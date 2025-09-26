Girona 0 - 0 Espanyol | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 26 de septiembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Girona y el Espanyol firmaron un empate sin goles en un partido disputado en el Estadi Municipal de Montilivi, donde los locales dominaron las estadísticas con un 60% de posesión y 9 remates por los 20 del conjunto blanquiazul. El encuentro estuvo marcado por la intensidad defensiva de ambos equipos, con Cristian Portu destacando como el jugador más participativo en ataque por parte del Girona.
Con este resultado, el Girona sigue en zona de descenso con 3 puntos, mientras que el Espanyol se mantiene en la cuarta posición con 12 unidades. El árbitro Francisco José Hernández mostró una única tarjeta amarilla en el partido, correspondiente a Omar El Hilali del Espanyol en el minuto 35, en un choque sin mayores incidencias y con pocas ocasiones claras de gol.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: GIRONA 0 - ESPANYOL 0 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Alejandro Frances (Arnau Martinez, min.78), Vitor Reis, Daley Blind; Axel Witsel (Jhon Solis, min.87), Ivan Martin, Hugo Rincon (Yaser Asprilla, min.69), Azzedine Ounahi, Alex Moreno; Cristian Portu (Bryan Gil, min.69), Vladyslav Vanat (Cristhian Stuani, min.78).
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Clemens Riedel, Carlos Romero; Tyrhys Dolan (Charles Pickel, min.65), Urko Gonzalez de Zarate (Edu Exposito, min.65), Pol Lozano (Ramon Terrats, min.87), Pere Milla (Kike Garcia, min.87); Javier Puado (Jofre Carreras, min.75), Roberto Fernandez.
--GOLES.
--ÁRBITRO.
Francisco Jose Hernandez, asistido en las bandas por Ivan Masso y Abraham Perez, en el VAR: Jorge Figueroa y Javier Iglesias. por parte del GIRONA. Amonestó a Omar El Hilali (min.35), por parte del ESPANYOL.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadi Municipal de Montilivi televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Girona
| Espanyol
|Goles
| 0
| 0
|Remates Fuera
| 3
| 10
|Remates
| 9
| 20
|Pases Totales
| 236
| 185
|Corners
| 8
| 4
|Faltas
| 9
| 11
|Posesión
| 60%
| 40%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 4
|Fueras de Juego
| 1
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 0
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 0
|Ataques
| 44
| 44
|Ataques Peligrosos
| 25
| 25
|Centros
| 24
| 20
|Saques de Banda
| 14
| 19
|Saques de Portería
| 10
| 4
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 12
| 10
|Paradas
| 6
| 3
|Contra Golpes
| 1
| 5
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 18
| 6
|2
| Champions
| Barcelona
| 16
| 6
|3
| Champions
| Villarreal
| 13
| 6
|4
| Champions
| Espanyol
| 12
| 7
|5
| Europa League
| Elche
| 10
| 6
|6
| Conference League
| Athletic Bilbao
| 10
| 6
|18
| Descenso
| Real Oviedo
| 3
| 6
|19
| Descenso
| Girona
| 3
| 7
|20
| Descenso
| Mallorca
| 2
| 6
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/09/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-0
| Espanyol
|10/03/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Girona
|23/11/2024
| LaLiga
| Girona
| 4-1
| Espanyol
|01/04/2023
| LaLiga
| Girona
| 2-1
| Espanyol
|07/01/2023
| LaLiga
| Espanyol
| 2-2
| Girona
-Últimos Resultados del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/09/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Girona
|20/09/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-4
| Levante
|14/09/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Girona
|30/08/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-2
| Sevilla
|24/08/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 5-0
| Girona
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/09/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-2
| Valencia
|20/09/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Espanyol
|15/09/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 3-2
| Mallorca
|31/08/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Osasuna
|24/08/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-2
| Espanyol
-Próximos partidos del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|04/10/2025 16:15
| LaLiga
| Girona
| Valencia
|18/10/2025 16:15
| LaLiga
| Barcelona
| Girona
|25/10/2025 14:00
| LaLiga
| Girona
| Real Oviedo
-Próximos partidos del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|05/10/2025 18:30
| LaLiga
| Espanyol
| Betis
|17/10/2025 21:00
| LaLiga
| Real Oviedo
| Espanyol
|25/10/2025 16:15
| LaLiga
| Espanyol
| Elche