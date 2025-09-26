Girona 0 - 0 Espanyol | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Girona 0 - 0 Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de LaLiga EA Sports
Girona 0 - 0 Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 26 septiembre 2025 22:52

Madrid, 26 de septiembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Girona y el Espanyol firmaron un empate sin goles en un partido disputado en el Estadi Municipal de Montilivi, donde los locales dominaron las estadísticas con un 60% de posesión y 9 remates por los 20 del conjunto blanquiazul. El encuentro estuvo marcado por la intensidad defensiva de ambos equipos, con Cristian Portu destacando como el jugador más participativo en ataque por parte del Girona.

Con este resultado, el Girona sigue en zona de descenso con 3 puntos, mientras que el Espanyol se mantiene en la cuarta posición con 12 unidades. El árbitro Francisco José Hernández mostró una única tarjeta amarilla en el partido, correspondiente a Omar El Hilali del Espanyol en el minuto 35, en un choque sin mayores incidencias y con pocas ocasiones claras de gol.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: GIRONA 0 - ESPANYOL 0 (0-0, al descanso).

--EQUIPOS.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Alejandro Frances (Arnau Martinez, min.78), Vitor Reis, Daley Blind; Axel Witsel (Jhon Solis, min.87), Ivan Martin, Hugo Rincon (Yaser Asprilla, min.69), Azzedine Ounahi, Alex Moreno; Cristian Portu (Bryan Gil, min.69), Vladyslav Vanat (Cristhian Stuani, min.78).

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Clemens Riedel, Carlos Romero; Tyrhys Dolan (Charles Pickel, min.65), Urko Gonzalez de Zarate (Edu Exposito, min.65), Pol Lozano (Ramon Terrats, min.87), Pere Milla (Kike Garcia, min.87); Javier Puado (Jofre Carreras, min.75), Roberto Fernandez.

--GOLES.


--ÁRBITRO.
Francisco Jose Hernandez, asistido en las bandas por Ivan Masso y Abraham Perez, en el VAR: Jorge Figueroa y Javier Iglesias. por parte del GIRONA. Amonestó a Omar El Hilali (min.35), por parte del ESPANYOL.

--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna

--ESTADIO.
Estadi Municipal de Montilivi televisado por Movistar La Liga

-Estadísticas del partido.



Estadística Girona Espanyol
Goles 0 0
Remates Fuera 3 10
Remates 9 20
Pases Totales 236 185
Corners 8 4
Faltas 9 11
Posesión 60% 40%
Tiros Bloqueados 3 4
Fueras de Juego 1 1
Tarjetas Amarillas 0 1
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 0 0
Ataques 44 44
Ataques Peligrosos 25 25
Centros 24 20
Saques de Banda 14 19
Saques de Portería 10 4
Tratamientos 0 0
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 12 10
Paradas 6 3
Contra Golpes 1 5



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 18 6
2 Champions Barcelona 16 6
3 Champions Villarreal 13 6
4 Champions Espanyol 12 7
5 Europa League Elche 10 6
6 Conference League Athletic Bilbao 10 6
18 Descenso Real Oviedo 3 6
19 Descenso Girona 3 7
20 Descenso Mallorca 2 6



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
26/09/2025 LaLiga Girona 0-0 Espanyol
10/03/2025 LaLiga Espanyol 1-1 Girona
23/11/2024 LaLiga Girona 4-1 Espanyol
01/04/2023 LaLiga Girona 2-1 Espanyol
07/01/2023 LaLiga Espanyol 2-2 Girona




-Últimos Resultados del Girona.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/09/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Girona
20/09/2025 LaLiga Girona 0-4 Levante
14/09/2025 LaLiga Celta 1-1 Girona
30/08/2025 LaLiga Girona 0-2 Sevilla
24/08/2025 LaLiga Villarreal 5-0 Girona




-Últimos Resultados del Espanyol.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/09/2025 LaLiga Espanyol 2-2 Valencia
20/09/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Espanyol
15/09/2025 LaLiga Espanyol 3-2 Mallorca
31/08/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Osasuna
24/08/2025 LaLiga Real Sociedad 2-2 Espanyol




-Próximos partidos del Girona.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
04/10/2025 16:15 LaLiga Girona Valencia
18/10/2025 16:15 LaLiga Barcelona Girona
25/10/2025 14:00 LaLiga Girona Real Oviedo




-Próximos partidos del Espanyol.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
05/10/2025 18:30 LaLiga Espanyol Betis
17/10/2025 21:00 LaLiga Real Oviedo Espanyol
25/10/2025 16:15 LaLiga Espanyol Elche


