Girona 0 - 4 Levante | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Girona 0 - 4 Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 5 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 20 septiembre 2025 16:02

Madrid, 20 de septiembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Levante se impuso con contundencia al Girona en el Estadi Municipal de Montilivi con un rotundo 0-4, mostrando una clara superioridad reflejada en las estadísticas. Los visitantes dominaron el partido con un 65% de posesión, 15 remates por 7 del conjunto local, y una mayor profundidad ofensiva con 49 ataques frente a los 37 del Girona. La expulsión de Axel Witsel en el minuto 30 por doble amarilla y la posterior expulsión de Vitor Reis en el minuto 47 debilitaron significativamente al equipo local, facilitando el triunfo levantino.

Etta Eyong fue el jugador más destacado del encuentro, participando directamente en dos goles: abriendo el marcador en el minuto 43 y asistiendo a Ivan Romero en el 70. Los goles de Carlos Alvarez en el minuto 49 y Goduine Koyalipou en el 92 completaron la goleada, que deja al Girona en una delicada situación en la tabla, ocupando la última posición con solo un punto tras cinco jornadas.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: GIRONA 0 - LEVANTE 4 (0-1, al descanso).

--EQUIPOS.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez (Alejandro Frances, min.46), Vitor Reis, Daley Blind, Alex Moreno; Yaser Asprilla (Hugo Rincon, min.46), Ivan Martin, Axel Witsel, Azzedine Ounahi (Bryan Gil, min.75), Joel Roca (Cristian Portu, min.53), Vladyslav Vanat (Jhon Solis, min.53).

LEVANTE: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Unai Elgezabal, Matias Moreno, Manuel Sanchez; Carlos Alvarez (Kervin Arriaga, min.72), Unai Vencedor (Jon Olasagasti, min.56), Oriol Rey (Jose Luis Morales, min.71), Roger Brugue; Etta Eyong (Goduine Koyalipou, min.72), Ivan Romero (Pablo Martinez, min.72).

--GOLES.
0-1, min.43: Etta Eyong (Jeremy Toljan) .
0-2, min.49: Carlos Alvarez.
0-3, min.70: Ivan Romero (Etta Eyong) .
0-4, min.90(+2): Goduine Koyalipou.


--ÁRBITRO.
Alejandro Quintero, asistido en las bandas por Alvaro Granel y Jose Garcia, en el VAR: Carlos del Cerro y Valentin Pizarro. Amonestó a Axel Witsel (min.18), Hugo Rincon (min.62), Arnau Martinez (min.8), y, además expulso por doble amarilla a Axel Witsel (min.30), y, además expulsó con tarjeta roja Vitor Reis (min.47), por parte del GIRONA. Amonestó a Unai Vencedor (min.24), Carlos Alvarez (min.37), Manuel Sanchez (min.57), por parte del LEVANTE.

--INCIDENCIAS VAR.
Min.48: VAR - TARJETA - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, posible tarjeta para un jugador de Girona.

Min.49: ¡TARJETA! - Después de revisar la situación, el árbitro confirma la tarjeta otorgada a Vitor Reis del Girona.


--ESTADIO.
Estadi Municipal de Montilivi televisado por Dazn

-Estadísticas del partido.



Estadística Girona Levante
Goles 0 4
Remates Fuera 3 7
Remates 7 15
Pases Totales 162 291
Corners 5 3
Faltas 11 16
Posesión 35% 65%
Tiros Bloqueados 3 1
Fueras de Juego 0 1
Tarjetas Amarillas 3 3
Tarjetas Rojas 2 0
Asistencias 0 2
Ataques 37 49
Ataques Peligrosos 23 30
Centros 10 10
Saques de Banda 13 15
Saques de Portería 4 5
Tratamientos 1 2
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 17 11
Paradas 3 1
Contra Golpes 1 0



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 12 4
2 Champions Barcelona 10 4
3 Champions Espanyol 10 4
4 Champions Betis 9 6
5 Europa League Athletic Bilbao 9 4
6 Conference League Getafe 9 4
12 Permanencia Levante 4 5
18 Descenso Real Sociedad 2 5
19 Descenso Mallorca 1 4
20 Descenso Girona 1 5



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/09/2025 LaLiga Girona 0-4 Levante




-Últimos Resultados del Girona.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/09/2025 LaLiga Girona 0-4 Levante
14/09/2025 LaLiga Celta 1-1 Girona
30/08/2025 LaLiga Girona 0-2 Sevilla
24/08/2025 LaLiga Villarreal 5-0 Girona
15/08/2025 LaLiga Girona 1-3 Rayo




-Últimos Resultados del Levante.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/09/2025 LaLiga Girona 0-4 Levante
14/09/2025 LaLiga Levante 2-2 Betis
29/08/2025 LaLiga Elche 2-0 Levante
23/08/2025 LaLiga Levante 2-3 Barcelona
16/08/2025 LaLiga Alavés 2-1 Levante




-Próximos partidos del Girona.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
23/09/2025 19:00 LaLiga Athletic Bilbao Girona
26/09/2025 21:00 LaLiga Girona Espanyol
04/10/2025 16:15 LaLiga Girona Valencia




-Próximos partidos del Levante.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
23/09/2025 21:30 LaLiga Levante Real Madrid
27/09/2025 14:00 LaLiga Getafe Levante
04/10/2025 14:00 LaLiga Real Oviedo Levante


