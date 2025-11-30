Girona 1 - 1 Real Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Girona 1 - 1 Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 14 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)

Madrid, 30 de noviembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el Estadi Municipal de Montilivi, el Girona y el Real Madrid han empatado a uno en un encuentro marcado por la intensidad y la disputa por el control del juego, evidenciado en la posesión del balón y los remates a puerta. El Girona, a pesar de tener una posesión menor, mostró determinación en sus ataques, reflejado en el gol de Azzedine Ounahi al cierre de la primera mitad, asistido por Viktor Tsigankov. El Real Madrid, con una mayor posesión y un número significativo de remates, encontró el empate a través de un penalti convertido por Kylian Mbappe en el minuto 67, aunque tuvo un gol anulado por el VAR en el minuto 40 por una falta previa, manteniendo la tensión hasta el final del partido. El encuentro estuvo también marcado por la actuación del VAR, que revocó una decisión inicial al anular un gol de Kylian Mbappe del Real Madrid por una falta cometida anteriormente, manteniendo el marcador igualado y añadiendo dramatismo a la competición. Este resultado deja al Real Madrid en una posición desafiante en la tabla, con 33 puntos, justo detrás del Barcelona, líder con 34 puntos, y pone de manifiesto la lucha constante por la supremacía en LaLiga, donde cada punto es crucial para las aspiraciones tanto del título como de la clasificación para competiciones europeas.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: GIRONA 1 - REAL MADRID 1 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

GIRONA: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincon (Alejandro Frances, min.72), Arnau Martinez, Vitor Reis, Alex Moreno; Ivan Martin, Axel Witsel, Viktor Tsigankov (Yaser Asprilla, min.72), Azzedine Ounahi (Abel Ruiz, min.83), Bryan Gil (Joel Roca, min.72), Vladyslav Vanat (Lass Kourouma, min.83).



REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold (Gonzalo Garcia, min.90), Eder Militao, Antonio Ruediger, Francisco Garcia (Alvaro Carreras, min.90); Federico Valverde, Aurelien Tchouameni (Rodrygo, min.72), Jude Bellingham, Vinicius Junior, Arda Guler (Eduardo Camavinga, min.46), Kylian Mbappe.



--GOLES.

1-0, min.45: Azzedine Ounahi (Viktor Tsigankov) .

1-1, min.67: Kylian Mbappe, de penalti.

Gol anulado a Kylian Mbappe del Real Madrid en el minuto 40 .





--ÁRBITRO.

Ricardo De Burgos, asistido en las bandas por Iker De Francisco y Asier Perez, en el VAR: Juan Luis Pulido y Miguel Sesma. Amonestó a Paulo Gazzaniga (min.42), Azzedine Ounahi (min.59), Vladyslav Vanat (min.74), por parte del GIRONA. por parte del REAL MADRID.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.40: GOOOOOAAL! ¡El Real Madrid anota! Kylian Mbappé está en la hoja de puntuación.



Min.41: TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para el Real Madrid.



Min.43: GGOL! - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol para el Real Madrid queda revocado debido a una falta cometida anteriormente.





--ESTADIO.

Estadi Municipal de Montilivi (14,005 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Girona Real Madrid Goles 1 1 Remates Fuera 4 11 Remates 10 25 Pases Totales 426 611 Corners 2 5 Faltas 9 13 Posesión 40% 60% Tiros Bloqueados 2 10 Fueras de Juego 1 2 Tarjetas Amarillas 3 0 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 0 Ataques 65 106 Ataques Peligrosos 22 58 Centros 4 21 Saques de Banda 15 12 Saques de Portería 12 7 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 4 Tiros de Falta 15 10 Paradas 3 3 Contra Golpes 2 3



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 34 14 2 Champions Real Madrid 33 14 3 Champions Villarreal 32 14 4 Champions Atlético 31 14 5 Europa League Betis 24 14 6 Conference League Espanyol 24 14 18 Descenso Girona 12 14 19 Descenso Levante 9 14 20 Descenso Real Oviedo 9 14



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 30/11/2025 LaLiga Girona 1-1 Real Madrid 23/02/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Girona 07/12/2024 LaLiga Girona 0-3 Real Madrid 10/02/2024 LaLiga Real Madrid 4-0 Girona 30/09/2023 LaLiga Girona 0-3 Real Madrid









-Últimos Resultados del Girona.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 30/11/2025 LaLiga Girona 1-1 Real Madrid 23/11/2025 LaLiga Betis 1-1 Girona 08/11/2025 LaLiga Girona 1-0 Alavés 31/10/2025 LaLiga Getafe 2-1 Girona 25/10/2025 LaLiga Girona 3-3 Real Oviedo









-Últimos Resultados del Real Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 30/11/2025 LaLiga Girona 1-1 Real Madrid 26/11/2025 Champions Olympiacos 3-4 Real Madrid 23/11/2025 LaLiga Elche 2-2 Real Madrid 09/11/2025 LaLiga Rayo 0-0 Real Madrid 04/11/2025 Champions Liverpool 1-0 Real Madrid









-Próximos partidos del Girona.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 07/12/2025 14:00 LaLiga Elche Girona 12/12/2025 21:00 LaLiga Real Sociedad Girona 21/12/2025 14:00 LaLiga Girona Atlético









-Próximos partidos del Real Madrid.

