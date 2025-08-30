Girona 0 - 2 Sevilla | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 30 de agosto de 2025.
En el Estadi Municipal de Montilivi, el Sevilla se impuso por 2-0 al Girona, con goles de Alfon González y Isaac Romero, en un encuentro correspondiente a la jornada 3 de LaLiga. El equipo visitante tomó la delantera en el minuto 30 gracias a una jugada finalizada por González, asistido por Rubén Vargas, y amplió su ventaja en el minuto 55 a través de Romero, nuevamente con la colaboración de Vargas. El Girona, a pesar de tener una mayor posesión del balón y un número significativo de remates, no logró concretar sus oportunidades, mientras que el Sevilla fue eficaz en sus ataques, destacando la participación de Rubén Vargas en ambos goles.
El partido también contó con momentos críticos revisados por el VAR, pero no hubo cambios en las decisiones arbitrales que afectaran el resultado final. El Sevilla, con esta victoria, suma 3 puntos importantes que le permiten escalar posiciones en la tabla, mientras que el Girona sigue sin sumar después de tres jornadas. La actuación del árbitro Miguel Ortiz y su equipo fue determinante en momentos clave, manteniendo el control del juego y recurriendo al VAR para confirmar la legalidad del primer gol del Sevilla, sin necesidad de modificar su decisión inicial.
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: GIRONA 0 - SEVILLA 2 (0-1, al descanso).
--EQUIPOS.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez (Hugo Rincon, min.64), Vitor Reis, David Lopez (Daley Blind, min.64), Alex Moreno; Ivan Martin, Axel Witsel (Cristian Portu, min.78), Yaser Asprilla, Thomas Lemar (Jhon Solis, min.78), Joel Roca, Cristhian Stuani (Dawda Camara, min.64).
SEVILLA: Oerjan Haaskjold Nyland; Jose Angel Carmona, Andres Castrin, Kike Salas, Gabriel Suazo; Lucien Agoume (Marcao, min.84), Nemanja Gudelj, Chidera Ejuke (Juanlu Sanchez, min.18), Ruben Vargas (Manu Bueno, min.78), Alfon Gonzalez, Isaac Romero (Gerard Fernandez, min.84).
--GOLES.
0-1, min.30: Alfon Gonzalez (Ruben Vargas) .
0-2, min.55: Isaac Romero (Ruben Vargas) .
--ÁRBITRO.
Miguel Ortiz, asistido en las bandas por Jose Garrido y Guillermo Santiago, en el VAR: Javier Iglesias y Guillermo Cuadra. por parte del GIRONA. Amonestó a Oerjan Haaskjold Nyland (min.90+3), por parte del SEVILLA.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.32: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Sevilla.
Min.32: REVISIÓN VAR - No se han tomado más acciones después de la revisión VAR.
--ESTADIO.
Estadi Municipal de Montilivi (11,305 espectadores)
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Girona
| Sevilla
|Goles
| 0
| 2
|Remates Fuera
| 8
| 7
|Remates
| 22
| 15
|Pases Totales
| 427
| 322
|Corners
| 11
| 3
|Faltas
| 5
| 14
|Posesión
| 58%
| 42%
|Tiros Bloqueados
| 8
| 4
|Fueras de Juego
| 2
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 0
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 2
|Ataques
| 93
| 62
|Ataques Peligrosos
| 62
| 22
|Centros
| 34
| 5
|Saques de Banda
| 15
| 11
|Saques de Portería
| 6
| 7
|Tratamientos
| 0
| 5
|Sustituciones
| 5
| 4
|Tiros de Falta
| 14
| 7
|Paradas
| 2
| 6
|Contra Golpes
| 0
| 3
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Villarreal
| 6
| 2
|2
| Champions
| Barcelona
| 6
| 2
|3
| Champions
| Real Madrid
| 6
| 2
|4
| Champions
| Athletic Bilbao
| 6
| 2
|5
| Europa League
| Getafe
| 6
| 3
|6
| Conference League
| Elche
| 5
| 3
|12
| Permanencia
| Sevilla
| 3
| 3
|18
| Descenso
| Mallorca
| 1
| 2
|19
| Descenso
| Levante
| 0
| 3
|20
| Descenso
| Girona
| 0
| 3
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/08/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-2
| Sevilla
|18/01/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-2
| Sevilla
|01/09/2024
| LaLiga
| Sevilla
| 0-2
| Girona
|21/01/2024
| LaLiga
| Girona
| 5-1
| Sevilla
|26/08/2023
| LaLiga
| Sevilla
| 1-2
| Girona
-Últimos Resultados del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/08/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-2
| Sevilla
|24/08/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 5-0
| Girona
|15/08/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-3
| Rayo
|25/05/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-4
| Atlético
|18/05/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-2
| Girona
-Últimos Resultados del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/08/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-2
| Sevilla
|25/08/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-2
| Getafe
|17/08/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 3-2
| Sevilla
|25/05/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 4-2
| Sevilla
|18/05/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 0-2
| Real Madrid
-Próximos partidos del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|14/09/2025 14:00
| LaLiga
| Celta
| Girona
|21/09/2025 19:00
| LaLiga
| Girona
| Levante
|24/09/2025 19:00
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Girona
-Próximos partidos del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|12/09/2025 21:00
| LaLiga
| Sevilla
| Elche
|21/09/2025 19:00
| LaLiga
| Alavés
| Sevilla
|24/09/2025 19:00
| LaLiga
| Sevilla
| Villarreal