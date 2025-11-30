Girona 1 - 1 Real Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Girona 1 - 1 Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 14 de LaLiga EA Sports
Girona 1 - 1 Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 14 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 30 noviembre 2025 22:57

Madrid, 30 de noviembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el Estadi Municipal de Montilivi, el Girona y el Real Madrid han empatado a uno en un encuentro marcado por la intensidad y la disputa por el control del juego, evidenciado en la posesión del balón y los remates a puerta. El Girona, a pesar de tener una posesión menor, mostró determinación en sus ataques, reflejado en el gol de Azzedine Ounahi al cierre de la primera mitad, asistido por Viktor Tsigankov. El Real Madrid, con una mayor posesión y un número significativo de remates, encontró el empate a través de un penalti convertido por Kylian Mbappe en el minuto 67, aunque tuvo un gol anulado por el VAR en el minuto 40 por una falta previa, manteniendo la tensión hasta el final del partido. El encuentro estuvo también marcado por la actuación del VAR, que revocó una decisión inicial al anular un gol de Kylian Mbappe del Real Madrid por una falta cometida anteriormente, manteniendo el marcador igualado y añadiendo dramatismo a la competición. Este resultado deja al Real Madrid en una posición desafiante en la tabla, con 33 puntos, justo detrás del Barcelona, líder con 34 puntos, y pone de manifiesto la lucha constante por la supremacía en LaLiga, donde cada punto es crucial para las aspiraciones tanto del título como de la clasificación para competiciones europeas.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: GIRONA 1 - REAL MADRID 1 (1-0, al descanso).

--EQUIPOS.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincon (Alejandro Frances, min.72), Arnau Martinez, Vitor Reis, Alex Moreno; Ivan Martin, Axel Witsel, Viktor Tsigankov (Yaser Asprilla, min.72), Azzedine Ounahi (Abel Ruiz, min.83), Bryan Gil (Joel Roca, min.72), Vladyslav Vanat (Lass Kourouma, min.83).

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold (Gonzalo Garcia, min.90), Eder Militao, Antonio Ruediger, Francisco Garcia (Alvaro Carreras, min.90); Federico Valverde, Aurelien Tchouameni (Rodrygo, min.72), Jude Bellingham, Vinicius Junior, Arda Guler (Eduardo Camavinga, min.46), Kylian Mbappe.

--GOLES.
1-0, min.45: Azzedine Ounahi (Viktor Tsigankov) .
1-1, min.67: Kylian Mbappe, de penalti.
Gol anulado a Kylian Mbappe del Real Madrid en el minuto 40 .


--ÁRBITRO.
Ricardo De Burgos, asistido en las bandas por Iker De Francisco y Asier Perez, en el VAR: Juan Luis Pulido y Miguel Sesma. Amonestó a Paulo Gazzaniga (min.42), Azzedine Ounahi (min.59), Vladyslav Vanat (min.74), por parte del GIRONA. por parte del REAL MADRID.

--INCIDENCIAS VAR.
Min.40: GOOOOOAAL! ¡El Real Madrid anota! Kylian Mbappé está en la hoja de puntuación.

Min.41: TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para el Real Madrid.

Min.43: GGOL! - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol para el Real Madrid queda revocado debido a una falta cometida anteriormente.


--ESTADIO.
Estadi Municipal de Montilivi (14,005 espectadores) televisado por Movistar La Liga

-Estadísticas del partido.



Estadística Girona Real Madrid
Goles 1 1
Remates Fuera 4 11
Remates 10 25
Pases Totales 426 611
Corners 2 5
Faltas 9 13
Posesión 40% 60%
Tiros Bloqueados 2 10
Fueras de Juego 1 2
Tarjetas Amarillas 3 0
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 1 0
Ataques 65 106
Ataques Peligrosos 22 58
Centros 4 21
Saques de Banda 15 12
Saques de Portería 12 7
Tratamientos 0 0
Sustituciones 5 4
Tiros de Falta 15 10
Paradas 3 3
Contra Golpes 2 3



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 34 14
2 Champions Real Madrid 33 14
3 Champions Villarreal 32 14
4 Champions Atlético 31 14
5 Europa League Betis 24 14
6 Conference League Espanyol 24 14
18 Descenso Girona 12 14
19 Descenso Levante 9 14
20 Descenso Real Oviedo 9 14



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
30/11/2025 LaLiga Girona 1-1 Real Madrid
23/02/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Girona
07/12/2024 LaLiga Girona 0-3 Real Madrid
10/02/2024 LaLiga Real Madrid 4-0 Girona
30/09/2023 LaLiga Girona 0-3 Real Madrid




-Últimos Resultados del Girona.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
30/11/2025 LaLiga Girona 1-1 Real Madrid
23/11/2025 LaLiga Betis 1-1 Girona
08/11/2025 LaLiga Girona 1-0 Alavés
31/10/2025 LaLiga Getafe 2-1 Girona
25/10/2025 LaLiga Girona 3-3 Real Oviedo




-Últimos Resultados del Real Madrid.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
30/11/2025 LaLiga Girona 1-1 Real Madrid
26/11/2025 Champions Olympiacos 3-4 Real Madrid
23/11/2025 LaLiga Elche 2-2 Real Madrid
09/11/2025 LaLiga Rayo 0-0 Real Madrid
04/11/2025 Champions Liverpool 1-0 Real Madrid




-Próximos partidos del Girona.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
07/12/2025 14:00 LaLiga Elche Girona
12/12/2025 21:00 LaLiga Real Sociedad Girona
21/12/2025 14:00 LaLiga Girona Atlético




-Próximos partidos del Real Madrid.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
03/12/2025 19:00 LaLiga Athletic Bilbao Real Madrid
07/12/2025 21:00 LaLiga Real Madrid Celta
10/12/2025 21:00 Champions Real Madrid Manchester City


Contador

Contenido patrocinado