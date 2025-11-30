Girona 1 - 1 Real Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Girona 1 - 1 Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 14 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Madrid, 30 de noviembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el Estadi Municipal de Montilivi, el Girona y el Real Madrid han empatado a uno en un encuentro marcado por la intensidad y la disputa por el control del juego, evidenciado en la posesión del balón y los remates a puerta. El Girona, a pesar de tener una posesión menor, mostró determinación en sus ataques, reflejado en el gol de Azzedine Ounahi al cierre de la primera mitad, asistido por Viktor Tsigankov. El Real Madrid, con una mayor posesión y un número significativo de remates, encontró el empate a través de un penalti convertido por Kylian Mbappe en el minuto 67, aunque tuvo un gol anulado por el VAR en el minuto 40 por una falta previa, manteniendo la tensión hasta el final del partido.
El encuentro estuvo también marcado por la actuación del VAR, que revocó una decisión inicial al anular un gol de Kylian Mbappe del Real Madrid por una falta cometida anteriormente, manteniendo el marcador igualado y añadiendo dramatismo a la competición. Este resultado deja al Real Madrid en una posición desafiante en la tabla, con 33 puntos, justo detrás del Barcelona, líder con 34 puntos, y pone de manifiesto la lucha constante por la supremacía en LaLiga, donde cada punto es crucial para las aspiraciones tanto del título como de la clasificación para competiciones europeas.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: GIRONA 1 - REAL MADRID 1 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincon (Alejandro Frances, min.72), Arnau Martinez, Vitor Reis, Alex Moreno; Ivan Martin, Axel Witsel, Viktor Tsigankov (Yaser Asprilla, min.72), Azzedine Ounahi (Abel Ruiz, min.83), Bryan Gil (Joel Roca, min.72), Vladyslav Vanat (Lass Kourouma, min.83).
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold (Gonzalo Garcia, min.90), Eder Militao, Antonio Ruediger, Francisco Garcia (Alvaro Carreras, min.90); Federico Valverde, Aurelien Tchouameni (Rodrygo, min.72), Jude Bellingham, Vinicius Junior, Arda Guler (Eduardo Camavinga, min.46), Kylian Mbappe.
--GOLES.
1-0, min.45: Azzedine Ounahi (Viktor Tsigankov) .
1-1, min.67: Kylian Mbappe, de penalti.
Gol anulado a Kylian Mbappe del Real Madrid en el minuto 40 .
--ÁRBITRO.
Ricardo De Burgos, asistido en las bandas por Iker De Francisco y Asier Perez, en el VAR: Juan Luis Pulido y Miguel Sesma. Amonestó a Paulo Gazzaniga (min.42), Azzedine Ounahi (min.59), Vladyslav Vanat (min.74), por parte del GIRONA. por parte del REAL MADRID.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.40: GOOOOOAAL! ¡El Real Madrid anota! Kylian Mbappé está en la hoja de puntuación.
Min.41: TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL:
VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para el Real Madrid.
Min.43: GGOL! - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol para el Real Madrid queda revocado debido a una falta cometida anteriormente.
--ESTADIO.
Estadi Municipal de Montilivi (14,005 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Girona
| Real Madrid
|Goles
| 1
| 1
|Remates Fuera
| 4
| 11
|Remates
| 10
| 25
|Pases Totales
| 426
| 611
|Corners
| 2
| 5
|Faltas
| 9
| 13
|Posesión
| 40%
| 60%
|Tiros Bloqueados
| 2
| 10
|Fueras de Juego
| 1
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 0
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 0
|Ataques
| 65
| 106
|Ataques Peligrosos
| 22
| 58
|Centros
| 4
| 21
|Saques de Banda
| 15
| 12
|Saques de Portería
| 12
| 7
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 4
|Tiros de Falta
| 15
| 10
|Paradas
| 3
| 3
|Contra Golpes
| 2
| 3
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 34
| 14
|2
| Champions
| Real Madrid
| 33
| 14
|3
| Champions
| Villarreal
| 32
| 14
|4
| Champions
| Atlético
| 31
| 14
|5
| Europa League
| Betis
| 24
| 14
|6
| Conference League
| Espanyol
| 24
| 14
|18
| Descenso
| Girona
| 12
| 14
|19
| Descenso
| Levante
| 9
| 14
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 9
| 14
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/11/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-1
| Real Madrid
|23/02/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Girona
|07/12/2024
| LaLiga
| Girona
| 0-3
| Real Madrid
|10/02/2024
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-0
| Girona
|30/09/2023
| LaLiga
| Girona
| 0-3
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/11/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-1
| Real Madrid
|23/11/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Girona
|08/11/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-0
| Alavés
|31/10/2025
| LaLiga
| Getafe
| 2-1
| Girona
|25/10/2025
| LaLiga
| Girona
| 3-3
| Real Oviedo
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/11/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-1
| Real Madrid
|26/11/2025
| Champions
| Olympiacos
| 3-4
| Real Madrid
|23/11/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-2
| Real Madrid
|09/11/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-0
| Real Madrid
|04/11/2025
| Champions
| Liverpool
| 1-0
| Real Madrid
-Próximos partidos del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|07/12/2025 14:00
| LaLiga
| Elche
| Girona
|12/12/2025 21:00
| LaLiga
| Real Sociedad
| Girona
|21/12/2025 14:00
| LaLiga
| Girona
| Atlético
-Próximos partidos del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|03/12/2025 19:00
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Real Madrid
|07/12/2025 21:00
| LaLiga
| Real Madrid
| Celta
|10/12/2025 21:00
| Champions
| Real Madrid
| Manchester City