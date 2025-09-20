Girona 0 - 4 Levante | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 20 de septiembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Levante se impuso con contundencia al Girona en el Estadi Municipal de Montilivi con un rotundo 0-4, mostrando una clara superioridad reflejada en las estadísticas. Los visitantes dominaron el partido con un 65% de posesión, 15 remates por 7 del conjunto local, y una mayor profundidad ofensiva con 49 ataques frente a los 37 del Girona. La expulsión de Axel Witsel en el minuto 30 por doble amarilla y la posterior expulsión de Vitor Reis en el minuto 47 debilitaron significativamente al equipo local, facilitando el triunfo levantino.
Etta Eyong fue el jugador más destacado del encuentro, participando directamente en dos goles: abriendo el marcador en el minuto 43 y asistiendo a Ivan Romero en el 70. Los goles de Carlos Alvarez en el minuto 49 y Goduine Koyalipou en el 92 completaron la goleada, que deja al Girona en una delicada situación en la tabla, ocupando la última posición con solo un punto tras cinco jornadas.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: GIRONA 0 - LEVANTE 4 (0-1, al descanso).
--EQUIPOS.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez (Alejandro Frances, min.46), Vitor Reis, Daley Blind, Alex Moreno; Yaser Asprilla (Hugo Rincon, min.46), Ivan Martin, Axel Witsel, Azzedine Ounahi (Bryan Gil, min.75), Joel Roca (Cristian Portu, min.53), Vladyslav Vanat (Jhon Solis, min.53).
LEVANTE: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Unai Elgezabal, Matias Moreno, Manuel Sanchez; Carlos Alvarez (Kervin Arriaga, min.72), Unai Vencedor (Jon Olasagasti, min.56), Oriol Rey (Jose Luis Morales, min.71), Roger Brugue; Etta Eyong (Goduine Koyalipou, min.72), Ivan Romero (Pablo Martinez, min.72).
--GOLES.
0-1, min.43: Etta Eyong (Jeremy Toljan) .
0-2, min.49: Carlos Alvarez.
0-3, min.70: Ivan Romero (Etta Eyong) .
0-4, min.90(+2): Goduine Koyalipou.
--ÁRBITRO.
Alejandro Quintero, asistido en las bandas por Alvaro Granel y Jose Garcia, en el VAR: Carlos del Cerro y Valentin Pizarro. Amonestó a Axel Witsel (min.18), Hugo Rincon (min.62), Arnau Martinez (min.8), y, además expulso por doble amarilla a Axel Witsel (min.30), y, además expulsó con tarjeta roja Vitor Reis (min.47), por parte del GIRONA. Amonestó a Unai Vencedor (min.24), Carlos Alvarez (min.37), Manuel Sanchez (min.57), por parte del LEVANTE.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.48: VAR - TARJETA - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, posible tarjeta para un jugador de Girona.
Min.49: ¡TARJETA! - Después de revisar la situación, el árbitro confirma la tarjeta otorgada a Vitor Reis del Girona.
--ESTADIO.
Estadi Municipal de Montilivi televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Girona
| Levante
|Goles
| 0
| 4
|Remates Fuera
| 3
| 7
|Remates
| 7
| 15
|Pases Totales
| 162
| 291
|Corners
| 5
| 3
|Faltas
| 11
| 16
|Posesión
| 35%
| 65%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 1
|Fueras de Juego
| 0
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 3
|Tarjetas Rojas
| 2
| 0
|Asistencias
| 0
| 2
|Ataques
| 37
| 49
|Ataques Peligrosos
| 23
| 30
|Centros
| 10
| 10
|Saques de Banda
| 13
| 15
|Saques de Portería
| 4
| 5
|Tratamientos
| 1
| 2
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 17
| 11
|Paradas
| 3
| 1
|Contra Golpes
| 1
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 12
| 4
|2
| Champions
| Barcelona
| 10
| 4
|3
| Champions
| Espanyol
| 10
| 4
|4
| Champions
| Betis
| 9
| 6
|5
| Europa League
| Athletic Bilbao
| 9
| 4
|6
| Conference League
| Getafe
| 9
| 4
|12
| Permanencia
| Levante
| 4
| 5
|18
| Descenso
| Real Sociedad
| 2
| 5
|19
| Descenso
| Mallorca
| 1
| 4
|20
| Descenso
| Girona
| 1
| 5
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/09/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-4
| Levante
-Últimos Resultados del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/09/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-4
| Levante
|14/09/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Girona
|30/08/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-2
| Sevilla
|24/08/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 5-0
| Girona
|15/08/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-3
| Rayo
-Últimos Resultados del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/09/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-4
| Levante
|14/09/2025
| LaLiga
| Levante
| 2-2
| Betis
|29/08/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-0
| Levante
|23/08/2025
| LaLiga
| Levante
| 2-3
| Barcelona
|16/08/2025
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Levante
-Próximos partidos del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|23/09/2025 19:00
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Girona
|26/09/2025 21:00
| LaLiga
| Girona
| Espanyol
|04/10/2025 16:15
| LaLiga
| Girona
| Valencia
-Próximos partidos del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|23/09/2025 21:30
| LaLiga
| Levante
| Real Madrid
|27/09/2025 14:00
| LaLiga
| Getafe
| Levante
|04/10/2025 14:00
| LaLiga
| Real Oviedo
| Levante