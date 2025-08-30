Girona 0 - 2 Sevilla | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 30 de agosto de 2025.

En el Estadi Municipal de Montilivi, el Sevilla se impuso por 2-0 al Girona, con goles de Alfon González y Isaac Romero, en un encuentro correspondiente a la jornada 3 de LaLiga. El equipo visitante tomó la delantera en el minuto 30 gracias a una jugada finalizada por González, asistido por Rubén Vargas, y amplió su ventaja en el minuto 55 a través de Romero, nuevamente con la colaboración de Vargas. El Girona, a pesar de tener una mayor posesión del balón y un número significativo de remates, no logró concretar sus oportunidades, mientras que el Sevilla fue eficaz en sus ataques, destacando la participación de Rubén Vargas en ambos goles. El partido también contó con momentos críticos revisados por el VAR, pero no hubo cambios en las decisiones arbitrales que afectaran el resultado final. El Sevilla, con esta victoria, suma 3 puntos importantes que le permiten escalar posiciones en la tabla, mientras que el Girona sigue sin sumar después de tres jornadas. La actuación del árbitro Miguel Ortiz y su equipo fue determinante en momentos clave, manteniendo el control del juego y recurriendo al VAR para confirmar la legalidad del primer gol del Sevilla, sin necesidad de modificar su decisión inicial.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: GIRONA 0 - SEVILLA 2 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez (Hugo Rincon, min.64), Vitor Reis, David Lopez (Daley Blind, min.64), Alex Moreno; Ivan Martin, Axel Witsel (Cristian Portu, min.78), Yaser Asprilla, Thomas Lemar (Jhon Solis, min.78), Joel Roca, Cristhian Stuani (Dawda Camara, min.64).



SEVILLA: Oerjan Haaskjold Nyland; Jose Angel Carmona, Andres Castrin, Kike Salas, Gabriel Suazo; Lucien Agoume (Marcao, min.84), Nemanja Gudelj, Chidera Ejuke (Juanlu Sanchez, min.18), Ruben Vargas (Manu Bueno, min.78), Alfon Gonzalez, Isaac Romero (Gerard Fernandez, min.84).



--GOLES.

0-1, min.30: Alfon Gonzalez (Ruben Vargas) .

0-2, min.55: Isaac Romero (Ruben Vargas) .





--ÁRBITRO.

Miguel Ortiz, asistido en las bandas por Jose Garrido y Guillermo Santiago, en el VAR: Javier Iglesias y Guillermo Cuadra. por parte del GIRONA. Amonestó a Oerjan Haaskjold Nyland (min.90+3), por parte del SEVILLA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.32: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Sevilla.



Min.32: REVISIÓN VAR - No se han tomado más acciones después de la revisión VAR.





--ESTADIO.

Estadi Municipal de Montilivi (11,305 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Girona Sevilla Goles 0 2 Remates Fuera 8 7 Remates 22 15 Pases Totales 427 322 Corners 11 3 Faltas 5 14 Posesión 58% 42% Tiros Bloqueados 8 4 Fueras de Juego 2 0 Tarjetas Amarillas 0 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 2 Ataques 93 62 Ataques Peligrosos 62 22 Centros 34 5 Saques de Banda 15 11 Saques de Portería 6 7 Tratamientos 0 5 Sustituciones 5 4 Tiros de Falta 14 7 Paradas 2 6 Contra Golpes 0 3



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Villarreal 6 2 2 Champions Barcelona 6 2 3 Champions Real Madrid 6 2 4 Champions Athletic Bilbao 6 2 5 Europa League Getafe 6 3 6 Conference League Elche 5 3 12 Permanencia Sevilla 3 3 18 Descenso Mallorca 1 2 19 Descenso Levante 0 3 20 Descenso Girona 0 3



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 30/08/2025 LaLiga Girona 0-2 Sevilla 18/01/2025 LaLiga Girona 1-2 Sevilla 01/09/2024 LaLiga Sevilla 0-2 Girona 21/01/2024 LaLiga Girona 5-1 Sevilla 26/08/2023 LaLiga Sevilla 1-2 Girona









-Últimos Resultados del Girona.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 30/08/2025 LaLiga Girona 0-2 Sevilla 24/08/2025 LaLiga Villarreal 5-0 Girona 15/08/2025 LaLiga Girona 1-3 Rayo 25/05/2025 LaLiga Girona 0-4 Atlético 18/05/2025 LaLiga Real Sociedad 3-2 Girona









-Últimos Resultados del Sevilla.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 30/08/2025 LaLiga Girona 0-2 Sevilla 25/08/2025 LaLiga Sevilla 1-2 Getafe 17/08/2025 LaLiga Athletic Bilbao 3-2 Sevilla 25/05/2025 LaLiga Villarreal 4-2 Sevilla 18/05/2025 LaLiga Sevilla 0-2 Real Madrid









-Próximos partidos del Girona.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 14/09/2025 14:00 LaLiga Celta Girona 21/09/2025 19:00 LaLiga Girona Levante 24/09/2025 19:00 LaLiga Athletic Bilbao Girona









-Próximos partidos del Sevilla.

