| LaLiga
| Betis
| 0-0
| Espanyol
|22/03/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Betis
|15/03/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Celta
|08/03/2026
| LaLiga
| Getafe
| 2-0
| Betis
-Próximos partidos del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|25/04/2026 18:30
| LaLiga
| Valencia
| Girona
|01/05/2026 21:00
| LaLiga
| Girona
| Mallorca
|11/05/2026 21:00
| LaLiga
| Rayo
| Girona
-Próximos partidos del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|24/04/2026 21:00
| LaLiga
| Betis
| Real Madrid
|03/05/2026 18:30
| LaLiga
| Betis
| Real Oviedo
|09/05/2026 21:00
| LaLiga
| Real Sociedad
| Betis